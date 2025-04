Compartint una actualització de l’esborrany del pla anual 2025–2026

Boscos i carreteres a la regió de Yedigöller, a Turquia.

Seguint un històric any electoral el 2024, quan més persones van ser elegibles de votar que mai abans en la història humana, el món del 2025 està experimentant canvis significatius a nivell geopolític, regulador, polític i socials que ofereixen reptes i oportunitats al moviment Wikimedia.

El gener de 2026, la Viquipèdia farà 25 anys. Aquest aniversari generacional tindrà lloc a mitjan del proper pla anual de la Fundació Wikimedia. De cara al futur, ofereix una oportunitat única per a la reflexió i la celebració, a més de reforçar la necessitat d’una planificació lúcida i pragmàtica per protegir i fer créixer aquest recurs de coneixement global únic. De fet, la nostra missió ens demana que ho fem “a perpetuïtat” per a les generacions futures.

En aquest moment, la planificació de la Fundació Wikimedia abasta tot l’espectre, des de la resposta ràpida fins a una estratègia multigeneracional destinada a augmentar el nombre de voluntaris, contingut, lectors i finançament. Hem de ser capaços de treballar simultàniament a curt, mitjà i llarg termini.

Aquests múltiples nivells de planificació impulsen la direcció estratègica del moviment Wikimedia per servir com a “infraestructura essencial de l’ecosistema del coneixement lliure” de cara al 2030 i més enllà. Aquest Pla Anual reconeix la necessitat vital de contingut neutral, lliure i enciclopèdic en el panorama ràpidament canviant d’un Internet canviant. Es pregunta com podem enfortir i defensar els valors i principis de Wikimedia per protegir la seva gent i els seus projectes. Se centra en com podem arribar col·lectivament a nous col·laboradors i consumidors perquè continuïn prosperant durant les generacions futures.

En aquest context, aquest Pla i Pressupost Anual ofereix una visió general dels objectius per al proper any fiscal (juliol 2025 – juny 2026), així com un desglossament de com s’inverteixen i es prioritzen els recursos. Pren la seva direcció de les tendències i necessitats clau del món que ens envolta i de com la Fundació Wikimedia hi pot respondre amb impacte.

Què necessita el món de nosaltres, ara?

Durant els últims anys, el procés de planificació ha començat amb aquesta qüestió central i guia. Informa de la investigació i l’anàlisi de les tendències globals i les tendències comunitàries que configuren el nostre treball per complir la missió de Wikimedia, any rere any.

Els reptes i amenaces per compartir informació verificada i neutral en línia han augmentat significativament. La confiança global en la informació en línia està disminuint, i el consens compartit sobre quina informació és certa s’està fragmentant. Les lleis i polítiques que tracten de regular les plataformes de tecnologia en línia no sempre deixen espai suficient per a plataformes sense ànim de lucre com la Viquipèdia.

També estem veient un paisatge digital que canvia ràpidament i que inclou un augment exponencial de la quantitat de contingut generat per màquina en línia. La informació d’alta qualitat que és produïda de manera fiable per humans s’ha convertit en un producte decreixent i preuat que les plataformes tecnològiques estan corrent per raspar de la web i distribuir a través de noves experiències de cerca (tant la intel·ligència artificial com la cerca tradicional) a les seves plataformes. El paper dels projectes Wikimedia es torna vital en aquest context, encara que veiem com els nostres projectes es fan menys visibles, a mesura que creix l’ús de continguts de tercers.

A més, la sostenibilitat a llarg termini de les comunitats de Wikimedia depèn d’una afluència constant de nous usuaris que aportin contingut de qualitat i es mantinguin compromesos. Experimentarem amb maneres de reclutar la propera generació d’editors i ampliar el nombre de voluntaris de confiança (també anomenats usuaris amb drets ampliats) que tenen un paper crucial per garantir la qualitat i la fiabilitat dels projectes.

Objectius consistents, experiments innovadors

A mesura que ens enfrontem a aquestes i altres tendències globals, aquest pla respon amb coherència i innovació. Els objectius descrits a continuació es basen en el lliurament consistent de plans anteriors (vegeu 2024, 2023, 2022). El suport a la infraestructura tecnològica i al desenvolupament de productes continua sent el centre de les prioritats i els recursos de la Fundació per mantenir la Viquipèdia i els projectes de Wikimedia fiables, segurs, accessibles i en evolució per satisfer les necessitats dels col·laboradors i consumidors de tot arreu.

Els nostres objectius principals s’han reorganitzat en tres (Infraestructura, Suport Voluntari i Eficàcia) com una manera simplificada i més eficaç de reflectir el paper “socio-tècnic” de Wikimedia en el suport tant a la tecnologia com a les persones que donen poder als projectes com una part vital de la Internet lliure i oberta.

Objectiu d’infraestructures: D’acord amb anys anteriors, el treball en el marc de l’objectiu d’infraestructures s’organitza en: Millorar les Experiències Wiki perquè els consumidors i els lectors vulguin tornar, participar-hi profundament i contribuir de maneres que siguin significatives per a ells; Experimentant amb noves maneres d’arribar a Públics futurs , incloent-hi portar contingut enciclopèdic a espais socials en línia on les noves generacions de col·laboradors i consumidors passen el seu temps; Invertint en Serveis de dades per augmentar el ritme de proves i desenvolupament i experimentar encara més ràpidament amb noves tecnologies.

D’acord amb anys anteriors, el treball en el marc de l’objectiu d’infraestructures s’organitza en: Objectiu de suport voluntari: L’Objectiu de suport voluntari agrupa la feina de molts equips de la Fundació per donar suport i protegir les persones que contribueixen als projectes de Wikimedia a tots els nivells, i els sistemes socials essencials per fer créixer aquestes contribucions. Amplia els objectius consistents d’anys anteriors, inclosos els centrats en la seguretat i l’equitat del coneixement, per prioritzar: Protegint els voluntaris mitjançant el suport a la confiança i la seguretat i millores en la infraestructura i les eines per protegir les persones (per exemple, abús a gran escala); Donant suport a la integritat dels nostres projectes mitjançant la protecció legal, el reforç dels principis de neutralitat, la lluita contra la desinformació i la desinformació, la sensibilització i l’abordatge de les llacunes de coneixement; Enfortint el nostre moviment aprofundint les connexions i col·laboracions crítiques entre voluntaris, afiliats i entitats del moviment, i mitjançant la participació global i regional.

L’Objectiu de suport voluntari agrupa la feina de molts equips de la Fundació per donar suport i protegir les persones que contribueixen als projectes de Wikimedia a tots els nivells, i els sistemes socials essencials per fer créixer aquestes contribucions. Amplia els objectius consistents d’anys anteriors, inclosos els centrats en la seguretat i l’equitat del coneixement, per prioritzar: Objectiu d’eficàcia: L’Objectiu d’eficàcia se centra en l’enfortiment i la millora contínues de les capacitats financeres, de gestió de riscos, organitzatives i operatives de la Fundació per assolir aquests objectius i la nostra missió. Aquest any, els objectius clau inclouen: Invertir en “estratègies d’ingressos diversificats” a llarg termini, incloent-hi els aprenentatges d’experiments addicionals amb l’experiència dels donants; Aprofundir encara més en els “protocols, processos i sistemes de gestió de riscos” integrats en els equips de tota la Fundació; Enfortir la gestió del rendiment “financer, operatiu i del capital humà”, i millorar les eines i els processos per dur a terme la nostra feina de manera eficient i eficaç.

L’Objectiu d’eficàcia se centra en l’enfortiment i la millora contínues de les capacitats financeres, de gestió de riscos, organitzatives i operatives de la Fundació per assolir aquests objectius i la nostra missió. Aquest any, els objectius clau inclouen:

Experiments pilot en la presa de decisions descentralitzada

Juntament amb aquests objectius, el pla anual d’enguany també inclourà aprenentatges i iteracions de tres experiments pilot autoritzats pel Patronat. Aquests tenen com a objectiu avaluar com el moviment Wikimedia pot transferir responsablement més responsabilitat i presa de decisions a consells representatius i organismes dirigits per voluntaris en múltiples àrees de responsabilitat:

Més recentment, la Fundació Wikimedia també va treballar amb la Junta, i a través d’un taller comunitari, per proposar enfortir els principis del punt de vista neutral de la Viquipèdia en un moment en què són més necessaris que mai. Preveiem que aquests esforços continuaran durant l’exercici fiscal cobert per aquest Pla Anual.

Prioritzant les nostres inversions

El model financer de Wikimedia és un tema central per a la planificació estratègica plurianual que es relaciona amb les prioritats en la recaptació de fons, la gestió financera i el compromís de fer créixer fluxos d’ingressos diversificats per protegir i fer créixer aquesta missió per a les generacions futures.

El modelatge actual suggereix un creixement d’ingressos d’aproximadament +6% en 2025-2026, i +/-5% durant els següents dos anys. En comparació amb anys anteriors, aquest nivell de creixement més modest exigeix centrar-se en les prioritats i els compromisos en àmbits clau de la inversió, al mateix temps que augmenta la nostra sostenibilitat.

En resposta, el pressupost d’enguany reflecteix un compromís amb una planificació financera prudent que doni suport als objectius des d’allò immediat fins a la multigeneracional. El nostre subministrament ha de ser orientat al futur per a avançar en la missió i flexible per a respondre a les necessitats emergents. Com en els últims anys, la infraestructura continua sent la major part del pressupost, i continuarem donant prioritat al creixent finançament directe per al moviment.

Igual que l’any passat, el treball tecnològic representa gairebé la meitat del pressupost de la Fundació en un 47%, juntament amb les prioritats per a protegir els voluntaris i defensar els projectes d’un 29% addicional, un total del 76% del pressupost anual de la Fundació. Les despeses de finançament, gestió de riscos, recaptació de fons i operacions representen el 24% restant.

Es manté una reserva addicional de capital circulant d’acord amb les bones pràctiques de les organitzacions sense ànim de lucre per a la sostenibilitat, així com la flexibilitat per respondre a canvis no planificats o inesperats en l’entorn fiscal, regulador o polític. En aquest pla anual, l’1% de la reserva es pot utilitzar per finançar el 25è aniversari de la Viquipèdia com un esdeveniment altament estratègic, puntual i no recurrent.

Finalment, el finançament directe per a voluntaris i entitats del moviment augmentarà gairebé un 11% l’any que ve, en línia amb la taxa de creixement general de la Fundació. Això dóna suport a més de 400 financiacions per a voluntaris, afiliats i socis del moviment. D’acord amb els principis plurianuals, aquest finançament augmentarà un 5% addicional anualment durant els exercicis fiscals 26-27 i 27-28 per donar suport a una planificació a llarg termini més sostenible. També permet que les subvencions regionals es mantinguin al dia de la inflació i proporciona un augment modest del suport general a les subvencions.

Com saber-hi més

Hi podeu trobar més informació aquí, sobre com participar en el pla anual de la Fundació Wikimedia.

A més, la Fundació envia un butlletí cada dues setmanes sobre el progrés respecte al Pla Anual. I també podeu llegir una resum semestral aquí del progrés realitzat respecte al pla de l’any passat.

Share this: Mastodon

Bluesky



Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation