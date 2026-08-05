পাঠক থেকে অবদানকারী হয়ে ওঠা: বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উইকিপিডিয়া কর্মশালা

প্রতিদিন বাংলাদেশের হাজারো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী নতুন কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে, গবেষণার প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করতে বা নিজের কৌতূহল মেটাতে উইকিপিডিয়ার শরণাপন্ন হন। কিন্তু খুব কম মানুষই একবার ভেবে দেখেন—এই নিবন্ধগুলো কীভাবে তৈরি হয়, বা তারাও যে এই জ্ঞানভান্ডার গড়ে তোলার অংশ হতে পারেন।
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত একটি উইকিপিডিয়া কর্মশালার উদ্দেশ্য ছিল এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো। কর্মশালায় উইকিপিডিয়াকে শুধু একটি অনলাইন বিশ্বকোষ হিসেবে নয়, বরং মুক্ত জ্ঞান সৃষ্টি, উন্নয়ন এবং সবার জন্য উন্মুক্তভাবে ভাগ করে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করা একটি বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। পুরো কর্মশালাজুড়ে অংশগ্রহণকারীরা জানতে পারেন, কীভাবে বিভিন্ন উইকিমিডিয়া প্রকল্প স্বেচ্ছাসেবকদের অবদান, নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র এবং সহযোগিতামূলক সম্পাদনার মাধ্যমে বিশ্বের সবার জন্য জ্ঞানকে সহজলভ্য করে তুলছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তারা উপলব্ধি করেন যে অর্থবহ অবদান রাখার সূচনা হতে পারে তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের জ্ঞান, ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা থেকেই।
নিছক একটি ওয়েবসাইট ছাড়াও উইকিপিডিয়াকে নতুনভাবে দেখা
অনেক অংশগ্রহণকারীর কাছেই উইকিপিডিয়া ছিল একটি পরিচিত তথ্যসূত্র। তবে পুরো কর্মসূচিজুড়ে তাদের উৎসাহিত করা হয় নিবন্ধের সীমার বাইরে গিয়ে সেই সহযোগিতামূলক আন্দোলনকে বুঝতে, যার ফলে এই জ্ঞানভান্ডার গড়ে উঠেছে। আলোচনায় উইকিমিডিয়া আন্দোলনকে এমন একটি বৈশ্বিক স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ জ্ঞান সংরক্ষণ, তথ্য যাচাই এবং সবার জন্য উন্মুক্তভাবে জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করেন। অংশগ্রহণকারীদের কাছে উইকিপিডিয়াকে একটি সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত পণ্য হিসেবে নয়, বরং এমন একটি জীবন্ত প্রকল্প হিসেবে তুলে ধরা হয়, যা বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও ক্ষেত্রবিশেষের মানুষের ধারাবাহিক অবদানের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে।
উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিদিন গবেষণা, আলোচনা এবং সমালোচনামূলক চিন্তার মাধ্যমে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করে। তাই ভবিষ্যৎ উইকিমিডিয়া অবদানকারীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বাভাবিক ও উপযুক্ত ক্ষেত্র। যখন শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করেন যে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে যে কেউ উইকিমিডিয়া প্রকল্পে অবদান রাখতে পারেন, তখন তারা নিজেদেরকে কেবল তথ্যের ভোক্তা হিসেবে নয়, বরং বিশ্বের বৃহত্তম মুক্ত জ্ঞানভান্ডারগুলোর একটির সম্ভাব্য অবদানকারী হিসেবেও দেখতে শুরু করেন।
প্রতিটি সম্পাদনার অন্তর্নিহিত নীতিমালা শেখা
কর্মশালার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল অংশগ্রহণকারীদের বোঝানো যে, কী কারণে উইকিপিডিয়া একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।
উইকিপিডিয়া সম্পাদনা কেবল নতুন কিছু লেখা যোগ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। হাতে-কলমে প্রদর্শনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা জানতে পারেন যে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র, যাচাইযোগ্য তথ্য এবং সঠিক উদ্ধৃতিই প্রতিটি অবদানের ভিত্তি। পাশাপাশি তাদের নিবন্ধ তৈরি, সম্পাদনার ইন্টারফেস ব্যবহার এবং উইকিমিডিয়া কমন্স সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। এসব বিষয়ে ব্যবহারিক অনুশীলনের মাধ্যমে তারা সহযোগিতামূলক সেই প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে পরিচিত হন, যা উইকিমিডিয়া প্রকল্পগুলোর গুণগত মান ও বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
এই আলোচনাগুলো উইকিপিডিয়া সম্পাদনাকে বর্তমান ডিজিটাল বিশ্বের একটি বৃহত্তর চ্যালেঞ্জের সঙ্গেও যুক্ত করে। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) তথ্য তৈরি ও ব্যবহারের ধরন বদলে দিচ্ছে। এমন বাস্তবতায় জ্ঞান কীভাবে যাচাই করা হয়, তা বোঝার গুরুত্ব আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেড়েছে। কর্মশালায় তুলে ধরা হয় যে, নির্ভরযোগ্য ও স্বচ্ছ তথ্যসূত্র এবং মানুষের বিচক্ষণ সম্পাদনা—এই দুটি বিষয়ই বিশ্বাসযোগ্য তথ্যজ্ঞান নির্মাণ ও সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য।
স্থানীয় জ্ঞানও বৈশ্বিক স্বীকৃতির দাবিদার
পুরো কর্মশালাজুড়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছিল—উইকিমিডিয়া প্রকল্পগুলো শুধু বিশ্বজুড়ে পরিচিত বিষয়গুলো নথিবদ্ধ করার জন্য নয়। এগুলো এমন একটি উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম, যেখানে স্থানীয় ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক জ্ঞানও সংরক্ষণ ও সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। যে তথ্যগুলো হয়তো অন্যথায় ইন্টারনেটে সহজে খুঁজে পাওয়া যেত না, সেগুলোও উইকিমিডিয়ার মাধ্যমে বৈশ্বিক পাঠকের কাছে পৌঁছাতে পারে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য এটি অর্থবহ অবদান রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। পড়াশোনা ও গবেষণার মাধ্যমে তারা প্রায়ই আঞ্চলিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে গভীরভাবে জানার সুযোগ পান। নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে সেই জ্ঞান উইকিমিডিয়া প্রকল্পে যুক্ত করলে তা শুধু শ্রেণিকক্ষ বা স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মানুষের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়।
কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উইকিমিডিয়া কমন্স সম্পর্কেও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম, যেখানে মুক্ত লাইসেন্সের আওতায় ছবি, অডিও, ভিডিওসহ বিভিন্ন ধরনের গণমাধ্যম সংরক্ষণ ও সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা, সাংস্কৃতিক চর্চা কিংবা গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর আলোকচিত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যম শুধু লিখিত তথ্যকে সমৃদ্ধই করে না, বরং স্থানীয় ঐতিহ্য ও জ্ঞান সংরক্ষণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একই সঙ্গে এসব মুক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত উপকরণ উইকিমিডিয়ার বিভিন্ন প্রকল্পে পুনঃব্যবহার করা সম্ভব, ফলে স্থানীয় জ্ঞান আরও বিস্তৃত পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে।
একদিনের অংশগ্রহণকারী নয়, দীর্ঘমেয়াদি অবদানকারী তৈরি
একটি সফল কর্মশালার সাফল্য কেবল উপস্থাপনা শেষ হওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; প্রকৃত সাফল্য তখনই আসে, যখন অংশগ্রহণকারীরা কর্মশালা শেষে নিজ নিজ স্থানে ফিরে গিয়েও অবদান রাখা অব্যাহত রাখেন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কর্মশালার পর নতুন অবদানকারীদের পাশে থাকার জন্য কয়েকটি অনুসরণমূলক (ফলো-আপ) উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি টেলিগ্রাম আলাপচারিতা গ্রুপ তৈরি করা হবে, যাতে তারা নিয়মিত একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে এবং প্রয়োজনে সহায়তা পেতে পারেন। পাশাপাশি এক মাস পর একটি অনলাইন মিটআপের আয়োজন করা হবে, যেখানে তাদের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে এবং নিয়মিত সম্পাদনায় উৎসাহিত করা হবে। অংশগ্রহণকারীদের সম্পাদনার কার্যক্রম Outreach Dashboard–এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা হবে এবং উল্লেখযোগ্য অবদানকারীদের স্বীকৃতি দেওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে।
এই উদ্যোগগুলো উইকিমিডিয়া আউটরিচের একটি মৌলিক নীতিকে প্রতিফলিত করে। একটি টেকসই সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য শুধু নতুন সম্পাদক পরিচিত করিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট নয়; তাদের জন্য পরামর্শ, সহযোগিতা এবং ধারাবাহিকভাবে যুক্ত থাকার পরিবেশও নিশ্চিত করতে হয়। প্রত্যেক অভিজ্ঞ উইকিমিডিয়ানের যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি প্রথম সম্পাদনার মাধ্যমে। আর সেই প্রথম পদক্ষেপ দীর্ঘমেয়াদি অবদানে রূপ নেবে কি না, তা অনেকটাই নির্ভর করে একটি সহায়ক ও সক্রিয় সম্প্রদায়ের ওপর।
মুক্ত জ্ঞানের জন্য অংশীদারত্বের পরিধি সম্প্রসারণ
কর্মশালাটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে উইকিমিডিয়া আন্দোলনের সম্ভাব্য সহযোগিতার নতুন দিকও উন্মোচন করে। কর্মশালা শেষে উইকিমিডিয়া বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং ভবিষ্যতে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় এমন বিভিন্ন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় এবং উইকিমিডিয়া বাংলাদেশ একসঙ্গে কাজ করে মুক্ত জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করতে এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করতে পারে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও সম্ভাব্য গ্ল্যাম (GLAM—গ্যালারি, লাইব্রেরি, আর্কাইভ ও জাদুঘর) উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হয়। এসব আলোচনায় উঠে আসে, কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারত্বের মাধ্যমে মূল্যবান সংগ্রহ সংরক্ষণ করা যায় এবং একই সঙ্গে উইকিমিডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে সেগুলোকে আরও বিস্তৃত পাঠকের জন্য সহজলভ্য করা সম্ভব।
সফরের অংশ হিসেবে দলটি ঐতিহাসিক তাজহাট জমিদার বাড়ি পরিদর্শন করে এবং সেখানে একটি ফটোওয়াক আয়োজন করে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্ভাব্য গ্ল্যাম সহযোগিতা নিয়ে নির্ধারিত আলোচনা পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্ভব না হওয়ায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ ধরনের উদ্যোগ দেখায় যে, উইকিমিডিয়ার কার্যক্রম শুধু শ্রেণিকক্ষ বা প্রশিক্ষণ কর্মশালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক স্থাপনা এবং ঐতিহ্যবাহী সম্পদের নথিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণেও এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।
বাংলাদেশে উইকিমিডিয়া সম্প্রদায়কে আরও শক্তিশালী করা
প্রতিটি আউটরিচ কার্যক্রমই নিজস্ব উপায়ে উইকিমিডিয়া আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কোনোটি নতুন সম্পাদক তৈরি করে, আবার কোনোটি ভবিষ্যতের সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে তুলতে নতুন অংশীদারত্ব সৃষ্টি করে। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কর্মশালায়—দুই ধরনের লক্ষ্যই একসঙ্গে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।
কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা উইকিপিডিয়া সম্পাদনা, উইকিমিডিয়া কমন্স এবং মুক্ত জ্ঞানের মৌলিক মূল্যবোধ সম্পর্কে হাতে-কলমে ধারণা লাভ করেন। একই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও গ্রন্থাগার প্রতিনিধিদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত আলোচনা ভবিষ্যতে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। ব্যক্তি পর্যায়ের অবদান এবং প্রতিষ্ঠানের অংশীদারত্ব—এই দুটি দিক একত্রে এমন একটি শক্তিশালী পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করে, যেখানে জ্ঞান সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং সবার জন্য উন্মুক্তভাবে ভাগ করে নেওয়ার সংস্কৃতি আরও বিকশিত হতে পারে।
বাংলা উইকিমিডিয়া সম্প্রদায় যেমন ধীরে ধীরে বিস্তৃত হচ্ছে, তেমনি এ ধরনের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত অবদানকারীদের গণ্ডি পেরিয়ে নতুন মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ভবিষ্যৎ উইকিমিডিয়ান তৈরির জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত, কারণ এখানে কৌতূহল, গবেষণা এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র—এই তিনটি উপাদান একত্রে উপস্থিত থাকে। শিক্ষার্থীদের শুধু জ্ঞানের ব্যবহারকারী হিসেবে নয়, বরং জ্ঞান সৃষ্টিতে সক্রিয় অবদানকারী হিসেবে অংশ নিতে উৎসাহিত করার মাধ্যমে এই কর্মশালা আরও বৈচিত্র্যময়, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রতিনিধিত্বশীল একটি উইকিমিডিয়া সম্প্রদায় গড়ে তোলার ভিত্তি আরও শক্তিশালী করেছে।
সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়
একটি উইকিমিডিয়া কর্মশালার সাফল্য শুধু একদিনে অংশগ্রহণকারীরা কতটা নতুন বিষয় শিখলেন, তার ওপর নির্ভর করে না। এর প্রকৃত মূল্য নিহিত থাকে মানুষ, প্রতিষ্ঠান এবং মুক্ত জ্ঞানের অভিন্ন লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নতুন সম্পর্ক ও সহযোগিতার মধ্যে।
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কর্মশালা অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের এমন অবদানকারী হিসেবে ভাবতে উৎসাহিত করেছে, যাদের কাজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পাঠকের জন্য জনজ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারে। একই সঙ্গে এটি উইকিমিডিয়া আন্দোলনের একটি মৌলিক দর্শনকে আরও সুদৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছে—জ্ঞান তখনই সবচেয়ে মূল্যবান হয়ে ওঠে, যখন তা সহযোগিতার মাধ্যমে তৈরি হয়, নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে এবং সবার জন্য অবাধে ব্যবহার, উন্নয়ন ও ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ থাকে।
এই কর্মশালা ছিল শুধু উইকিপিডিয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটি আয়োজন নয়; বরং শিক্ষার্থীদের এমন একটি বৈশ্বিক সম্প্রদায়ে যুক্ত হওয়ার আহ্বান, যারা সম্মিলিতভাবে জ্ঞান সংরক্ষণ, সমৃদ্ধকরণ এবং সবার জন্য উন্মুক্তভাবে ভাগ করে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে। নিবন্ধ সম্পাদনা, তথ্যসূত্র উন্নত করা, মুক্ত লাইসেন্সের আওতায় ছবি ও অন্যান্য গণমাধ্যম আপলোড করা কিংবা স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য নথিবদ্ধ করা—যে কোনো অবদানই উইকিমিডিয়ার সেই বৃহত্তর লক্ষ্যকে আরও শক্তিশালী করতে পারে, যেখানে প্রত্যেক মানুষের জন্য জ্ঞান সহজলভ্য করে তোলাই মূল উদ্দেশ্য। কর্মশালাটি তাদের সামনে নতুন একটি সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে—বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সহযোগিতামূলক মুক্ত জ্ঞানভান্ডারের সক্রিয় অবদানকারী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা।
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