تم نشر برنامج مؤتمر ويكيمانيا 2026 Le voilà enfin !

برنامج ويكيمانيا متاح الآن! حان الوقت لبدء التطلع بشغف إلى ما ينتظرنا. ألقِ نظرة على البرنامج واكتشف العروض التي تلفت انتباهك. إذا كنت مسجلاً الدخول أثناء التصفح، يمكنك البدء في إعداد جدولك الشخصي عن طريق وضع علامة «نجمة» على الجلسات المفضلة لديك.

إن إعداد هذا البرنامج ثمرة جهد محب من أكثر من 25 عضوا من ويكيميديا حول العالم، راجعوا بعناية ما يقرب من 700 مقترح. سواء كنت ستنضم إلينا في باريس، أو ستشارك عبر الإنترنت، فإن برنامج مؤتمر ويكيمانيا 2026 – الذي يحمل شعار «الحرية، والإنصاف، والموثوقية» – يقدم شيئًا لكل فرد في مجتمع ويكيميديا.

بعض النقاط البارزة:

صُمم البرنامج ليكون تفاعليًا للغاية، مع تركيز كبير على ورش العمل.

وهو متعدد اللغات أكثر من أي وقت مضى، حيث تُقدَّم 36 جلسة (بما في ذلك فعاليات ما قبل المؤتمر واللقاءات) باللغة الفرنسية، وعشرات أخرى باللغتين الإسبانية والعربية. وستتوفر الترجمة الفورية طوال فترة «ويكيمانيا» في أربع قاعات باللغات: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والعربية.

بالنسبة للحاضرين شخصياً، نقدم زيارات ثقافية وجولات إرشادية في مختلف المتاحف الباريسية والمؤسسات الشريكة.

هناك عدد كبير من الجلسات التي تغطي كل جوانب الموضوع الرئيسي لهذا العام – الذكاء الاصطناعي – وكيف يشكل الذكاء الاصطناعي تحدياً لحركة المعرفة الحرة ويمكّنها بطرق جديدة. لكن هذا ليس كل شيء! يمكنكم التطلع إلى:

حلقات نقاش رئيسية تضم اليونسكو وشركاء ورعاة آخرين يدعمون حركة ويكيميديا.

احتفالات بتكريم متطوعينا ومشاريعنا، بما في ذلك «ويكيمديي العام» (Wikimedians of the Year).

محادثات سريعة وجلسات نقاش حول مواضيع حول حقوق الإنسان، السلامة على الإنترنت، البيانات المنظمة على كومنز والأفكار الجريئة.

لا يزال التسجيل لحضور «ويكيمانيا 2026» افتراضيًّا مفتوحًا، ندعوكم التسجيل! وإذا كنتم لا تستطيعون انتظار «ويكيمانيا»، فإن الخبر السار هو أنه يمكنكم التسجيل في «تحديات الفرق» الأولى من نوعها على الإطلاق. تربط «تحديات الفرق» بين ويكيمديين وغير ويكيمديين ذوي مهارات متنوعة للتعاون في مجال الابتكار. ينطلق الحدث عبر الإنترنت في بداية شهر يوليو.

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