عندما تعزف المعرفة: إديتاثون اليوم العالمي للموسيقى 2026

انطلق إديتاثون اليوم العالمي للموسيقى خلال الفترة من 7 إلى 21 يونيو 2026، بهدف إثراء المحتوى الموسيقي على موسوعة ويكيبيديا عبر إنشاء وترجمة مقالات تسلط الضوء على الموسيقيين والفرق الموسيقية والأعمال الفنية والآلات الموسيقية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك في إطار دعم المعرفة الحرة وتعزيز حضور المحتوى الموسيقي على الموسوعة، وسد الفجوات المعرفية فيها.

وفي سياق الفعالية، نظم الزميل نعيم من مجموعة مستخدمي ويكيميديا تونس ورشة تدريبية يوم 14 يونيو 2026، عرّف خلالها المشاركين بالإديتاثون وآلية المشاركة فيه، وقدّم تدريبًا عمليًا على التحرير في ويكيبيديا، حيث أنشأ المشاركون مقالات ضمن قائمة الموضوعات الخاصة بالإديتاثون، مع توضيح أسس الكتابة الموسوعية ومعايير التوثيق، إضافة إلى كيفية إدراج المراجع لضمان جودة المحتوى واستمراريته.

لقطة للمشاركين أثناء الورشة

شارك 48 مساهمًا من المجتمع العربي في الإديتاثون، بإشراف فريق العمل المكوّن من سليمة، ورشيد، وعُلا، ونعيم، حيث ساهموا في إنشاء 150 مقالة تناولت موضوعات موسيقية متنوعة. وشملت هذه الموضوعات الآلات الموسيقية الإفريقية التقليدية وتاريخها، وأنواع الطبول الإفريقية ودورها في التعبير الثقافي والاجتماعي، بالإضافة إلى سير عدد من المغنين والملحنين من المجتمعات العربية والكردية والتركية الفارسية. كما تناولت المشاركات أنماطًا موسيقية أندلسية وعربية، وأعمالًا فنية حديثة ومعاصرة.

وامتدت التغطية أيضًا لتشمل ألبومات لفنانين عرب ناطقين بالفرنسية، وفرقًا موسيقية عربية وأمازيغية، فضلًا عن مقالات حول الجوائز والمهرجانات الموسيقية الإفريقية التي تسهم في إبراز التنوع الثقافي والفني في القارة. وقد أسهم هذا التنوع الكبير في توسيع نطاق التغطية الموسوعية للموسيقى، وإثراء المحتوى المتعلق بالتراث الموسيقي والثقافي في المنطقة، مما ساعد على سد العديد من الفجوات المعرفية وتعزيز تمثيل هذه الموضوعات على الإنترنت.

وتعكس هذه النتائج الدور المحوري للمبادرات المجتمعية في دعم المعرفة الحرة وإثراء المحتوى على ويكيبيديا العربية، من خلال تعاون المتطوعين والمحررين على توثيق موضوعات لا تحظى عادة بتغطية كافية. كما يبرز الإديتاثون كنموذج ناجح للتعاون بين المستخدمين من مختلف البلدان العربية، بما يعزز إنتاج محتوى موسوعي أكثر تنوعًا وشمولًا، ويجعل التراث الموسيقي في المنطقة أكثر حضورًا وإتاحة للباحثين والقراء حول العالم.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation