المياه من أجل الحياة في شمال إفريقيا: إثراء المحتوى العربي حول مصادر المياه

جاءت مبادرة «المياه من أجل الحياة في شمال إفريقيا» ضمن إطار المشاركة في مشروع تحدي ويكي إفريقيا 2026، وهي مبادرة مجتمعية تطوعية قادها كل من نانور وسليمة بهدف الإسهام في توثيق قضايا المياه في إفريقيا ضمن مشاريع المعرفة الحرة، وتعزيز حضور هذه الموضوعات في الفضاء الرقمي العربي. نُفذت المبادرة خلال الفترة الممتدة من 28 مايو إلى 30 يونيو 2026، انطلاقًا من أهمية المياه كونها عنصرًا أساسيًا للحياة والتنمية والاستقرار في القارة الإفريقية، والحاجة لتوفير معرفة عربية موثوقة حول القضايا البيئية والتنموية المرتبطة بها.

وسعت المبادرة إلى إنشاء مساحة تعاونية تجمع المساهمين والمهتمين بالمعرفة المفتوحة لإنتاج محتوى يتناول الموارد المائية في إفريقيا، وطرق إدارتها، والتحديات المرتبطة بندرتها وتأثيرات التغير المناخي، إلى جانب المبادرات والجهود المبذولة للحفاظ عليها. كما ركزت على إبراز العلاقة بين المياه ومختلف جوانب التنمية، بما في ذلك الصحة العامة والقدرة على التكيف مع التغيرات البيئية.

الأنشطة التحريرية والتدريبية للمبادرة

اعتمدت المبادرة على مجموعة من الأنشطة التحريرية والتدريبية التي هدفت إلى تنمية المساهمات في مشاريع ويكيميديا المختلفة، وتطوير المحتوى المرتبط بمصادر وقضايا المياه. وشملت هذه الأنشطة مسابقة تحريرية على ويكيبيديا العربية، بالإضافة إلى جلسات تطبيقية ركزت على تحسين المحتوى الرقمي والبيانات المفتوحة في مشروعي ويكيميديا كومنز و ويكي بيانات.

المسابقة التحريرية على ويكيبيديا العربية

أسفرت المسابقة التحريرية على موسوعة ويكيبيديا العربية عن إنشاء 350 مقالة جديدة تناولت موضوعات متنوعة مرتبطة بالمياه ومواردها وتحدياتها في إفريقيا. وأسهمت في توسيع نطاق المقالات العربية المتخصصة، وتوفير مصادر معرفية أكثر تنوعًا للقراء والباحثين والمهتمين بالقضايا البيئية والتنموية.

جلسة تدريبية على ويكيميديا كومنز

تضمنت المبادرة جلسة حضورية في مدينة بنغازي بالتعاون مع المنظمة الوطنية لأمازونات ليبيا، تعرف المشاركون على ويكيميديا كومنز وساهموا فيها من خلال تطوير الملفات الرقمية المرتبطة بموضوع المياه في ويكيميديا كومنز بإضافة أوصاف دقيقة باللغة العربية وتحسين تنظيم الملفات، مما ساعد على تعزيز إمكانية الوصول إليها وتعزيز استخدامها وإعادة توظيفها ضمن مشاريع المعرفة الحرة.

لقطة أثناء جلسة ويكيميديا كومنز

جلسة تدريبية على ويكي بيانات

جاءت أيضاً ضمن جدول نشاطات المبادرة جلسة تدريبية عن مشروع ويكي بيانات وكانت بالتعاون مع مؤسسة براح للثقافة والفنون في مدينة بنغازي، تناولت تطوير وإثراء بيانات العناصر المرتبطة بالمياه في إفريقيا، ولا سيما شمال إفريقيا. وركز المشاركون على تحسين أوصاف العناصر وإضافتها باللغة العربية، مما ساهم في رفع جودة البيانات وتمكين ترابطها ضمن شبكة معرفية مفتوحة تدعم البحث والتعليم وإعادة الاستخدام.

لقطة أثناء جلسة ويكي بيانات

الأثر والمساهمة في المعرفة الحرة

أسهمت هذه المبادرة الأولى من نوعها في تعزيز حضور اللغة العربية داخل مشاريع ويكيميديا من خلال التعاون والمشاركة في المشاريع السنوية مثل تحدي ويكي إفريقيا، وربط صلات تعاون بين المتطوعين من مجتمعات مختلفة تعمل على دعم وتوثيق مواضيع ذات اهتمام مشترك مثل موضوع المياه. شجع هذا النشاط المجتمع المحلي على المشاركة في إنتاج المعرفة المفتوحة وتوثيق القضايا البيئية المرتبطة بالقارة الإفريقية. كما ساعدت في دعم تمثيل المعارف الإفريقية في الفضاء الرقمي، بما يعزز مبادئ العدالة المعرفية ويوسع الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمياه والتنمية.

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