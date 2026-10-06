Les sol·licituds per a les beques per anar a Wikimania Santiago ja estan obertes

Què significa per a tu «l’internet que volem»? Quin impacte has tingut fins ara en el moviment Wikimedia i què esperes aportar-hi en el futur?
Aquestes són només algunes de les preguntes que apareixen al formulari de sol·licitud de beques per assistir a Wikimania 2027 a Santiago de Xile. El formulari de sol·licitud ja està disponible i romandrà obert fins al final del dia 31 d’octubre de 2026. Les sol·licituds s’acceptaran en qualsevol idioma, tot i que es donarà preferència a les presentades en les tres llengües oficials de l’esdeveniment d’enguany: espanyol, portuguès i anglès.
Per què presentar-s’hi?
Les beques per a Wikimania 2027 cobreixen el viatge a Santiago, l’allotjament en hotel i la inscripció a la conferència, que tindrà lloc del 18 al 21 d’agost.
S’espera que els beneficiaris de les beques facin de voluntaris a l’esdeveniment durant un mínim de 4 a 6 hores, a més de participar en les sessions i activitats de la conferència. Cada any, els beneficiaris de les beques de Wikimania forgen relacions i amistats amb persones de tot el món. També diuen que el voluntariat els va proporcionar un fort sentit de l’equip.
Què segueix?
Si esteu interessats a participar en l’esdeveniment, podeu trobar informació detallada a la secció de beques de la wiki de Wikimania, incloent-hi les preguntes freqüents. També hi haurà sessions d’orientació «Camino a Santiago» per a futurs sol·licitants en espanyol, portuguès i anglès, a partir de la setmana del 5 d’octubre de 2026.
Mentre prepareu la vostra sol·licitud, us convidem a reflexionar sobre què podeu aportar en particular i a compartir exemples concrets de la vostra feina. Busquem autenticitat, així com empatia, curiositat i la capacitat de treballar en equip. També ens interessa molt conèixer les vostres idees sobre «l’internet que volem» i la vostra visió de com podem fer-ho realitat.
Els criteris de selecció es basaran en les respostes i les proves objectives que proporcioneu a la vostra sol·licitud. Incloeu enllaços a les vostres obres! També tenim en compte com l’experiència a la Wikimania milloraria les futures contribucions dels sol·licitants al moviment.
Totes les sol·licituds de beques s’han de presentar abans de finalitzar el dia 31 d’octubre de 2026. Els sol·licitants seleccionats rebran notificació a partir del gener de 2027. El nostre objectiu és notificar els beneficiaris de les beques amb molta antelació respecte a l’esdeveniment, perquè aquells que necessitin visat puguin començar el procés de sol·licitud el més aviat possible.
Altres maneres de participar
L’equip de beques de Wikimania sol rebre milers de sol·licituds i no pot finançar tothom que compleixi els criteris d’elegibilitat. Si no heu estat seleccionats, us animem a posar-vos en contacte amb les vostres entitats afiliades locals o regionals, ja que pot ser que tinguin beques disponibles.
El procés general de sol·licitud d’invitació per als assistents que es financen el viatge a Wikimania 2027 s’obrirà l’abril del 2027. Tots els assistents presencials, inclosos els que sol·licitin una beca de Wikimania, han de superar les comprovacions de seguretat i confiança abans de rebre les seves invitacions per assistir-hi.
Finalment, la inscripció per a aquells que assisteixin virtualment romandrà oberta fins a 24 hores abans de l’inici de la Wikimania 2027. Tot i que algunes sessions no es retransmetran en directe, ens esforcem per millorar l’experiència en línia cada any.
Santiago té com a objectiu oferir un entorn sud-americà únic per a una conferència que celebrarà el moviment global actual i s’atrevirà a imaginar un futur esperançador, equitatiu i inclusiu. No us perdeu les actualitzacions a la wiki de Wikimania!
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