Estònia a la Viquipèdia: més de 500 articles nous en un Viquiconcurs multilingüe

El viquiconcurs “Estonia Challenge 2026” (en català “Mes d’Estònia“) ha conclòs amb resultats significatius en la millora i l’expansió de continguts lliures sobre Estònia a la Viquipèdia. Durant tot l’abril, Wikimedia Estonia, Wikimedia Espanya, Amical Wikimedia, Euskal Wikilarien Kultura Elkartea i Galipedia van dur a terme una nova edició d’aquesta iniciativa col·laborativa, amb l’objectiu d’augmentar la presència de continguts relacionats amb Estònia en diferents idiomes.
L’edició de 2026 reforça el paper de la col·laboració entre comunitats lingüístiques com una via exitosa per a reduir bretxes de contingut i enriquir els projectes Wikimedia des d’una perspectiva internacional i multilingüe.
Resultados del Wikiconcurso Estonia 2026
Entre l’1 i el 30 d’abril, entre tots els idiomes participants, les estadístiques van ser:
- 45 persones participants
- 767 pàginas editades
- 525 articles nous
Aquestes dades reflexen una activitat sostinguda durant tot el mes, amb un pes especialment significatiu de la creació de nous articles dins del total d’edicions realitzades.
Participació per comunitats lingüístiques
El viquiconcurs es va desenvolupar en cinc edicions de Viquipèdia: català, castellà, estonià, basc i gallec, amb la següent distribució de resultats:
- Viquipèdia en català: 6 participants, 74 articles editats (18 nous)
- Viquipèdia en castellà: 2 participants, 18 articles editats (18 nous)
- Viquipèdia en estonià: 19 participants, 252 articles editats (195 nous)
- Viquipèdia en basc: 14 participants, 329 articles editats (291 nous)
- Viquipèdia en gallec: 4 participants, 94 articles editats (75 nous)
Les comunitats basques i estonianes van concentrar el major volum d’edició i creació d’articles, seguides per les gallegues i catalanes, mentre que la Viquipèdia en castellà va contribuir amb una participació més reduïda en termes numèrics, però amb creació des de zero dels articles editats.
Més coneixement lliure sobre Estònia a la Viquipèdia
El Viquiconcurs ha permès ampliar de manera significativa la cobertura de continguts sobre Estònia en diferents viquipèdies, tant en quantitat com en diversitat lingüística. Aquest tipus d’iniciatives contribueixen a equilibrar la representació de continguts entre versions idiomàtiques i a enfortir l’accés al coneixement lliure des de diferents contextos culturals.
A més, el projecte posa en relleu el valor del treball descentralitzat entre comunitats viquimedistes, que permet abordar de forma coordinada la millora de continguts enciclopèdics en múltiples idiomes de manera simultània.
El Viquiconcurs:Mes d’Estònia és una iniciativa conjunta de Wikimedia Eesti, Wikimedia España, Amical Wikimedia, Euskal Wikilarien Kultura Elkartea i Galipedia, que s’ha consolidat com un espai de cooperació estable entre comunitats lingüístiques.
Més enllà de la dinàmica competitiva, el projecte promou l’intercanvi d’experiències editorials, la coordinació entre grups de voluntariat i la creació de xarxes de col·laboració internacionals dins del moviment Wikimedia.
Aportacions de les comunitats participants
L’impacte del concurs va més enllà de les xifres globals. En el cas d’Amical Wikimedia, la contribució s’ha centrat especialment en la creació d’articles clau per a entendre el context històric i cultural d’Estònia, com Edat del Ferro a Estònia, Estònia sota la dominació sueca, Indumentària tradicional d’Estònia o el Dia de la Restauració de la Independència. Aquest tipus de continguts no sols amplia la cobertura enciclopèdica, sinó que permet construir una comprensió més estructurada del país, situant la seva història dins de marcs més amplis i connectats.
Des de Wikimedia Eesti el concurs ha mostrat clarament el potencial de la Viquipèdia com a espai de trobada entre cultures que no sempre comparteixen proximitat geogràfica o lingüística. Més enllà de la creació d’articles, la iniciativa ha afavorit un flux bidireccional de coneixement, millorant la visibilitat d’Estònia en diferents idiomes i acostant també continguts en castellà a la Viquipèdia en estonià. El projecte s’ha viscut com un procés de descobriment mutu, en el qual l’edició es converteix també en una forma d’aprenentatge i d’intercanvi cultural.
Per part seva, la comunitat d’Euskal Wikilarien Kultura Elkartea ha tingut un paper especialment destacat en aquesta edició, amb 219 articles creats o millorats i més de 61.000 paraules afegides durant el mes d’abril. Aquestes xifres reflecteixen no sols una alta capacitat de mobilització, sinó també una implicació sostinguda en el temps que situa a la comunitat basca entre les més actives del concurs. Més enllà de les dades, l’experiència reforça el paper de les llengües minoritzades com a agents actius en la construcció del coneixement lliure i en la cooperació internacional dins del moviment Wikimedia.
A la Viquipèdia en gallec el concurs s’ha consolidat com una experiència especialment significativa de col·laboració interlingüïstica. La creació de nous articles ha contribuït a ampliar la presència d’Estònia en gallec, al mateix temps que ha enfortit la integració de la comunitat en una xarxa de cooperació internacional cada vegada més estable. Aquesta edició reforça la idea que les viquipèdia en llengües minoritàries no funcionen de forma aïllada, sinó com a part d’un ecosistema global on la col·laboració entre comunitats multiplica l’abast i la qualitat del coneixement lliure.
Compromís amb el coneixement lliure
Des de Wikimedia Espanya es valora molt positivament els resultats d’aquesta edició del concurs. Expliquen que el treball conjunt de les comunitats, contribueix de manera directa a enfortir el coneixement lliure i a millorar la cobertura de continguts sobre Estònia en els projectes Wikimedia.
Iniciatives com aquesta reforcen el compromís amb la col·laboració internacional, la diversitat lingüística i la construcció d’una enciclopèdia lliure més completa, accessible i representativa.
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