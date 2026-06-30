من لقطة إلى قصة… ومن فكرة إلى مجتمع من المصورين ومساهمي ويكيميديا

قبل نحو عام، وخلال ختام معرض الصور الذي نظمته مجموعة مستخدمي ويكيميديا مصر في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة احتفالًا بنهاية مسابقة ويكي تهوى الفلكلور 2025، دار نقاش بيني وبين المصورة دعاء عادل (الفائزة بعدد من مسابقات ويكيميديا ومن بينها الفلكلور 2025) حول فجوة لطالما لاحظناها: هناك عدد كبير من المصورين الموهوبين الذين ينتجون أعمالًا توثيقية مميزة، لكن كثيرًا منهم لا يعرفون شيئًا عن ويكيميديا كومنز أو عن إمكانية مشاركة أعمالهم بصفتها معرفة حرة يستفيد منها الملايين حول العالم، كما أننا بمجتمع ويكيميديا لا نملك محتوى تعليمي حر بخصوص التصوير التوثيقي.

تساءلنا حينها: ماذا لو صممنا محتوى تدريبيًا موجهًا للمصورين؟ ماذا لو استطعنا بناء مساحة تجمع بين التصوير والتوثيق والمعرفة الحرة؟ وماذا لو خرج المشاركون ليس فقط بمهارات جديدة، بل أيضًا بمساهمات حقيقية على مشاريع ويكيميديا؟

من هنا بدأت فكرة ورشة «From Shot to Story – من لقطة إلى قصة».

على مدار ثلاث جلسات نظرية وجلسة تطبيقية عملية، جمعت الورشة مصورين ومهتمين بالتصوير من مصر والسودان وغزة، ومن خلفيات وتجارب مختلفة؛ بعضهم يخطو خطواته الأولى في عالم التصوير، بينما يمتلك آخرون سنوات من الخبرة في التصوير الفوتوغرافي وصناعة الأفلام والمحتوى البصري.

تعرف المشاركون خلال الورشة على أساسيات التوثيق البصري، واستخدام الضوء والتكوين والسرد البصري، وأخلاقيات التصوير، وأدوات تحرير الصور، بالإضافة إلى كيفية رفع الصور على ويكيميديا كومنز وتنظيمها وإتاحتها للاستخدام الحر.

لاقت الجلسات النظرية حفاوة كبيرة من المشاركين، وبالرغم من طول بعض الجلسات إلا أنهم استمتعو بها وتفاعلوا معها وتلقينا بعدها تعليقات إيجابية كثيرة.

لكن الجزء الأجمل من التجربة كان اللقاء العملي في شارع الدرب الأحمر بالقاهرة.

ففي صباح الجولة، لم يكن المشاركون يلتقطون الصور فحسب، بل كانوا يتبادلون القصص والخبرات والتجارب. تحدث بعضهم عن بداياته مع التصوير الصحفي، وشارك آخرون خبراتهم في صناعة الأفلام الوثائقية وصناعة المحتوى المرئي، بينما ناقش الجميع طرق الاقتراب من المجتمعات المحلية وتوثيقها بصورة تحترم الناس وتحافظ على أصالة القصة.

لقطة شاشة من اللقاء الثالث بالورشة

أثناء جولة التصوير بشارع الدرب الأحمر

تحولت الجولة إلى مساحة تعلم مفتوحة؛ يتعلم فيها المبتدئ من المحترف، ويتعلم المحترف بدوره من زوايا نظر وتجارب مختلفة لم يكن ليراها بمفرده.

كما أتاحت الجولة للمشاركين توثيق فعاليات الورشة نفسها، إلى جانب توثيق معالم شارع الدرب الأحمر، ومساجده التاريخية، وحرفه التقليدية، وتفاصيل الحياة اليومية التي تجعل من المكان قصة حية تستحق أن تُروى.

وقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج نفخر بها جميعًا.

مخرجات الورشة

مشاركة 16 متدربًا من خلفيات متنوعة.

رفع أكثر من 900 صورة حرة على ويكيميديا كومنز.

توثيق معالم شارع الدرب الأحمر وحرفه التقليدية ومظاهره المعمارية.

مشاركة متطوعين من غزة والسودان بصور توثق مجتمعاتهم المحلية والحرف اليدوية والمعالم الثقافية في بلدانهم.

إعداد مواد تعليمية مفتوحة وتسجيل جلسات الورشة لتظل متاحة لكل المهتمين بالتصوير والتوثيق.

تعريف المشاركين بويكيميديا كومنز وأنشطة مجموعة مستخدمي ويكيميديا مصر ودور المحتوى الحر في حفظ المعرفة البصرية.

انبثاق أفكار ومبادرات توثيقية جديدة، من بينها تصنيف Street name signs in Egypt لتوثيق يافطات الشوارع في مصر، وتصنيف Art street in Cairo لتوثيق الأعمال الفنية في شارع الفن بالقاهرة.

ومن أكثر النتائج التي أسعدتنا استمرار أثر الورشة بعد انتهائها؛ إذ واصل عدد من المشاركين المساهمة بشكل مستقل على ويكيميديا كومنز، وكان من أبرزهم الزميل شريف اليماني الذي استمر في رفع الصور والتوثيق والمشاركة خارج نطاق أنشطة الورشة، وهو ما يعكس نجاح التجربة في جذب مساهمين جدد إلى الحركة الويكيميدية.

نعتقد أن «من لقطة إلى قصة» كانت من أوائل المبادرات في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بل في مجتمعات ويكيميديا عمومًا التي جمعت بشكل مباشر بين التدريب على التصوير التوثيقي والمساهمة العملية في مشاريع ويكيميديا، وسعت إلى بناء جسور حقيقية بين مجتمع المصورين ومجتمع المعرفة الحرة.

كل الشكر للمصورة دعاء عادل على تصميم وتقديم المحتوى التدريبي، ولكل المشاركين الذين شاركونا شغفهم وخبراتهم وعدساتهم، وحولوا اللقطات العابرة إلى قصص موثقة، والصور إلى معرفة حرة متاحة للجميع.

روابط متعلقة بالورشة

📂 صور الورشة ومخرجاتها:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:From_Shot_to_Story_Workshop

📑 الشرائح والمواد التعليمية:

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Materials_of_From_Shot_to_Story_Workshop

🎥 تسجيلات الجلسات:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnzFf8pig2hCeLaYWLMNJfxL6qU363Sou

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation