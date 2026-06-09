من عشوائية التحرير إلى ثورة المعرفة: رحلة أربع سنوات

لم يكن يخطر ببالي، وأنا أقف على عتبة تلك النقرة الفضولية الأولى قبل 4 سنوات من الآن، أنني لا أفتح مجرد صفحة عادية على شبكة الإنترنت، بل أفتح بوابة عريضة لرحلة استثنائية أعادت تشكيل هويتي الرقمية بالكامل، ونقلنتي من عشوائية التحرير وتخبط البدايات إلى قلب ثورة المعرفة العالمية النابضة، لتتحول تلك العثرات القديمة وأخطاء الماضي إلى أساس صلب بنيت عليه مسيرة معرفية كبرى أثمرت حتى اليوم عن أكثر من 169 ألف تعديل بشري عالمي، موزعة بدقة بين مختلف المشاريع الشقيقة التابعة لمؤسسة ويكيميديا. وهذه المقالة هي استكمالاً لمقالي السابق.

ومع اتساع رقعة المسؤولية وشعوري العميق بأن الجهد البشري المنفرد، مهما بلغ من الدقة والسرعة، لن يفي الإصلاحات الروتينية المملة المتكررة، من هذا المنطلق، أنشأت وطوَّرت بوت برمجي ذكي المعروف باسم “MoQabot“، وهو اختصار مكون من أول حرفين من أسمي “Mohammed”، وأول حرفين من اسم والدي “Qays”، والذي أحدث قفزة نوعية وثورة رقمية حقيقية داخل أروقة ويكيبيديا العربية بإجرائه أكثر من نصف مليون تعديل آلي خصصت للصيانة، وترتيب الصفحات، وتقارير قاعدة البيانات. ولم يوقفني هذا الإنجاز التقني عن مواصلة عطائي البشري المباشر، في ظل التحديات بوجود أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) بل توازى معه بشكل مكثف ومستمر، ليثمر جهدي الشخصي عبر السنوات الأربع عن إنشاء ما يزيد على 4300 مقالة موسوعية جديدة من نقطة الصفر لإثراء شتى حقول المعرفة، وتطوير وبناء أكثر من 2000 قالب برمجي لتسهيل عمل المحررين وتطوير البنية البرمجية للموسوعة. هذا الشغف المتأصل لم ينطفئ يوماً ولم يتراجع، بل تجسد بأبهى صوره في النصف الأول من عام 2026 الحالي وحده، حيث بلغت تعديلاتي الشخصية في ويكيبيديا العربية أكثر من 16 ألف تعديل، مما يؤكد أن الموسوعة أصبحت بمثابة نبض يومي وروتين لا يمكن الاستغناء عنه.

ولم تقف هذه الطاقات المتدفقة عند حدود التحرير النصي والمحلي، بل امتدت لتشمل حيازة واستخدام مختلف الصلاحيات عبر المشاريع العالمية الكبرى للمؤسسة، مما عكس حجم الثقة والمكانة التي حظيت بها داخل المجتمع الويكيبيدي. ففي ويكيبيديا العربية، تخطت مساهماتي الفردية حاجز الـ 91 ألف تعديل؛ وفي مشروع ويكي بيانات، الذي يمثل مستقبل المعرفة الرقمية المترابطة، بلغت تعديلاتي قرابة 62 ألف تعديل، مكلف بتحديث وبناء العناصر المهيكلة التي تخدم الآلة والبشر على حد سواء. يضاف إلى ذلك أكثر من 11 ألف تعديل في ويكي كومنز، فضلاً عن آلاف المساهمات الأخرى الموزعة في ميتا ويكي، وويكي مصدر باللغة العربية، وويكيبيديا الإنجليزية.

هذا العطاء الفردي الضخم سرعان ما تحول مع مرور الوقت إلى رؤية جماعية منظمة تهدف لنقل الخبرات التراكمية إلى المجتمع المحيط، وبناء جيل جديد من المحررين الواعين، وتحويل العالم العربي من مستهلك للمعرفة إلى منتج أساسي لها. وقد تجسد هذا التوجه بوضوح عبر تنظيم وإدارة حزمة واسعة من الورشات والمسابقات الإقليمية والدولية; فبدأت المسيرة التنظيمية في عام 2023 بورشة ريادية ركزت على تفريغ كتاب الأعلام للزركلي وتحويل تراجمه إلى بيانات مهيكلة في ويكي بيانات. وتلاها في عام 2024 بدأ بإطلاق ورشة ويكيبيدي ناشئ للأخذ بأيدي المبتدئين وتجنبهم عثرات البدايات والمنع التي مررت بها سابقاً.

استمرت هذه الحركية مع حلول عام 2025، وفيه نظَّمت مساق الذكاء الاصطناعي وويكيبيديا لمواكبة التطور التقني المتساروخصص لدمج التقنيات الحديثة في التحرير الموسوعي، ومسابقة التحدي الرياضي، وامتداد الأنشطة لتشمل شهر ويكيبيديا الآسيوي في العراق، ومارثون لنحتفل بخليجنا لتوثيق الروابط الثقافية المشتركة بين دول المنطقة، فضلاً عن مسابقة ويكي بيانات العراق المعرفية، والنسخة المتجددة من ورشة ويكيبيدي ناشئ ومسابقة ويكيميديا العراق لعام 2025. ولم تتوقف هذه العجلة المعرفية مع مطلع عام 2026، بل انطلقت نحو آفاق دولية وجوانب إبداعية جديدة، تجسدت في تنظيم مسابقة ويكيبيديا العربية تهوى إندونيسيا لمد الجسور بين الثقافات، وإديتاثون كأس العالم لتغطية الحدث الرياضي الأبرز عالمياً، ومسابقة بكسل في مقالة لدمج جودة النص بالإبداع البصري وتطوير جودة مقالات الموسوعة. إن هذه المسيرة الطويلة تثبت أن ذلك “المخرّب” الذي كنته يوماً في نظر السياسات والإرشادات، أصبح اليوم مهندساً ومطوراً للمحتوى الرقمي العالمي، يقدم قصة نجاح ملهمة تثبت لكل محرر مبتدئ أن السقوط الأول والإحباطات المبكرة ليست نهاية الطريق، بل هي القوة الدافعة والبوصلة الحقيقية التي تحتاجها لتقف وتستمر وتصل إلى أبعد مما كنت تتخيل.

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