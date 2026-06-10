الأخطاء اللغوية الشائعة في اللغة العربية، ندوة مع د. يحيى مير علم نظمتها مجموعة الحضارة الإسلامية

عقدت مجموعة الحضارة الإسلامية ضمن أعمال ورشة مهارات التحرير الأساسية في ويكيبيديا العربية ندوة عن بعد بعنوان الأخطاء اللغوية الشائعة تحقيقًا للسلامة اللغوية، وسعيًا إلى زيادة جودة التحرير في ويكيبيديا العربية.

قدَّم هذه الندوة د. يحيى مير علم، عضو هيئة التدريس في قسم اللغة العربية وآدابها بكلية التربية الأساسية بالكويت، وعضو مراسل في مَجمَع اللغة العربية بدمشق ومَجمَع اللغة العربية بمكة المكرمة.

وقد استهدفت الندوة زيادةَ جودة التحرير في ويكيبيديا العربية، وإكسابَ المحررين معارف التحرير الرئيسة ومهاراتها، وتعريفهم مشكلة الأخطاء اللغوية الشائعة بأنواعها: اللغوية والإملائية والنحوية والصرفية والأسلوبية. وتضمنت مشكلات الرسم الإملائي، وأسباب الأخطاء الإملائية، وجرى بعدها عرض نماذج مختلفة من الأخطاء اللغوية الشائعة مقرونةً بالصواب، وبيان وجه الخطأ في كلّ منها.

سجل لحضور الورشة قرابة 70 مشتركًا ومشتركةً من مختلف شرائح المهتمين بالتحرير والسلامة اللغوية من الأخطاء اللغوية الشائعة بأنواعها، وحضر الجلسة مباشرة على منصة غوغل ميت 30 مشتركًا وحصدت الجلسة أكثر من 200 مشاهدة على منصة اليوتيوب.

خُصّص القسم الأخير من الندوة بعد نهاية العرض لمشاركة الحاضرين، طرحوا فيه ما لديهم من آراء واستفسارات وأسئلة، أجاب عنها د. يحيى مير علم.

مازال بإمكان المهتمين الاطلاع على الندوة ومتابعتها عبر قناة المجموعة على اليوتيوب، والمشاركة في الفعاليات القادمة التي تنظمها مجموعة الحضارة الإسلامية شاكرين لهم اهتمامهم باللغة العربية ونشرها وتمكينها والارتقاء بها.

روابط للاستزادة

رابط الندوة على قناة المجموعة على يوتيوب

رابط مجموعة الحضارة الإسلامية على فيس بوك

رابط مجموعة الحضارة الإسلامية على الميتا

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