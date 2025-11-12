Проект на Уикимедия от Южна Америка е избран от Глобалната инициатива на ЮНЕСКО за информационния интегритет относно климатичните промени

Изглед към обширна част от сухото корито на язовир Ел Йесо в Кахон дел Майпо, Столичен регион, Чили. Липсата на голяма част от водата и пукнатините показват въздействието на климатичните промени върху водните запаси. Katharosinergia, CC BY-SA 4.0

В Латинска Америка, където знанието е дълбоко вкоренено в природата и територията, локалните клонове на Уикимедия са обединили сили, за да разработят кампании, проекти, събития и стратегически партньорства, които допринасят за запълването на липсата на информация в платформите на Уикимедия, предимно в Уикипедия, Уикиданни и Общомедия.

Това обединение на локални клонове постигна нов връх, когато „Уикимедия Бразилия“ и Работната група по климатична справедливост и проекти на Уикимедия (инициатива, поддържана от клонове от Аржентина, Боливия, Чили, Колумбия, Перу и Уругвай) излязоха с общо предложение, което да бъде представено пред Глобалната инициатива за информационния интегритет по въпросите на климатичните промени. Тази инициатива, създадена през 2024 г. от правителството на Бразилия, Секретариата на ООН и ЮНЕСКО, има за цел да насърчава информационния интегритет по теми, свързани с климатичните промени.



От 447 предложения от близо 100 държави, проектът „Повишаване на информационния интегритет относно екстремни метеорологични и климатични събития в Уикипедия и Уикиданни” се нареди сред десетте най-добри предложения, избрани за финансиране.

Това е пример и свидетелство за мощно регионално сътрудничество с глобален обхват и въздействие, което се осъществява благодарение на световния обхват на Уикипедия и Уикиданни. В допълнение към това доброволческа консултативна група, състояща се от членове на Уикимедия от Европа, Африка и Югоизточна Азия, ще предоставя съвети и потенциално ще възпроизвежда осъществените дейности.

Изборът на този проект, разработен от уикипедианци от Южна Америка, е значимо постижение, което потвърждава способността на Движението да се занимава с критични глобални теми, като например информационния интегритет за климатичните промени. Проектът включва изследвания, моделиране на данни и семинар за обществено осведомяване във всяка от седемте участващи страни с цел подобряване на съдържанието на Уикимедия въз основа на получените резултати. Тези семинари ще послужат и като отправна точка за кампанията „Уики за правата на човека 2026“ (която скоро ще бъде преименувана), фокусирана върху климатичните промени и екологичните теми.

Като част от публичните дейности, които ще се проведат по време на COP 30 в Бразилия по темата за информационния интегритет за климатичните промени, ЮНЕСКО покани представител на проекта да присъства на събитието през ноември 2025 г. Това е възможност ефективно да се привлече вниманието на обществеността към информационния интегритет за климата и да се подчертае ключовата роля на цифровите обществени блага като Уикипедия.

Проектите на Уикимедия играят фундаментална роля в защитата на информационния интегритет благодарение на основните си политики: неутрална гледна точка (NPOV), проверимост и липса на оригинални изследвания. Обширният, многоезичен обхват на проектите означава, че съдържанието, което се публикува и разпространява чрез тях, често се възпроизвежда от други услуги и се използва за обучение на различни големи езикови модели (LLM) и системи за изкуствен интелект. Това дава на Движението „Уикимедия“ (Wikimedia Movement) огромно влияние върху формирането на основните знания, достъпни за интернет потребителите по целия свят.

Доверието в научните познания и достъпът до надеждна информация са основата на ефективните действия за опазване на климата. Насърчаването на информационния интегритет изисква многосекторно сътрудничество, а Движението „Уикимедия“ има активна и значима роля в екосистемата на информационния интегритет.

Подробности за проекта и напредъка в неговото изпълнение можете да намерите на неговата Meta страница.

