Уикипедия навършва 25 години: пораснала, помъдряла и с всички възможни препратки [липсва източник]

На 15 януари Уикипедия навършва 25 години и е време за празнуване! Призоваваме смелите редактори, философите от беседите, ловците на правописни грешки и редакторите-войни, които от четвърт век моделират съвкупността от човешкото знание, да се присъединят към празника. Нека правим интернет малко по-умен, редакция след редакция.

Регистрирайте се сега за 25-ия виртуален рожден ден на Уикипедия на 15 януари в 16:00 часа UTC (18:00 часа българско време). Партито ще бъде изпълнено с игри, забавления, изненади и награди (що се рожден ден би бил без подаръци?!).

Но докато тържествата започнат, да направим преглед на историята на натрупване на знания, сътрудничество, консенсус и хуманност par excellence в продължение на 25 години.

Какви са плановете за 2026 г.

Виртуалното парти за 25-ия рожден ден на Уикипедия на 15 януари е само началото – ще празнуваме 25-ия рожден ден заедно през цялата година – както се полага. От общностни грантове и събития, през оформления, мърчандайз и изненади, до медийни и публични изяви – поканени сте да бъдете част от всичко това. А ако планирате свое собствено парти или друго събитие, моля, отбележете го в календара и на картата.

Скоро ще честваме важни събития от първите 25 години на Уикипедия на специален сайт, но докато това стане, разходете се с нас из някои от най-важните моменти в историята на Уики.

Малък уикиурок по история

Някои от тях знаете наизуст, а за други може да останете изненадани, че изобщо са се случили!

Имате друг любим спомен, свързан с Уикипедия, който искате да споделите? Пишете ни в Meta-Wiki и ние ще го включим в празненствата. Поглеждайте редовно в пространството за рождени дни в Meta-Wiki за ресурси и новини!

