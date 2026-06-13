ويكي زهور المغرب 2026: توثيق التنوع النباتي

في مبادرة تطوعية تعكس شغف المجتمع الويكيميدي المغربي بالبيئة والمعرفة الحرة، أطلقت مجموعة مستخدمي ويكيميديا المغرب مسابقة ويكي زهور المغرب 2026 على منصة ويكيميديا كومنز. امتدت من 10 أبريل إلى غاية 10 ماي 2026، وساهمت في توثيق التنوع النباتي للبلد.

شعار مسابقة ويكي زهور المغرب

التعدد اللغوي في خدمة التنوع البيئي

دعما للتنوع البيئي والتعدد اللغوي، أُتيحت صفحة المسابقة الرسمية بأربع لغات وهي: العربية، والأمازيغية، والدارجة المغربية، والإنجليزية، مرفقة بإرشادات توضيحية حول شروط المشاركة وقواعد المسابقة، وكيفية رفع الصور عالية الجودة، بهدف توثيق التنوع النباتي المغربي بلغات محلية وعالمية، عند تسمية الصور ووصفها.

ربيع استثنائي يلهم المبادرة

جاءت هذه النسخة من المسابقة في ربيع متميز حيث شهد المغرب خلال هذه السنة تساقطات مطرية هامة وعامة، انعكست بشكل إيجابي على الغطاء النباتي. اكتست الأرض حلة خضراء يانعة في كل مكان، وتزينت السهول والجبال بزهور ونباتات متنوعة الأشكال والألوان. أمام هذا المشهد الطبيعي، ولدت فكرة المسابقة لاستثمار هذا الازدهار البيئي وتوثيقه رقميا، مع ربطه بالتنوع اللغوي الذي يزخر به المغرب، ليكون الاحتفاء بالطبيعة احتفاء بالثقافة واللغات أيضا.

أرقام ودلالات: نجاح فاق التوقعات

شهدت هذه المسابقة المحلية إقبالا من المصورين والهواة، مما انعكس إيجابا على عدد الصور المرفوعة وعدد المشاركين:

عدد المشاركين: 34 متطوعا ومتطوعة من مختلف المناطق المغربية.

عدد الصور المرفوعة: 1526 صورة عالية الجودة توثق النباتات والزهور المغربية.

إحصائيات ويكي زهور المغرب 2026

القائمون على المبادرة

تنقسم الأدوار بين التنظيم والتحكيم وتفعيل الترجمة: ساهمت حسناء قاديمي وهشام أبو رجاء في تنظيم المسابقة وتولى تقييم الصور واختيار الأفضل منها لجنة مكونة من إبراهيم السعيدي وعتيقة هاشمي وعادل الوارتي، كما ساهم عبد الاله جلال في تفعيل أداة الترجمة.

النتائج

بعد دراسة وتقييم المشاركات، أسفرت لجنة التحكيم عن تحديد الصور الفائزة بالمراتب الثلاث الأولى.

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