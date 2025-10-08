বাংলা উইকিসংযোগ: যেভাবে আমরা ছোট বাংলা উইকিমিডিয়া প্রকল্পগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করেছি

মাঝারি বা ছোট আকারের উইকিমিডিয়া প্রকল্পগুলিতে নতুন উইকিমিডিয়ানদের যুক্ত করতে প্রতিযোগিতা এবং এডিটাথন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমার নিজের যাত্রাও শুরু হয়েছিল এমনই একটি আয়োজন থেকে: বাংলা উইকিপিডিয়ায় একটি স্থানীয় নিবন্ধ লেখা প্রতিযোগিতা। সেই অভিজ্ঞতা কেবল আমাকে উইকিপিডিয়ার আসল রূপের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়নি, বরং কীভাবে কার্যকরভাবে অবদান রাখতে হয়, তাও শিখিয়েছিল। সেখান থেকেই আমি বাংলা ভাষার প্রকল্পগুলোর অন্যতম সক্রিয় অবদানকারী হয়ে উঠি, অনলাইন ও অফলাইন উভয় মাধ্যমে অসংখ্য কর্মশালা ও মিটআপ আয়োজন করি এবং সময়ের সাথে সাথে উইকিমিডিয়া স্টুয়ার্ড হিসেবে আমার উপর বৈশ্বিক দায়িত্ব অর্পিত হয়।
আমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম
কিছু বছর আগে পর্যন্ত, বছরে মাত্র এক-দুটি প্রতিযোগিতা বা এডিটাথন আয়োজন করা হতো এবং সেগুলোও মূলত বাংলা উইকিপিডিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু নতুন সংগঠক বাংলা উইকিভ্রমণ, উইকিবই এবং উইকিঅভিধানের মতো ছোট উইকিমিডিয়া প্রকল্পগুলোতেও একই ধরনের আয়োজন করার উদ্যোগ নেন। এর প্রভাব ছিল অসাধারণ—যে প্রকল্পগুলো প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল, সেগুলোতে হঠাৎ করেই প্রাণের সঞ্চার হতে শুরু করে।
উদাহরণস্বরূপ, গত বছর আমি যখন বাংলা উইকিভ্রমণে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করি, তখন এক মাসের মধ্যে প্রকল্পের নিবন্ধের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং অনেক নতুন অবদানকারী যোগ দেন। এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, আমি প্রতি বছর এমন প্রতিযোগিতা আয়োজন চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করি, যেমনটা অন্যান্য প্রকল্পের সংগঠকরাও করেছিলেন।
কিন্তু উৎসাহের কমতি না থাকলেও, এই স্বাধীন উদ্যোগগুলো প্রায়শই নানা সমস্যার সম্মুখীন হতো। অর্থায়ন ছিল অনিশ্চিত, অন্যান্য উইকিমিডিয়া আয়োজনের সাথে কর্মসূচির সময় মিলে যেত, সংগঠকদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল সীমিত, এবং বড় আকারের কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব ছিল অনেকেরই।
বাংলা উইকিসংযোগের জন্ম
এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য, আমি ছোট বাংলা প্রকল্পগুলোর সকল স্বাধীন সংগঠকদের নিয়ে একটি সভার আয়োজন করি। বেশ কয়েকটি আলোচনার পর, আমরা একজোট হয়ে একটি দল হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিই। আর এভাবেই বাংলা উইকিসংযোগ-এর জন্ম —সকল বাংলা উইকিমিডিয়া প্রকল্পের সংগঠকদের সংযুক্ত করার একটি প্ল্যাটফর্ম।
আমরা সমন্বয়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় দল এবং প্রতিটি আয়োজনের জন্য আলাদা আলাদা কার্যকরী দল গঠন করি। প্রতিটি আয়োজক দলের নিজস্ব স্বাধীনতা থাকলেও, কেন্দ্রীয় দলটি প্রশিক্ষণ, মেন্টরশিপ এবং দিকনির্দেশনা দিয়ে পুরো কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন নিশ্চিত করত।
এখনো পর্যন্ত অর্জন
প্রতিষ্ঠার পর থেকে, বাংলা উইকিসংযোগ বিভিন্ন উইকিমিডিয়া প্রকল্পে তিনটি বড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। এর ফলাফলই সব বলে দেয়:
- বাংলা উইকিউক্তি প্রতিযোগিতা
- ৬৯৫টি নতুন পাতা তৈরি
- ১৮৮ জন নতুন ব্যবহারকারী যুক্ত হয়েছেন, যার মধ্যে ৬১ জন সক্রিয় অবদানকারী
- ২২,৯৯,০৪৯টি শব্দ জমা পড়েছে; ১৬,২৭,৯৩৫টি শব্দ গৃহীত হয়েছে
- এটি আগের প্রতিযোগিতায় গৃহীত শব্দের (৪,৭৪,১৭০) চেয়ে ৩.৪৩ গুণ বেশি ছিল
- বাংলা উইকিসংকলনের বৈশ্বিক র্যাঙ্কিং ৩৬তম থেকে ৩১তম স্থানে উন্নীত হয়েছে
- বাংলা উইকিবই লিখন প্রতিযোগিতা
- ২৫১ জন নতুন ব্যবহারকারী যুক্ত হয়েছেন
- ৫৮ জন অংশগ্রহণকারী অন্তত একটি করে পাতা জমা দিয়েছেন
- ১,৬৯৬টি পাতা জমা পড়েছে, যার মধ্যে ১,১৬২টি গৃহীত হয়েছে
- গৃহীত পাতাগুলোতে মোট ১১,৪৬,৫০৯টি শব্দ ছিল
- বাংলা উইকিঅভিধান ভুক্তি প্রতিযোগিতা
- ৭,৯৯৬টি নতুন ভুক্তি জমা পড়েছে
- ৪৫ জন অংশগ্রহণকারী সক্রিয়ভাবে অবদান রেখেছেন
আর এই অগ্রযাত্রা এখনো চলছে—বর্তমানে বাংলা উইকিভ্রমণে একটি প্রতিযোগিতা চলমান! আসন্ন প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আরও জানতে এখানে ক্লিক করুন।
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা
বাংলা উইকিসংযোগ দেখিয়েছে যে ছোট উইকিমিডিয়া প্রকল্পগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার মূল চাবিকাঠি হলো সম্মিলিত প্রচেষ্টা। আয়োজকদের একত্রিত করে, নিজেদের মধ্যে দক্ষতা ভাগ করে নিয়ে এবং একটি সহায়ক কাঠামো তৈরির মাধ্যমে আমরা কেবল একসময়ের নিষ্ক্রিয় প্রকল্পগুলোকেই নতুন করে জীবন দিইনি, বরং অবদানকারীদের একটি আরও শক্তিশালী সম্প্রদায়ও গড়ে তুলেছি।
আমাদের লক্ষ্য হলো এই গতিকে ধরে রাখা—বার্ষিক প্রতিযোগিতাগুলো চালিয়ে যাওয়া, নতুন অবদানকারীদের স্বাগত জানানো এবং বাংলা উইকিমিডিয়া প্রকল্পগুলোকে একসঙ্গে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
Can you help us translate this article?
In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?Start translation