ক্লাসরুম থেকে উইকিপিডিয়া পর্যন্ত: উইকিস্কলার ২০২৬ আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছানোর বিষয়ে কী শিখিয়েছে

আপনি যখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি দেশব্যাপী উইকিপিডিয়া কুইজ প্রতিযোগিতা চালানোর চেষ্টা করেন — এমন একটি দেশে যেখানে অধিকাংশ কিশোর-কিশোরী কখনো উইকিপিডিয়া সম্পাদনা করেনি (অথবা গুরুত্ব সহকারে পড়ে) — একটি ক্ষুদ্র দল এবং একটি স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্কের সাথে যা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি পাতলা হয়ে উঠেছে?
এটি মূলত উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ উইকিস্কলারের সাথে ২০১৬ সালের প্রথম দিকে চেষ্টা করেছিল। এবং যদিও এটি নিখুঁত ছিল না, এটি আমাদের এক বছরের জন্য পরিকল্পনা করার চেয়ে চার মাসে আরও বেশি শিখিয়েছে।
উইকিস্কলার এর পিছনে ধারণা
ভিত্তিটি সহজ ছিল: ১২টি নির্বাচিত উইকিপিডিয়া নিবন্ধ নিন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সেগুলি পড়তে বলুন, তারপর একটি বহু-রাউন্ড কুইজে তাদের বোঝাপড়া পরীক্ষা করুন। আশা ছিল যে এটি করার মাধ্যমে, যে শিক্ষার্থীরা কখনই কপি-পেস্টিং হোমওয়ার্কের বাইরে কিছুর জন্য উইকিপিডিয়াতে যাননি তারা এটিকে আরও কিছু হিসাবে দেখতে শুরু করবে – একটি জীবন্ত, সহযোগী জ্ঞানের সংস্থা যা তারা অবশেষে নিজেদের অবদান রাখতে পারে।
উইকিস্কলার কে মুক্ত জ্ঞান আন্দোলনে অংশ নেওয়ার একটি দৃষ্টিভঙ্গিও তৈরি করা হয়েছিল। প্রায়শই, বাংলাদেশে উইকিমিডিয়া আউটরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে পৌঁছায়। আমরা ছোট হতে চেয়েছিলাম। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা গ্রেড ৬ থেকে ১০ পড়ার অভ্যাস এবং ডিজিটাল কৌতূহল ফর্মের ঠিক সেই বয়সে। যদি আমরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারি, তাহলে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে।
তাই আমরা চালু করেছি। প্রথমবার। ২০২৫ সালের শেষের দিকে।
প্রতিযোগিতাটি যেভাবে কাজ করে
আমরা অংশগ্রহণকারীদের দুটি গ্রুপে বিভক্ত করেছি: গ্রুপ এ (গ্রেড ৬-৮) এবং গ্রুপ বি (গ্রেড ৯-১০, এসএসসি পরীক্ষার্থী সহ)। কাঠামোর দুটি প্রধান পর্যায় ছিল।
প্রথম পর্বটি ছিল ৩০ মিনিটের অনলাইন এমসিকিউ পরীক্ষা — ৬০টি প্রশ্ন — গুগল ফর্মে হোস্ট করা হয়েছিল। প্রতিটি স্কুলের সেরা পারফর্মাররা অফলাইন দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে, এবং সেখান থেকে, স্কুল প্রতি গ্রুপে সেরা তিনজন আঞ্চলিক ইভেন্টে এগিয়ে যাবে।
দ্বিতীয় পর্বটি ছিল আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা, দুটি শহরে অনুষ্ঠিত হয়: ঢাকা (ড্যাফোডিল প্লাজায়) এবং রাজশাহী (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিনস কমপ্লেক্সে)। ৫০ মিনিটে ১০০টি প্রশ্ন সহ ব্যক্তিগত ইভেন্ট ছিল, পুরষ্কার প্রদান, এবং যারা এটি তৈরি করেছে তাদের প্রকৃত উদযাপন।
