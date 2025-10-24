উইকি ডকুমেন্টস বেঙ্গল টেরাকোটা – উইকিমিডিয়া কমন্স এবং গবেষকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন

বাংলার টেরাকোটা: পরিচিতি
টেরাকোটা (Terracotta) একটি ইতালীয় শব্দ, যা ল্যাটিন “টেরা কোক্টা” (terra cocta) থেকে এসেছে। এর আক্ষরিক অর্থ হলো “পোড়ামাটি”। বাংলায় (অর্থাৎ ঐতিহাসিক অবিভক্ত বাংলা, যা মূলত আজকের বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নিয়ে গঠিত), ইটের তৈরি মন্দির ও মসজিদগুলি জটিল নকশা ও মূর্তি খচিত টেরাকোটা ফলক দিয়ে সজ্জিত করা হতো। মসজিদগুলিতে যেখানে জ্যামিতিক ও উদ্ভিজ্জ নকশা দেখা যেত, সেখানে মন্দিরগুলি ঢাকা থাকতো পৌরাণিক কাহিনী, আর্থ-সামাজিক জীবন এবং স্থানীয় লোককাহিনী বর্ণনাকারী মানুষ ও পশুর মূর্তি সম্বলিত ফলক দিয়ে।
টেরাকোটা ফলকের নথিবদ্ধকরণ – সমস্যা এবং তার সমাধানের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা
উইকি ডকুমেন্টস বেঙ্গল টেরাকোটা প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের উইকিমিডিয়ান ব্যবহারকারী দল, বাংলার টেরাকোটা ফলকগুলির নথিবদ্ধকরণ শুরু করেছে। এই প্রক্রিয়ায় আমরা প্রধানত তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি।
- কিছু কিছু টেরাকোটা ফলক যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ, তেমনই অন্যগুলির ক্ষেত্রে, গল্পটি একাধিক সারি বা স্তম্ভ জুড়ে বিস্তৃত থাকে। এমনকি যেগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্যান্য ফলকের সাপেক্ষে সেটির অবস্থানও তাতে চিত্রিত ঘটনা বা ব্যক্তির গুরুত্বকে তুলে ধরে। তাই, ফলকগুলিকে দলবদ্ধভাবে এবং এককভাবে—উভয় উপায়েই নথিবদ্ধ করা এবং পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটি বজায় রাখা সমান গুরুত্বপূর্ণ।
এই সমস্যা সমাধানের জন্য, যেকোনো মন্দির বা মসজিদের ছবি তোলার সময় আমরা একটি পদ্ধতি অনুসরণ করছি, যাকে আমরা “জুম ইন” প্রক্রিয়া বলি। আমরা সৌধটির যেকোনো একটি দিক থেকে শুরু করি, যেমন সামনে, বামে, ডানে বা পেছনে। এরপর এক-একটি অংশ ভাগ করে নিয়ে সেগুলির ছবি তুলে, তারপর আমরা জুম ইন করে সেই অংশের ফলকগুলির ছবি আলাদা আলাদা করে তুলি। এইভাবে, আমরা ফলকগুলির গুচ্ছ এবং প্রতিটি ফলকের খুঁটিনাটি – উভয় ছবিই তুলতে সক্ষম হচ্ছি।
- মন্দিরের ছাদের কাছাকাছি থাকা ফলকগুলির ছবি তোলা বরাবরই একটা কঠিন কাজ। এই প্রকল্পের জন্য, প্রতিটি ফলকের ছবি স্পষ্ট হওয়াটা খুব জরুরি ছিল, যাতে সেই ফলকটি কী গল্প বলছে তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।
সবচেয়ে সহজ উপায় হলো দূর থেকে ছবি তুলে ফলকগুলির ওপর জুম ইন করা। এভাবে নিচ থেকে ছবি তোলার ফলে ছবিতে যে বিকৃতি আসে, তা অনেকটাই এড়ানো যায়। কিন্তু, বেশিরভাগ মন্দিরের চারপাশে এই কাজটি সফলভাবে করার মতো যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা নেই। তাছাড়াও, অনেক সময়ই গাছের ডালপালা বা বিদ্যুতের তার সামনে চলে আসে, ফলে পরিষ্কার ছবি তোলা অসম্ভব হয়ে পড়ে।
