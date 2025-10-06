উন্মুক্ত জ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক: বাংলাদেশ তথ্য অধিদফতর ৫০ হাজারটিরও বেশি ছবি পাবলিক ডোমেইনে প্রকাশ করেছে

সম্প্রতি বাংলাদেশ তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) তাদের ছবির বিশাল আর্কাইভ পাবলিক ডোমেইনের আওতায় প্রকাশ করেছে। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপের মাধ্যমে তারা প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশি ছবি উন্মুক্ত করেছে। অধিদফতরের কর্মীদের দ্বারা ধারণ করা সরকারি কর্মসূচি এবং অনুষ্ঠানের এই ছবিগুলি এখন জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত।
পিআইডি তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে নিম্নলিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে:
অন্যথা উল্লেখ না থাকলে, এই ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সকল মিডিয়া ফাইল (যেমন ছবি, ভিডিও ও অডিও) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারের মালিকানাধীন এবং এগুলো সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত (পাবলিক ডোমেইন)-এর অন্তর্ভুক্ত।
— তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ
এই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিটি উইকিমিডিয়া বাংলাদেশের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফল, যারা এই জন্য প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমসহ সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করেছিল। এই প্রচেষ্টার ফলে, ক্যাপশন ও তারিখযুক্ত ৫০,০০০-এরও বেশি ছবি সম্বলিত অধিদফতরের আর্কাইভটি এখন উইকিমিডিয়া সম্প্রদায় ও জনসাধারণের একটি মূল্যবান সম্পদে পরিণত হলো।
অনেক বছর ধরে বাংলাদেশের উইকিমিডিয়ানরা মুক্ত লাইসেন্সযুক্ত মিডিয়ার অভাবে সরকারি কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রীয় কর্মসূচি সম্পর্কিত নিবন্ধগুলো মিডিয়া দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন। এই কাজের মাধ্যমে সেই প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশে হ্রাস পেলো। সম্পাদকরা এখন জাতীয় নেতা, জনসাধারণের অনুষ্ঠান এবং ঐতিহাসিক মুহূর্তের প্রকৃত ও উচ্চমানের চিত্র দিয়ে নিবন্ধগুলোকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন, যা উইকিমিডিয়া প্রকল্পগুলির নির্ভরযোগ্যতা এবং দৃশ্যমান আবেদনকে শক্তিশালী করবে।
এই পদক্ষেপ কেবল উইকিমিডিয়ার মুক্ত জ্ঞানের লক্ষ্যকেই সমর্থন করেনি বরং বাংলাদেশ সরকার কীভাবে উন্মুক্ত সংস্কৃতিতে অবদান রাখতে পারে তার একটি অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তথ্য অধিদফতরের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করে যে বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও ইতিহাসের সমৃদ্ধ দৃশ্যমান রেকর্ডে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকবে।
পরবর্তী পদক্ষেপ: কমন্সে তথ্য অধিদফতরের ছবি আমদানি
বাংলাদেশের উইকিমিডিয়া সম্প্রদায় এখন যথাযথ বিষয়শ্রেণী ও মেটাডেটাসহ অধিদফতরের ছবিগুলো উইকিমিডিয়া কমন্সে আমদানি করার জন্য কাজ করছে যাতে উইকিমিডিয়া প্রকল্পগুলিতে সেগুলি ব্যাপকভাবে পুনঃব্যবহার করা যায়। ইতোমধ্যেই কিছু ছবি আপলোড করা হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী সম্পাদকদের জন্য এই মূল্যবান সংগ্রহশালাকে আরও সহজলভ্য ও আরও সুসংগঠিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।