ভবিষ্যতের জন্য একটি জাতীয় রাউন্ডের পরিকল্পনা করা হয়েছিল — ২০২৬ এর উদ্বোধনী সংস্করণের জন্য, আমরা সুযোগটি আঞ্চলিক রেখেছি।
সংখ্যা: আসলে কি ঘটেছে
উইকিস্কলার ২০২৬ কখনই কেবল একটি কুইজ ছিল না – এটি ছিল, এর মূলে, একটি উইকিপিডিয়া সচেতনতা প্রচার। এবং সেই পরিমাপের মাধ্যমে, পৌঁছানো ছিল তাৎপর্যপূর্ণ: ঢাকা, রাজশাহী এবং চাঁদপুরের অংশগ্রহণকারী স্কুল জুড়ে, আমরা সচেতনতামূলক সেশন এবং আউটরিচ কার্যক্রমের মাধ্যমে আনুমানিক ১০,০০০+ শিক্ষার্থীর সাথে সংযুক্ত হয়েছি। তাদের অনেকের জন্য, এটি প্রথমবার যে কেউ তাদের শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করেছিল এবং ব্যাখ্যা করেছিল যে উইকিপিডিয়া আসলে কী, এটি কীভাবে কাজ করে এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ
এর মধ্যে, ১,৪৯৯ জন শিক্ষার্থী পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েছে এবং প্রতিযোগিতার জন্য নিবন্ধন করেছে — তিনটি অঞ্চলের ২১টি স্কুল থেকে। মোটামুটি ৭০% এসেছে ঢাকা থেকে, ৩০% রাজশাহী থেকে। গ্রুপের মধ্যে বিভাজন মোটামুটিভাবে ভারসাম্যপূর্ণ ছিল — গ্রুপ এ-তে ৫৬%, গ্রুপ বি-তে ৪৪%। কোনো ব্র্যান্ডের স্বীকৃতি ছাড়াই একটি একেবারে নতুন প্রতিযোগিতার প্রথম সংস্করণের জন্য, এটি গড়ে তোলার জন্য একটি অর্থবহ ভিত্তি।
একটি সংখ্যায় আমরা সন্তুষ্ট নই: নিবন্ধিতদের মধ্যে মাত্র ২৪.৬% মহিলা ছাত্র। সেই ফাঁকটি আমাদের এড়াতে পারেনি, এবং এটি এমন কিছু যা আমরা পরের বছরের জন্য স্পষ্টভাবে পতাকাঙ্কিত করেছি।
নিবন্ধিত পুল থেকে, ৩৩৪ জন শিক্ষার্থী অনলাইন রাউন্ডে বসেছিল — গ্রুপ এ-তে ১৫৬ জন, বি গ্রুপে ১৭৪ জন। রাজশাহীতে, উভয় গ্রুপের কোনো স্কুলই ৩০ জন অংশগ্রহণকারীর থ্রেশহোল্ডে পৌঁছায়নি যা আমরা দ্বিতীয় অফলাইন রাউন্ড আনলক করার জন্য সেট করব, তাই আমরা মানিয়ে নিয়েছি: প্রতিটি গ্রুপের অনলাইন রাউন্ড থেকে শীর্ষ তিনজন সরাসরি আঞ্চলিক ইভেন্টে চলে গেছে। ঢাকার কিছু স্কুল দ্বিতীয় রাউন্ড অফলাইন পরীক্ষা পরিচালনা করেছিল এবং চাঁদপুরের তিনটি স্কুল যৌথ দ্বিতীয় রাউন্ডের জন্য একত্রিত হয়েছিল। ঢাকা এবং রাজশাহীতে আঞ্চলিক ফাইনাল প্রতিযোগিতাটিকে একটি সঠিক সমাপ্তিতে নিয়ে এসেছে — পুরস্কার, একটি অনুষ্ঠান এবং সেখানে যাওয়ার জন্য যারা সত্যিকারের কঠোর পরিশ্রম করেছিল তাদের সাথে।
ঢাকার কিছু স্কুল দ্বিতীয় দফা অফলাইন পরীক্ষা পরিচালনা করেছে। চাঁদপুরের তিনটি স্কুল এমনকি যৌথ দ্বিতীয় রাউন্ডে একত্রিত হয়েছিল। কিন্তু বোর্ড জুড়ে, নিবন্ধন এবং প্রকৃত অংশগ্রহণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল এই প্রথম সংস্করণের সবচেয়ে বড় চমক।
চ্যালেঞ্জগুলি – এবং কেন সততা এখানে গুরুত্বপূর্ণ
আমরা কী ভুল হয়েছে তার বিস্তারিত নোট রেখেছি, কারণ জিনিসগুলি সহজভাবে চলে যাওয়ার ভান করা দ্বিতীয় সংস্করণের পরিকল্পনা করতে কাউকে সাহায্য করে না৷
প্রযুক্তি ছিল প্রথম মাথাব্যথা। আমরা একটি সঠিক প্রক্টরযুক্ত অনলাইন পরীক্ষা চেয়েছিলাম – কোনও ট্যাব পরিবর্তন নয়, কোনও কপি-পেস্ট নয়, এআই সনাক্তকরণ নয়। আমরা এমন প্ল্যাটফর্ম খুঁজে পেয়েছি যা এই সব করেছে। সেগুলোও ছিল নিষেধমূলকভাবে ব্যয়বহুল। তাই আমরা গুগল ফর্ম ব্যবহার করেছি। এটি এই অর্থে কাজ করেছে যে এটি প্রশ্নগুলি প্রদান করে এবং উত্তর সংগ্রহ করে। এটি এই অর্থে কাজ করেনি যে আমরা কিছু অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এআই ব্যবহার করার স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। এটি একটি সমাধানযোগ্য সমস্যা, তবে এর জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন যা আমাদের এই সময় ছিল না।
স্বেচ্ছাসেবক সমর্থন প্রত্যাশার চেয়ে পাতলা ছিল। উইকিস্কলার একটি স্বেচ্ছাসেবক-চালিত প্রোগ্রাম হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছিল। ঢাকা এবং রাজশাহীতে, কিছু স্বেচ্ছাসেবক এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং সত্যিকার অর্থে অমূল্য ছিলেন। কিন্তু বৃহত্তর নেটওয়ার্ক জুড়ে, প্রত্যাশিত সমন্বয় বাস্তবায়িত হয়নি।
এর একটি অংশ একটি কাঠামোগত বাস্তবতা যা বেশিরভাগ উইকিমিডিয়া সংগঠক শান্তভাবে জানেন কিন্তু খুব কমই উচ্চস্বরে বলেন: উইকিপিডিয়া একটি বিশেষ ধরনের অবদানকারীকে আকর্ষণ করে। যে লোকেরা নিবন্ধগুলি উন্নত করতে, উদ্ধৃতিগুলি ঠিক করতে এবং আলাপ পাতায় নীতি নিয়ে বিতর্ক করতে ঘন্টা ব্যয় করে তারা প্রায়শই একই লোক নয় যারা একটি স্কুলে দেখাতে চায়, এমন একজন শিক্ষকের সাথে নিজেদের পরিচয় করিয়ে দেয় যার সাথে তারা কখনও দেখা করেনি এবং ত্রিশজন কিশোরকে একটি অনলাইন কুইজের জন্য নিবন্ধন করতে রাজি করায়৷ এটি একটি ভিন্ন দক্ষতা সেট, একটি ভিন্ন শক্তি, এবং সত্যই – একটি ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। উইকিপিডিয়ার অবদানকারী সংস্কৃতি অন্তর্মুখী, স্ক্রিন-সাইড কাজের দিকে দৃঢ়ভাবে তির্যক। সেই একই স্বেচ্ছাসেবকদের লেগওয়ার্ক করতে বলা এবং ব্যক্তিগতভাবে আউটরিচ তাদের কমফোর্ট জোনের বাইরে ভালভাবে পা রাখতে বলছে এবং অনেকেই তা করবে না।
যখন আপনার মডেল স্কুলগুলিকে একত্রিত করতে, লজিস্টিক সমন্বয় করতে এবং মাটিতে যোগাযোগ পরিচালনা করতে স্বেচ্ছাসেবকদের উপর নির্ভর করে এবং স্বেচ্ছাসেবকরা সেই স্কেলে থাকে না, সবকিছুই একটি খুব ছোট মূল দলে ভেঙে পড়ে। এটি এমন কিছু যা আমরা সক্রিয়ভাবে পুনর্বিবেচনা করছি। একটি দিক যা আমরা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছি তা হল স্বেচ্ছাসেবক সমর্থনের জন্য উইকিমিডিয়া আন্দোলনের বাইরে। আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকরা তারা যা করেন তাতে মেধাবী, কিন্তু ফিল্ডওয়ার্ক সবসময় তারা যা সাইন আপ করেন তা নয়। উইকিস্কলারের মতো শিক্ষা-কেন্দ্রিক প্রোগ্রামের জন্য, অংশগ্রহণকারী স্কুলগুলি থেকে সরাসরি স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগ করা আরও বোধগম্য হতে পারে ছাত্র, শিক্ষক, বা প্রাক্তন ছাত্র যারা ইতিমধ্যেই সেই সম্প্রদায়গুলিতে এমবেড করা হয়েছে, ইতিমধ্যেই প্রশাসনের দ্বারা বিশ্বস্ত, এবং স্বাভাবিকভাবেই তাদের স্কুল প্রতিযোগিতায় ভাল করতে দেখে অনুপ্রাণিত। ইস্পাহানি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলের একজন ছাত্র রাষ্ট্রদূত ত্রিশজন সহপাঠীকে একজন উইকিপিডিয়া সম্পাদকের চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরভাবে নিবন্ধন করতে পেতে যাচ্ছেন যিনি কখনো সেখানে পা রাখেননি।
বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমরা ইমেলের জন্য মেল মার্জ এবং পাঠ্যের জন্য একটি বাল্ক এসএমএস পরিষেবা ব্যবহার করেছি। প্রায় ৮% ইমেল বাউন্স হয়েছে। বৈধ নম্বর থাকা সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এসএমএস বার্তা আসেনি এবং প্রদানকারীর গ্রাহক সহায়তার কোনো সমাধান ছিল না। এগুলি হল জাগতিক লজিস্টিক সমস্যা, কিন্তু স্কুল ছাত্রদের লক্ষ্য করে একটি আউটরিচ প্রোগ্রামে, তারা সরাসরি নো-শোতে অনুবাদ করে৷
যে অংশটি এটিকে মূল্যবান করেছে: শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া
আঞ্চলিক ইভেন্টগুলি সমাপ্ত হওয়ার পরে, আমরা অংশগ্রহণকারীদের কাছে একটি প্রতিক্রিয়া ফর্ম পাঠিয়েছি। মাত্র সাত দিনে ৫৮ জন শিক্ষার্থী সাড়া দিয়েছে।
প্রতিক্রিয়া সত্যিই পড়তে চলন্ত ছিল।
উইকিস্কলারের আগে, ৩৪.৫% উত্তরদাতারা বলেছিলেন যে তারা খুব কমই বা কখনও উইকিপিডিয়া ব্যবহার করেননি। প্রতিযোগিতার পরে, ৮৭.৯% বলেছেন যে তারা এখন উইকিপিডিয়াকে ইতিবাচকভাবে দেখেন – হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান সম্পদ হিসাবে বা শেখার একটি ভাল মাধ্যম হিসাবে। এটি একটি তুচ্ছ স্থানান্তর না এরা এমন ছাত্র যারা প্রস্তুত করতে উইকিপিডিয়া নিবন্ধ পড়তে সপ্তাহ কাটিয়েছে এবং প্ল্যাটফর্মের সাথে আলাদা সম্পর্ক নিয়ে অন্য দিকে বেরিয়ে এসেছে।
৯১.৪% প্রতিযোগিতাটিকে “ভাল” বা “খুব ভাল” হিসাবে রেট করেছে। ৯৪.৭% বলেছেন যে তারা অবশ্যই আবার অংশগ্রহণ করবে। এবং ৯৮.৩% বলেছেন যে তারা ইমেলের মাধ্যমে আমাদের কাছ থেকে আপডেট পেতে চান।
আমরা যখন খোলামেলা পরামর্শ চেয়েছিলাম, তখন শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া ছিল চিন্তাশীল এবং সুনির্দিষ্ট: সমস্ত জেলায় প্রসারিত করুন; বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন যোগ করুন (শুধু ফ্যাক্ট রিকল নয়); প্রত্যেকের স্কোর প্রকাশ করুন যাতে ফলাফল স্বচ্ছ মনে হয়; পরীক্ষার আগে প্রস্তুতিমূলক ক্লাস বা অধ্যয়ন সেশন আনুন; এবং দয়া করে – এআই প্রতারণার সমস্যা সম্পর্কে কিছু করুন।
ছাত্ররা একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে থাকে: এটা সারাদেশে নিয়ে যান।
ভবিষ্যতে যা আসতে চলেছে
আমরা ২০২৬ থেকে ২০২৭ সালের জন্য একটি উল্লেখযোগ্যভাবে পুনরায় ডিজাইন করা মডেল প্রস্তাব করার জন্য যথেষ্ট শিখেছি।
