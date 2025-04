Tendències globals 2025

Cada any, a mesura que la Fundació Wikimedia comença la nostra planificació anual per a l’any que ve, desenvolupem una llista de tendències que creiem que probablement afectaran significativament el context en què operen el moviment i els projectes de Wikimedia. Identifiquem tendències en línia específiques que són més rellevants per a la nostra missió, com ara els canvis en com i on la gent cerca i aporta informació en línia, l’augment de la desinformació i la desinformació als espais en línia i la regulació en evolució dels proveïdors d’informació en línia. Aquesta anàlisi ens permet començar la nostra planificació amb la pregunta guia: “Què necessita ara el món de Wikimedia?”

Aquesta qüestió és la força motriu de les converses amb i a través del moviment. Com en els últims anys, les tendències següents demostren com el nostre entorn tecnològic, geopolític i social actual es veu molt diferent dels dies fundadors de la Viquipèdia, i com hem de continuar adaptant-nos i evolucionant. Cadascun donarà forma al nostre pla anual, així com estratègies que afecten el nostre futur, des d’una millor protecció dels Wikimedistes amb eines tecnològiques fortes i mesures de confiança i seguretat fins a experiments que porten el contingut de Wikimedia al públic de noves maneres.

Canvis dins com i on les persones reben i contribueix informació

La Credibilitat de la informació en línia està declinant, i cada vegada hi ha menys consens al voltant de quina informació és certa i confiable

L’any passat vam observar que els consumidors estan inundats d’informació en línia i cada vegada més volen que sigui gent de confiança qui l’agregui. Amb el llançament de Google AI overviews i altres productes de cerca d’IA, moltes persones que cerquen informació a la web estan sent ajudades per IA. Tot i així, la cerca assistida per IA encara no ha avançat altres maneres de que la gent obtingui informació (p. ex., a través de motors de cerca web tradicionals o en plataformes socials). No obstant això, veiem que la tendència que vam observar l’any passat de confiar en persones de confiança s’ha fet més forta: les persones són cada vegada més escèptices amb les autoritats de coneixement tradicionals, com institucions governamentals i mitjans de comunicació, i en el seu lloc es tornen cada vegada més a personalitats en línia, que estan tenint un impacte més gran en el que la gent creu i confia. Personalitats en línia (per exemple, podcasters, bloguers) a les plataformes socials ara factoritzen més en esdeveniments importants com eleccions polítiques a nivell mundial. Buscant personalitats amb qui es comparteixi ideologia i demografia, la gent cada vegada més acaba en [4$ bombolles de filtres aïllades que fragmenten el consens compartit al voltant dels fets].

Les persones participen amb entusiasme en espais en línia que proporcionen satisfacció mitjançant la connexió. Com a lloc web que es basa en les contribucions i el temps de centenars de milers de Wikimedistes, seguim de prop les tendències en on i com la gent està contribuint en línia. L’any passat vam destacar que la gent ara té moltes maneres potents i gratificants de compartir coneixement en línia. Enguany, observem que la gent a tot el món s’uneix i comparteix amb entusiasme els seus coneixements i experiència en grups d’interès més petits (en plataformes com Facebook, WhatsApp, Reddit i Discord). Aquests espais són cada cop més populars a nivell mundial i fan que la gent se senti més còmoda participant que els canals socials generals i generals. Un nucli dedicat de voluntaris manté aquestes comunitats, realitzant activitats vitals com la moderació i la tutoria dels nouvinguts.

Per a persones joves especialment, els jocs online han esdevingut un espai participatiu que rivalitza mitjans de comunicació socials. Les comunitats de gaming es formen en programes com Discord i Twitch, on les persones activament co-creen i participen – organitzant esdeveniments o moderant contingut d’usuari i conducta – no només juguen. Les plataformes estan capitalitzant en jocs per conduir el temps dels usuaris en productes inconnexos, com el La secció de jocs de The New York Times, d’èxit creixent.

Les persones tenen una quantitat finita de temps per dedicar a activitats en línia, i sospitem que una de les causes d’una reducció en el nombre de persones noves que s’estan registrant com a editors en els projectes Wikimedia -que van començar el 2020-2021 i continua fins al present- pot estar relacionada amb la creixent popularitat i l’atractiu de participar en alguns d’aquests altres espais en línia gratificants.

Canvis dins informació que en línia és distribuïda i regulada

Informació digital que és creada i verificada pels humans són l’actiu més valuós en el context de les guerres entre plataformes d’IA. L’any passat vam predir que la IA estaria equipada amb armes per a crear i difondre la desinformació en línia. Enguany, estem veient que s’està generant contingut en IA de baixa qualitat per a no sols difondre informació falsa, sinó com una forma de fer diners ràpids, i que està aclaparant a Internet. La informació d’alta qualitat que es produeix de manera fiable per l’ésser humà s’ha convertit en una mercaderia minvant i valuosa que plataformes tecnològiques que competeixen per un espai en la web i distribueixen a través de noves experiències de cerca (tant la intel·ligència artificial com la cerca tradicional) a les seves plataformes. Els editors de contingut en línia creat per humans a través de múltiples indústries (per exemple, moltes de les grans empreses de notícies i mitjans de comunicació a tot el món) estan responent negociant acords de llicències de contingut amb empreses d’intel·ligència artificial i instituint murs de pagament per protegir-se de la reutilització abusiva. Aquestes restriccions estan disminuint encara més la disponibilitat d’informació gratuïta i d’alta qualitat per al públic en general.

La lluita per la informació neutral i verificable amenaça l’accés als projectes de coneixement i els seus col·laboradors. L’any passat vam destacar que la regulació a escala mundial planteja reptes i oportunitats per a projectes d’intercanvi d’informació en línia que varien segons la jurisdicció. Enguany, els reptes per compartir informació verificada i neutral en línia han augmentat significativament. El consens públic sobre el significat de conceptes com “fets” i “neutralitat” està cada vegada més fragmentat i polititzat. Els grups d’interès especials, els influents i alguns governs estan soscavant la credibilitat de les fonts en línia amb les quals no estan d’acord. Altres també intenten silenciar fonts d’informació a través de litigis vexosos.

A nivell mundial, un nombre creixent de lleis que pretenen regular les plataformes tecnològiques en línia no donen lloc a plataformes sense ànim de lucre que existeixen en interès públic, com ara iniciatives de ciència oberta, dipòsits de coneixement i patrimoni cultural col·lectius i arxius en línia. La regulació en línia universal pot amenaçar la privadesa dels col·laboradors i del públic en aquestes plataformes i posar en perill les pràctiques de moderació de contingut de la comunitat. Per exemple, les lleis que obliguen les plataformes a verificar la identitat i fer un seguiment de les accions dels visitants o col·laboradors poden posar en perill la privadesa i la seguretat de les persones per accedir o compartir informació. Les regulacions que obliguen a les plataformes a eliminar immediatament el contingut etiquetat com a informació errònia van en contra de les garanties integrades per abordar la desinformació a les plataformes que operen mitjançant el consens de la comunitat i que prioritzen la precisió en lloc dels beneficis.

Què passa i com pots unir-te a la conversa

De la mateixa manera que amb les nostres actualitzacions anteriors a la comunitat sobre tendències, aquesta no és una llista completa d’amenaces i oportunitats que enfronta el nostre moviment, sinó més aviat una manera de començar a discutir i alinear-nos sobre com satisfer el que el món necessita de nosaltres ara mentre comencem a planificar el proper any fiscal. A principis d’any, la directora de producte i tecnologia Selena Deckelmann va convidar la nostra comunitat global a compartir quines tendències i canvis són més importants per a ells; us animem a continuar la discussió a aquesta pàgina de discussió. En els propers mesos, la Fundació Wikimedia publicarà el seu esborrany de pla anual per exposar la nostra proposta de treball per a l’any vinent en resposta a aquestes tendències. Alguns treballs ja estan en marxa; per exemple, per fer front al descens dels nous editors, estem afegint nous tipus de “verificacions d’edició“, fluxos de treball intel·ligents que faciliten l’edició constructiva per a mòbils per als nouvinguts i augmenten la seva probabilitat de continuar contribuint. Esperem més converses de la comunitat sobre com podem protegir i fer créixer els nostres projectes de coneixement gratuït en un panorama sociotècnic canviant.



