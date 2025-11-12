Уикипедия навършва 25 години: пораснала, помъдряла и с всички възможни препратки [липсва източник]

На 15 януари Уикипедия навършва 25 години и е време за празнуване! Призоваваме смелите редактори, философите от беседите, ловците на правописни грешки и редакторите-войни, които от четвърт век моделират съвкупността от човешкото знание, да се присъединят към празника. Нека правим интернет малко по-умен, редакция след редакция.
Регистрирайте се сега за 25-ия виртуален рожден ден на Уикипедия на 15 януари в 16:00 часа UTC (18:00 часа българско време). Партито ще бъде изпълнено с игри, забавления, изненади и награди (що се рожден ден би бил без подаръци?!).
Но докато тържествата започнат, да направим преглед на историята на натрупване на знания, сътрудничество, консенсус и хуманност par excellence в продължение на 25 години.
Какви са плановете за 2026 г.
Виртуалното парти за 25-ия рожден ден на Уикипедия на 15 януари е само началото – ще празнуваме 25-ия рожден ден заедно през цялата година – както се полага. От общностни грантове и събития, през оформления, мърчандайз и изненади, до медийни и публични изяви – поканени сте да бъдете част от всичко това. А ако планирате свое собствено парти или друго събитие, моля, отбележете го в календара и на картата.
Скоро ще честваме важни събития от първите 25 години на Уикипедия на специален сайт, но докато това стане, разходете се с нас из някои от най-важните моменти в историята на Уики.
Малък уикиурок по история
Някои от тях знаете наизуст, а за други може да останете изненадани, че изобщо са се случили!
- 1995 – Първата уики, WikiWikiWeb, е създадена от нашия приятел Уорд Кънингам. Името е вдъхновено от шътъла Wiki Wiki, което на хавайски означава „бърз“ или „скоростен“.
- 2000 – Някои хора създават своя собствена онлайн уики – енциклопедия, наречена Нупедия – с участието на експерти и учени. Тя публикува 24 статии и просъществува три години, но идеята за онлайн енциклопедия остава.
- 2001 – Докато Нупедия се бори да се наложи, от нея се ражда друга идея – Уикипедия. Началото е поставено на 15 януари 2001 г. (понеделник според григорианския календар). В рамките на няколко месеца става ясно, че енциклопедия, която всеки може да редактира, ще се нуждае от някои правила. Политиката за неутрална гледна точка е установена от доброволци и остава крайъгълен камък на Уикипедия и до днес.
- 2001 – През цялата година се появяват нови Уикипедии на други езици, като немски, каталонски, японски, френски, китайски, нидерландски, есперанто, иврит, италиански, португалски, руски, испански, шведски, арабски, датски, полски и унгарски.
- 2003 – Вече в третата си версия софтуерът, който захранва Уикипедия и други проекти за свободно знание, получава името Медияуики. Което представлява игра на думи с Уикимедия. Фондацията „Уикимедия“ –нестопанската организация, която подкрепя Уикипедия – е основана през същата година.
- 2004 – Не без риск като стандартен „облик“ на Уикипедия е въведен Monobook (наричан още „скин“). Той се отличава с бледа фонова снимка на книга (моно книга, сещате ли се?). Искате ли да видите как изглежда настояща статия в Уикипедия с този стар скин? Към април 2024 г. 4,40% от редакторите, които правят повече от 60 редакции годишно, все още го използват!
- 2005 – В началото на хилядолетието уебсайтовете се състезават да влязат в класацията на Алекса (не, не тази Алекса, а друга Алекса. Забавното е, че и двете са собственост на Амазон!). В крайна сметка Уикипедия влиза в класацията на Алекса, като се класира в топ 40. (Поп куиз: Коя песен е на 40-о място в класацията на „Билборд“ за 2005 година? Sugar, We’re Goin Down на Fall Out Boy. В добра компания сме. (Бележка на редактора: [необходимо е позоваване на източник])
- 2007 – Пусната е първата мобилна версия на Уикипедия. (Докато тече написването на тази статия, спираме поддръжката на мобилния .m домейн. Добра работа, мобилен сайт. Предоставяне на безплатно знание на малки екрани в продължение на 19 години.)
- 2009 – Списание „Тайм“ поставя Уикипедия на 25-о място в класацията на 50-те най-добри уебсайта в интернет. Кой е на 24-то място? Redfin. Ъъъ, какво!?
- 2010 – Английската Уикипедия преминава границата от 3,5 милиона статии, а на 21 септември френската Уикипедия става третата Уикипедия, след английската и немската, която достига 1 000 000 статии. На 16 април е направена милиардната редакция в проект на Уикимедия. Или поне според Уикипедия.
- 2013 – Уикипедия продължава да се носи на вълната „един милион“, като италианската, руската, испанската, шведската и полската версии се присъединяват към немската, френската, английската и нидерландската, достигайки 1 милион статии.
- 2015 – Wysiwhat? Излиза визуалният редактор, който въвежда WYSIWYG редактирането в Уикипедия. Въпреки някои значителни препъвания в началото, в крайна сметка той се превръща в пълноценен спътник при редактирането на изходния код „wikitext“, който стои зад всяка статия.
- 2020 – Леле, каква година! Уикипедия – заедно с останалата част от човечеството – продължава да се бори. Списанието Wired нарича Уикипедия „последното останало най-добро място в интернет”, а отразяването на Уикипедия на съдържание, свързано с COVID-19, получава похвали. Световната здравна организация лицензира съдържанието си за използване в проектите на Уикимедия.
- 2024 – Уикипедия става тъмна. Не, не по този начин! Въведен е тъмният режим. Това носи облекчение на читателите, които късно през нощта, лежейки в леглото, четат статията за кубинския пощальон и бегач на дълги разстояния от Летните олимпийски игри през 1904 г. Андарин Карвахал (Андарин Карвахал, който загубил всичките си пари на хазарт в Ню Орлиънс и бил принуден да пътува на стоп и да измине останалата част от пътя пеша. Пристига на състезанието облечен в ежедневни дрехи и набързо отрязва крачолите си, за да ги направи по-скоро къси панталони. Карвахал се представя добре в състезанието, въпреки че спира да разговаря с хора от публиката и свива някоя и друга праскова от колата на един от тях. По-късно по време на състезанието вижда ябълкова градина и спира да яде ябълки, които се оказват гнили. О, не, пропаднах в заешка дупка!)
- 2025 – Ей! Ама това е сега! Както се казва в Уикипедия, „Тази статия или раздел отразява или включва актуално събитие. Информацията може да се промени бързо с развитието на събитията или да бъде неблагонадеждна.“ Въпреки че Уикимедия се развива непрекъснато, можете да разчитате, че през 2026 г. ще отпразнуваме 25 години свободно знание.
Имате друг любим спомен, свързан с Уикипедия, който искате да споделите? Пишете ни в Meta-Wiki и ние ще го включим в празненствата. Поглеждайте редовно в пространството за рождени дни в Meta-Wiki за ресурси и новини!
Can you help us translate this article?
In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?Start translation