যেসব মন্দিরে যথেষ্ট জায়গা নেই বা দূর থেকে পরিষ্কার ছবি তোলা সম্ভব নয়, সেখানে আমরা একটি হালকা অ্যাকশন ক্যামেরা এক্সটেনশন রডে বেঁধে ছবি তোলার চেষ্টা করেছি। ক্যামেরাটিকে একটি স্মার্টফোন অ্যাপের মাধ্যমে চালানো হতো। এইভাবে আমরা ফলকগুলির বিকৃতিহীন ছবি তুলতে পেরেছি। কিন্তু, সেই ছবির মান মিররলেস ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবির মানের ধারেকাছেও ছিল না। তাই আমরা এখন অ্যাকশন ক্যামেরার বদলে, আরও মজবুত এক্সটেনশন রডে মিররলেস ক্যামেরা লাগানোর পরিকল্পনা করছি। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি মন্দিরের ছবি তুলতে স্বাভাবিকভাবেই বেশি সময় এবং লোকবল লাগবে, কারণ এই ব্যবস্থাটি একা চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা নিশ্চিত যে ছবির মান অনেক ভালো হবে, যা দীর্ঘমেয়াদে সবচেয়ে জরুরি।
- উইকিমিডিয়া কমন্স প্রধানত ছবি বা মিডিয়া জমিয়ে রাখার একটি ভান্ডার। এই প্রকল্পের জন্য কমন্স ছবিগুলি সংরক্ষণ করার গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ভালোভাবে করে। কিন্তু, গবেষকদের কাছে সেই ছবিগুলি ঠিকমতো তুলে ধরার কোনো ভালো ব্যবস্থা কমন্সে নেই। ফলে গবেষকরা সেই ফাইলগুলি নিয়ে কাজ করতে বা সেগুলির উপর ভিত্তি করে নতুন তথ্য তৈরি করতে পারেন না। এই প্রকল্প থেকে পাওয়া ছবিগুলি আমরা উইকিপিডিয়া বা উইকিভ্রমণের মতো উইকিমিডিয়ার অন্যান্য প্রকল্পগুলিতেও ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু সেটা এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য নয়। আমাদের এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো, আলোকচিত্রী এবং গবেষকদের মিলিত প্রচেষ্টায় টেরাকোটা ফলকগুলির পেছনের গল্পটিকে নথিবদ্ধ করা।
এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য, আমরা একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে উইকিমিডিয়া কমন্সে ছবিগুলি আপলোড করার চেষ্টা করছি। আমরা ছবিগুলির নামকরণের জন্য একটি কঠোর নীতি মেনে চলছি। এই নীতির ফলে, ছবিগুলিতে দেখানো ফলকগুলির আপেক্ষিক অবস্থান খুব সহজেই বোঝা যায়। এছাড়াও, এই পুরো প্রক্রিয়াটিকে আরও সহজ করার জন্য আমরা একটি ফ্রন্টএন্ড তৈরি করার পরিকল্পনা করছি।
ইতিহাসের দু-একজন অধ্যাপক এই প্রকল্পে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন। তারা তাদের মূল্যবান মতামত দেবেন এবং এই বিষয়ে কর্মরত (বা ‘এই ক্ষেত্রে কাজ করছেন এমন’) অন্যান্য গবেষকদের সাথে আমাদের যোগাযোগ করিয়ে দেবেন।
এখন পর্যন্ত যে কাজ হয়েছে
আমরা পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পাঁচটি ভিন্ন জায়গার ছয়টি মন্দির এবং পাঁচটি মন্দিরগুচ্ছের ছবি তোলার কাজ শেষ করেছি। উইকিমিডিয়া কমন্সে ছবিগুলি আপলোড করার আগে, আমরা মন্দিরগুলির প্রতিটি দিকের জন্য সূচিপত্র তৈরি করছি এবং সেই সূচি অনুযায়ী প্রতিটি ছবির নামকরণ করছি। ছবির সাথে সূচির সংযোগ রাখা এবং তথ্য তৈরি করার জন্য নামকরণের এই কঠোর নীতিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ঘুরিষার লক্ষ্মী জনার্দন মন্দিরের ফাইলগুলি আপলোড করার কাজ করছি এবং বাকি মন্দিরগুলির জন্য সূচি তৈরি করছি।
আমরা যে মন্দিরগুলো নিয়ে কাজ করছি, দেখা যাচ্ছে সেগুলোর অনেক ছবিই আগে থেকে উইকিমিডিয়া কমন্সে আছে। কিন্তু মুশকিল হলো, সেগুলোর নামগুলো ঠিকভাবে দেওয়া নেই, ফলে সেই ছবি খুঁজে পাওয়া বা ব্যবহার করা খুব কঠিন। তাই, এই প্রকল্পে ঠিকমতো ব্যবহারের জন্য, আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী সেই ছবিগুলির নতুন নামকরণ করব।