বর্তমান পদ্ধতি — অংশগ্রহণ গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি স্কুলে পৃথকভাবে পরিদর্শন করা — আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী টেকসই নয়। পরবর্তী সংস্করণের জন্য, আমরা একটি আরও মাপযোগ্য বিপণন কৌশল প্রস্তাব করছি: উইকিপিডিয়ায় সেন্ট্রাল নোটিস ব্যানার (বিভাগ দ্বারা ভূ-লক্ষ্যযুক্ত), সমস্ত বিভাগ জুড়ে শীর্ষ বিদ্যালয়ের জন্য আনুষ্ঠানিক চিঠি, ফেসবুক এবং গুগল বিজ্ঞাপন, প্রণোদনা হিসাবে শংসাপত্র এবং স্মৃতিচিহ্ন সহ স্কুল অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রাম এবং আঞ্চলিক ইভেন্টগুলি লাইভ-স্ট্রিম করার জন্য মিডিয়া অংশীদারিত্ব।
প্রযুক্তির দিক থেকে, আমরা আমাদের নিজস্ব ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে চাই — যেটি রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ডেলিভারি, যোগাযোগ এবং ফলাফল শেষ থেকে শেষ পর্যন্ত পরিচালনা করে। প্ল্যাটফর্মটি সার্ভারের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে পরীক্ষার উইন্ডোতে অংশগ্রহণকারীদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্লট করবে, একটি প্রশ্ন ব্যাঙ্ক থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রশ্নগুলি টেনে আনবে এবং মৌলিক প্রক্টরিং (কপি-পেস্ট নিষ্ক্রিয়, ট্যাব সুইচের অটো-ক্লোজ) অন্তর্ভুক্ত করবে। এটি একবারে আমাদের বেশ কয়েকটি খারাপ সমস্যার সমাধান করবে।
আমরা প্রতিযোগিতার কাঠামো নিয়েও পুনর্বিবেচনা করছি। প্রস্তাবটি হল সমস্ত অফলাইন পরীক্ষা বিভাগীয় পর্যায়ে স্থানান্তর করা, প্রতিটি উপজেলা/জেলা থেকে সেরা পারফরমারদের সেখানে প্রতিযোগিতার জন্য আমন্ত্রণ জানানো এবং সারাদেশের সেরাদের জন্য ঢাকায় একটি জাতীয় ফাইনাল আয়োজন করা।
আর লিঙ্গ সমতার বিষয়ে: আমরা সক্রিয়ভাবে প্রধান শহরগুলিতে মেয়েদের স্কুল পরিদর্শন করতে চাই, কারণ মহিলা শিক্ষার্থীদের স্পষ্টভাবে নিবন্ধন করার জন্য নিষ্ক্রিয়ভাবে অপেক্ষা করা যথেষ্ট নয়।
এই সম্পর্কে সত্যিই কি একটি টীকা
উইকিস্কলার শুধু একটি কুইজ নয়। এটি এমন একটি প্রয়াস যাতে তারা মুক্ত জ্ঞানের বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত মনে করে – এমন ছাত্রদের কাছে পৌঁছানোর জন্য যারা নিজেকে কখনও সম্ভাব্য উইকিপিডিয়ার পাঠক বা সম্পাদক হিসাবে ভাবেনি এবং একটি বীজ রোপণ করে।
আমরা যে ~৬০ প্রতিক্রিয়া পেয়েছি তা একটি ছোট নমুনা। কিন্তু প্রতিযোগিতার আগে কখনো উইকিপিডিয়ায় যাননি এমন একজন শিক্ষার্থী যখন আপনাকে বলে যে তারা এখন এটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের সম্পদ হিসেবে দেখছে এবং পরের বছর ফিরে আসতে চায়, সেটা ছোট কথা নয়। উইকিমিডিয়া আউটরিচের ঠিক এটাই করার কথা।
আমরা ২০২৭ সালে ফিরে আসব। আরও ভাল প্ল্যাটফর্ম, আরও বিস্তৃত নাগাল এবং আশা করি আরও কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক।
