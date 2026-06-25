تحديات الفريق : وجهات نظر جديدة وابتكارات في ويكيمانيا 2026

على مدى 25 عامًا، جسدت حركة ويكيميديا قيم المشاركة الحرة والعالمية لجميع المعارف لصالح البشرية.
في عام 2026، باتت التحديات التي نواجهها أكبر من أي وقت مضى. فقد أصبح عدد سكان العالم المتصلين بالإنترنت أكبر من أي وقت مضى، لكن لا تزال هناك فوارق كبيرة في الاتصال بالإنترنت والوصول إلى المعلومات. كما أن انتشار المعلومات المضللة والمغلوطة يتسارع مع استخدام الذكاء الاصطناعي.
لمواكبة هذه التطورات، نطلق برنامجًا جديدًا يركز على «تحديات الفرق» في الفترة التي تسبق انعقاد «ويكيمانيا 2026». وقد قمنا هذا العام بدعوة خبراء من تخصصات مختلفة ووجوه جديدة في مجتمع ويكيميديا لتوحيد جهودهم مع المشاركين في «هاكاثون ويكيمانيا» الذي ننظمه، للمساعدة في التفكير في ما هو مطلوب لبناء «السلع العامة الرقمية» المستدامة، الشاملة والعالمية في المستقبل.
في الأسبوع المقبل، سنبدأ جلساتنا التوجيهية الأولى عبر الإنترنت لتدريب المبتدئين على أدوات الويكي. وفي الأسابيع المقبلة، سيشكلون فرقًا مع أعضاء مجتمع ويكيميديا للمشاركة في أحد تحديات عام 2026. تابعوا آخر المستجدات بينما تعمل الفرق معًا استعدادًا لعرض «تحديات الفرق» الذي سيُقام بالتزامن مع مؤتمر ويكيمانيا في باريس.
متحمّسون لرؤية ما ستسفر عنه التفاعلات المثمرة بين مختلف التخصصات ووجهات النظر ومجموعات المهارات. حظًا سعيدًا للجميع!
10 challenges for maximum impact
عشرة تحديات لتحقيق أقصى قدر من التأثير
الهدف بسيط: تحويل احتياجات المجتمع إلى حلول ملموسة. لقد اخترنا 10 تحديات تقنية رئيسية تعالج القضايا المعقدة التي تواجه مشاريع ويكيميديا بشكل يومي. تستند هذه التحديات إلى الركائز الثلاث لـ Wikimania 2026:
- الحرية: ضمان قابلية التشغيل البيني للبرمجيات الحرة لتسهيل إعادة استخدامها وصيانتها، ولضمان استمراريتها على المدى الطويل.
- الإنصاف: الترويج للتعدد اللغوي. تصميم أدوات قادرة على التغلب على الحواجز اللغوية لسد الفجوات في المصادر والمساهمات على نطاق عالمي.
- الموثوقية: تطوير أدوات الكشف القائمة على الذكاء الاصطناعي لمساعدة المشرفين المتطوعين في عملهم المتمثل في التحقق من المعلومات وحمايتها.
|اكتشفوا العشرة تحديات
إصلاح المصادر
الكشف تلقائيًا عن المصادر القديمة أو المنسقة أو المكسورة في المقالات، وتسهيل تحديثها أو أرشيفها.
ترحيب الوافدين الجدد
إن إعادة ابتكار طريقة إلحاق الوافدين الجدد من خلال روبوتات الدردشة والتعديلات الدقيقة الموجهة والتطبيق العملي لأسلوب اللعب يقلل من حاجز الدخول إلى مواقع الويكي.
|تحديث القديم
تحديد ووضع علامة على المقالات القديمة والرسوم التوضيحية ولقطات الشاشة القديمة والرسومات القديمة من أجل: تشجيع المجتمع على تحديثها.
|تعزيز تجربة الوسائط المتعددة
تحسين التجربة السمعية والبصرية على مواقع الويكي: قوائم التشغيل على كومنز، ومشغل فيديو حديث، وشرح مقاطع الصوت، وألعاب تركز على اللهجات والنطق.
|فك شفرة التحيزات
تطوير أدوات للكشف عن التحيزات الجنسية والجغرافية والثقافية في محتوى ويكيميديا من أجل: تشجيع المجتمع على تصحيحها.
|تحويل المعرفة إلى لعبة
ابتكر ألعابًا جادة وتجارب ترفيهية باستخدام بيانات ويكيميديا من أجل: التعلم والمساهمة والاستكشاف بطرق جديدة
|بث البيانات باستخدام ويكي بيانات
استفد من محتوى ويكي بيانات من أجل: إنشاء قوائم أو جداول أو تصورات محدثة، بشكل شبه تلقائي، لمشاريع أخرى في عالم ويكيميديا أو خارجه.
|محرر المستقبل
تحسين تجربة التحرير: البحث والاستبدال في محرر المصدر، وشريط أدوات اقتباس موحد، ومحرر جداول مرئي أفضل، ومحاذاة النص في المحرر المرئي لتحديث وتبسيط المساهمات.
|استكشف المعرفة
صمم وجرّب طرقًا جديدة لتبادل المعرفة، بطرق تفاعلية ومرئية… من أجل الويب الحديث!
|ربط المعرفة متعددة اللغات
تسهيل الترجمة، وإعادة استخدام المحتوى عبر مشاريع ويكيميديا، والتعاون مع مشاريع المصادر المفتوحة الأخرى حتى: يمكن للمعرفة أن تتدفق بحرية بجميع اللغات.
التسجيل في تحديات الفريق لا يمنح الوصول إلى ويكيمانيا، فتحديات الفريق هي حدث منفصل
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