انطلاق مسابقة البيئة العربية 2026: مبادرة طموحة لإثراء المحتوى البيئي

يشهد العالم اليوم تحديات بيئية متسارعة، بدءاً من التغير المناخي وصولاً إلى فقدان التنوع الحيوي. وفي ظل هذه التحولات، تبرز الحاجة الماسة إلى توفير معلومات علمية دقيقة وموثوقة باللغة العربية. استجابةً لهذا النداء، يسعدنا أن نعلن للمجتمع الويكيميدي عن انطلاق مسابقة البيئة العربية 2026، وهي مبادرة إقليمية تهدف إلى سد الفجوة المعرفية الرقمية المتعلقة بالبيئة في ويكيبيديا العربية.

شراكات استراتيجية ورؤية موحدة

تأتي هذه المسابقة لتتقاطع مع جهود عالمية ومحلية كبرى؛ فهي تنبثق ضمن فعاليات الحملة العالمية ويكي من أجل مستقبل مستدام 2026، وتتكامل بشكل مباشر مع الغايات الاستراتيجية لـ مشروع المليون ويكي. يمثل هذا التعاون خطوة مهمة لتوحيد الجهود الويكيميدية نحو بناء مستقبل معرفي أخضر ومستدام، يعكس قدرة لغتنا العربية على مواكبة وتوثيق العلوم البيئية الحديثة.

تحدي الـ 2000 مقالة

،لقد وضعنا أمامنا تحدياً كبيراً وهدفاً استراتيجياً واضحاً: إنشاء 2000 مقالة جديدة ومميزة في ويكيبيديا العربية خلال فترة المسابقة.ولضمان الجودة والرصانة الموسوعية، تم إعداد قوائم مقترحة تغطي موضوعات متنوعة مثل التغير المناخي، الكائنات المهددة بالانقراض، السياسات البيئية، والموا المائية، مع اشتراط ألا يقل حجم المقالة الواحدة المنشأة عن 2000 بايت.

محددات ومواعيد المسابقة

:تم فتح باب المشاركة أمام المجتمع الويكيميدي و جميع المحررين والمهتمين بالشأن البيئي، وفق الجدول الزمني التالي

24 مايو/أيار 2026 تاريخ الختام: 24 يونيو/حزيران 2026 (حسب التوقيت العالمي المنسق UTC).

.وتحفيزاً لجهود المتطوعين، تم تخصيص جوائز للفائزين ، تُوزع على المراكز الثلاثة الأولى التي تحقق أعلى رصيد من المقالات المستوفية لشروط الجودة

دعوة للمشاركة

إن المشاركة في هذه المسابقة لا تقتصر على مجرد ترجمة النصوص أو إضافتها، بل هي مساهمة حقيقية في إثراء المعرفة البيئية وسد الفجوة المعرفية العميقة المتعلقة بقضايا البيئة في ويكيبيديا العربية. فنحن نسعى جميعاً من خلال هذه المسابقة إلى تحقيق هدف أسمى، ألا وهو نشر المعرفة الإنسانية البيئية الحرة، وإتاحتها للجميع لرفع الوعي المجتمعي العربي بالتحديات التي تواجه كوكبنا

لذا، ندعو جميع المساهمين والزملاء في مجتمع ويكيبيديا العربية للانضمام إلينا والمشاركة بفاعلية في هذا الجهد المليء بالشغف. كل مقالة تُضاف هي خطوة نحو حماية بيئتنا؛ و سد فجوة معرفية فدعونا نساهم معاً من أجل البيئة، ومن أجل أجيال المستقبل.

للمشاركة تفضلوا بزيارة صفحة المسابقة

