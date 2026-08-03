ورشة المخطوطات الإسلامية 2026 تبتكر نموذجاً حياً لحفظ التراث

توّجت مجموعة الحضارة الإسلامية جهودها باختتام أعمال النسخة الثانية من “ورشة المخطوطات الإسلامية 2026″، التي امتدت فعالياتها من 9 إلى 31 يناير 2026 م، الموافق للفترة من 19 رجب إلى 11 شعبان 1447 هـ. سعت هذه الورشة إلى إحياء التراث العربي والإسلامي عبر تعزيز المحتوى المفتوح للمخطوطات النادرة، مسلطةً الضوء بشكل خاص على الكنوز المعرفية المحفوظة من مكتبات مدينة القدس وفلسطين، لتحويلها من مجرد أوراق حبيسة الرفوف إلى بيانات هيكلية حرة ومتاحة للعالم.

لماذا نوثق المخطوطات؟

يشكل توثيق المخطوطات التاريخية ورقمنتها ضرورة حضارية حتمية لحماية الذاكرة الإنسانية، ولا يقتصر الأمر على كونه عملاً تقنياً بحتاً. يهدف هذا الجهد المتواصل إلى تحقيق غايتين جوهريتين:

حفظ التراث من الفناء الفيزيائي: يحمي التوثيق الرقمي عالي الجودة المخطوطات من التهديدات المستمرة كعوامل الرطوبة والتلف أو الفقدان. يضمن هذا العمل بقاء نسخة رقمية “خالدة” لا تتأثر بعوامل الزمن، ويقلل من الحاجة لتداول النسخ الأصلية، مما يطيل عمرها ويحفظها للأجيال القادمة.

يحمي التوثيق الرقمي عالي الجودة المخطوطات من التهديدات المستمرة كعوامل الرطوبة والتلف أو الفقدان. يضمن هذا العمل بقاء نسخة رقمية “خالدة” لا تتأثر بعوامل الزمن، ويقلل من الحاجة لتداول النسخ الأصلية، مما يطيل عمرها ويحفظها للأجيال القادمة. ديمقراطية المعرفة وتسهيل الوصول: يكسر نشر المخطوطات على المنصات الحرة الحواجز الجغرافية والحدود، متيحاً للباحثين والمحققين حول العالم فرصة الوصول إلى نفائس التراث في ثوانٍ معدودة. يسهل تحويل هذه المخطوطات إلى بيانات هيكلية عمليات البحث المتقاطعة، مما ينشط حركة التحقيق والنقد العلمي لإحياء نصوص قيمة قد يستحيل الوصول إلهيا.

يكسر نشر المخطوطات على المنصات الحرة الحواجز الجغرافية والحدود، متيحاً للباحثين والمحققين حول العالم فرصة الوصول إلى نفائس التراث في ثوانٍ معدودة. يسهل تحويل هذه المخطوطات إلى بيانات هيكلية عمليات البحث المتقاطعة، مما ينشط حركة التحقيق والنقد العلمي لإحياء نصوص قيمة قد يستحيل الوصول إلهيا. الوصول للتراث الثقافي العلمي وآثار الأسلاف في المعرفة العالمية في مختلف مجالات المعرفة من علوم وآداب وفنون.

المخرجات بالأرقام

تجاوزت نتائج الورشة الخطط الموضوعة بفضل التفاعل الكبير من المتطوعين والمهتمين بالتراث من مختلف أرجاء العالم العربي، وجاءت الحصيلة المعرفية على النحو التالي:

المخطوطات المرفوعة: رفع المشاركون ووثقوا 89 مخطوطة نادرة على ويكيميديا كومنز، محققين نسبة إنجاز تخطت الهدف الأولي المقدر بـ 50 مخطوطة.

رفع المشاركون ووثقوا على ويكيميديا كومنز، محققين نسبة إنجاز تخطت الهدف الأولي المقدر بـ 50 مخطوطة. التصنيفات الاستنادية: أنشأ المساهمون 48 تصنيفاً جديداً على ويكيميديا كومنز، وربطوها بأعلام الفكر والحضارة الإسلامية لتسهيل التصفح الموضوعي.

أنشأ المساهمون على ويكيميديا كومنز، وربطوها بأعلام الفكر والحضارة الإسلامية لتسهيل التصفح الموضوعي. إثراء ويكي بيانات: صاغ المتطوعون نظام فهرسة مترابط عبر إنشاء عناصر جديدة، وخضعت جميعها لمراجعة علمية دقيقة لضمان سلامة البيانات الوصفية.

ضمت المواد الموثقة حقولاً معرفية متنوعة تعكس شمولية الحضارة الإسلامية، وشملت علوم الدين، واللغة، والطب، والفلك، والكيمياء. برزت من بين العناوين المرقمنة أعمال هامة مثل: الفتاوى التُّمُرتاشِيَّة في الوقائع الغَزِّيَّة وكتاب البيان في عدد آي القرآن ومجموعة في علم الكيمياء واللفظ الجوهري في رد خباط الجوجري.

برنامج العمل

نظمت ورشة العمل في أربع جلسات تعليمية وتثيقيفية توزعت على أيام الجمعة طوال شهر يناير 2026 م (الموافق لشهري رجب وشعبان 1447 هـ)، لتواكب مراحل العمل التنفيذية خطوة بخطوة. شملت هذه الجلسات تدريب المشاركين على معايير الفهرسة في ويكي بيانات، وآليات رفع الملفات واستخدام قوالب الأعمال الفنية في ويكيميديا كومنز، إضافة إلى شرح قواعد الضبط الاستنادي الدولي (VIAF) وطرق نقحرة النصوص باحترافية.

شكر وتقدير: صناع الأثر الرقمي

يقف وراء نجاح هذا المشروع التراثي المتميز مجتمع شغوف وفريق معطاء، ونوجه هنا تحية شكر وامتنان لكل من ساهم في هذا الإنجاز:

اللجنة التنظيمية: أدار الزملاء المنظمون أعمال الورشة بكفاءة عالية ورؤية واضحة، ونخص بالذكر الزميلة فادية عمر (Fadia Omar) ، والزميل SanBonne ، والزميل أحمد ناجي .

أدار الزملاء المنظمون أعمال الورشة بكفاءة عالية ورؤية واضحة، ونخص بالذكر الزميلة ، والزميل ، والزميل . المراجعة العلمية: بذل الزميل Michel Bakni جهداً دؤوباً في التدقيق العلمي ومراجعة المخطوطات المرفوعة لضمان أعلى معايير الجودة.

بذل الزميل جهداً دؤوباً في التدقيق العلمي ومراجعة المخطوطات المرفوعة لضمان أعلى معايير الجودة. نجوم الورشة والمساهمون: أثمرت الجهود الاستثنائية لعدد من المتطوعين في تخطي الأهداف المستهدفة بشكل لافت، ونثمن عالياً العطاء الكمي والنوعي للزملاء: رِفْد، وبسمة منصور، وDew، وناعم فاروق.

يمكنكم متابعة أنشطتنا عبر صفحتنا في الميتا وعبر قناتنا على الفيس بوك لمعرفة المزيد والانضمام لنا.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation