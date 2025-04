Stärkung der neutralen Sichtweise in der Wikipedia

Die Wikimedia Foundation hat kürzlich auf die umfangreiche Forschungsarbeit hingewiesen, die dazu dient, globale Trends zu identifizieren, die für unsere Prioritäten als Bewegung von entscheidender Bedeutung sind. Diesen Planungsschritt führen wir seit 2022 jährlich durch. Wir untersuchen schnelle Veränderungen, um die Frage zu stellen: „Was braucht die Welt jetzt von Wikimedia?“

Diese Trends stoßen dann umfangreiche Gespräche in den Wikis und in vielen Communitybereichen an, um bei der Priorisierung von Handlungen und Investitionen zu helfen.

In diesem Jahr hat einer der globalen Trends, der innerhalb und außerhalb der Wikimedia-Bewegung für viel Gesprächsstoff gesorgt hat, mit Neutralität zu tun: Das Vertrauen in Informationen im Internet nimmt ab und der Konsens darüber, welche Informationen wahr sind, löst sich auf. Manche glauben, die Welt sei komplexer geworden und die Menschen seien so gespalten wie nie zuvor. Da Bedrohungen der Neutralität weltweit zuzunehmen scheinen, ist der Neutralitätsgrundsatz der Wikipedia heute mehr denn je erforderlich. Dieses Kernprinzip hat sich für Wikipedia klar bewährt und ist nach einem knappen Vierteljahrhundert durch die Beiträge von Freiwilligen noch stärker geworden.

Wie dieses Neutralitätsprinzip in Richtlinien umgesetzt wird, variiert von Wikimedia-Projekt zu Wikimedia-Projekt, was Gelegenheit für Communitys bietet, voneinander zu lernen – und zu untersuchen, ob gemeinsame globale Neutralitätsstandards die Projekte (und Freiwilligen) in einem Umfeld wachsender Bedrohungen und zunehmender Regulierung besser schützen können.

Um die Wikimedia-Communitys zu unterstützen und unsere Verpflichtung zur Neutralität zu bekräftigen, wird die Wikimedia Foundation eine Arbeitsgruppe aus aktiven Beitragenden, Trustees, Forschenden und Berater:innen zusammenbringen, um Empfehlungen für gemeinsame Standards für Richtlinien zur neutralen Sichtweise zu untersuchen, die Wikipedia schützen, die Integrität der Projekte erhöhen und die mit der Umsetzung dieser Richtlinien betrauten Freiwilligen besser unterstützen können.

Diese Gespräche werden auf den grundlegenden Prinzipien hinter der Neutralität beruhen, die darauf abzielen, eine faire, neutrale Beschreibung von Tatsachen zu ermöglichen, ohne die Erforschung von Ideen, Konzepten und Perspektiven zu beeinträchtigen. Die Neutralität von Wikipedia als Reaktion auf die aktuelle Umgebung zu stärken, macht diese so verlässliche Ressource in ihrer Mission, genaue, zuverlässige Informationen zu vermitteln, noch erfolgreicher.

Lies weiter, um mehr über die Neutralitätsrichtlinien der Wikipedia sowie über die Möglichkeit, wie du dazu beitragen kannst, zu erfahren.

Die Geschichte des Neutralitätsprinzips der Wikipedia

Seit Projektbeginn ist die Aufrechterhaltung einer neutralen Sichtweise ein Kernprinzip der Wikipedia. Die 2003 angelegte Meta-Wiki-Seite stellt fest, dass Wikipedia und den Wikimedia-Projekten „nicht durch Einnahmen oder Ablehnungen bestimmter Sichtweisen auf ein Thema, sondern durch den Versuch, eine faire, neutrale Beschreibung der Fakten anzubieten, am besten gedient ist – dies beinhaltet auch die Information, dass verschiedene Interpretationen und Sichtweisen existieren … Diese Richtlinie existiert in allen Sprachversionen der Projekte, die sie übernommen haben, aber die Einzelheiten der Richtlinie unterscheiden sich signifikant zwischen den Projekten und zwischen deren verschiedenen Sprachversionen“.

Wikipedianer:innen haben verstanden, dass dieses nicht verhandelbare Prinzip in der Praxis eine Zusammenarbeit erfordert: „Auch wenn Neutralität beim Schreiben eines Artikels das Ziel ist, ist es schwierig, es als einzelne:r Autor:in sofort zu erreichen. Es basiert daher manchmal auf einem mehrstufigen Prozess (wie das Schreiben in Wikis im Allgemeinen), in dem entgegengesetzte Standpunkte in Sprache und Darstellung Kompromisse eingehen, um eine für alle akzeptable neutrale Beschreibung zu erreichen, gemäß gemeinschaftlicher Konsensfindung“.

Wie alle Richtlinien wurden die Neutralitätsrichtlinien im Laufe der 24 Jahre durch Tausende von Beiträgen in Hunderten von Sprachen verfeinert. Während dieses evolutionären Community-Diskussionsprozesses bleiben das Prinzip der neutralen Sichtweise und seine Anwendung grundlegend für unser Modell.

Gemeinsame globale Standards für Neutralitätsrichtlinien

Eine flüchtige Überprüfung der Neutralitätsrichtlinien in verschiedenen Wikipedia-Sprachversionen bei einem kürzlich veranstalteten Community-Workshop ergab Variationen, Inkonsistenzen und viele Möglichkeiten für die verschiedenen Wikimedia-Projekte, voneinander zu lernen. Benutzer:innen mit erweiterten Rechten, die von ihren Communitys mit der Umsetzung der Neutralitätsrichtlinien betraut wurden, beschrieben die Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, wenn diese Richtlinien in einigen Sprachen oder Projekten unklar oder zu wenig ausgearbeitet sind.

Da das Vertrauen der Öffentlichkeit in Nachrichtenmedien abnimmt, stehen Wikipedianer:innen vor zunehmenden Herausforderungen, um Informationen aus zuverlässigen Quellen fair, verhältnismäßig und ohne redaktionelle Voreingenommenheit darzustellen. Das wird oft auf die Probe gestellt, wenn Beitragende aktuelle und umstrittene Themen behandeln. In den letzten Jahren reichen dies von geopolitischen Konflikten wie jenen zwischen Israel und Palästina oder Russland und Ukraine bis hin zu besonderen Themen wie der unausgewogenen Repräsentation von Frauen in den Wikimedia-Projekten, der Verstärkung von Inhalten über den globalen Süden durch jene, die dort leben, der Darstellung medizinischer Informationen über Pandemien, und auch zur Art und Weise, wie Wikipedia Maßnahmen ergreift, um ihre Richtlinien durchzusetzen, wenn Verdacht auf Antisemitismus besteht. In einigen dieser Fälle haben wir gesehen, dass es Zeit und Recherchen erfordert, auf begründete Anliegen einzugehen.

Bekanntermaßen wird die Integrität von Wikipedia – insbesondere bei aktuellen und umstrittenen Themen – durch robuste Verwaltungsprozesse der Community geschützt (z. B. Diskussionsregeln, Kontrollmechanismen, Streitbeilegungskanäle), die eine faire und ausgewogene Herangehensweise priorisieren. Diese gut dokumentierten Standards sind speziell darauf ausgelegt, unzulässige Einflussnahmen zu verhindern und ein unabhängiges, gemeinnütziges Modell zu erhalten, das in diesem Umfang nirgendwo sonst existiert. Wir haben immer wieder gesehen, dass Freiwillige ausreichend Erfahrung damit haben, in Streitthemen erfolgreich Neutralität durchzusetzen.

Diejenigen, die die Wikimedia-Projekte antreiben, bleiben bescheiden und mit klarem Blick: Sie müssen ihre Systeme anpassen und verbessern, da digitale und Medienplattformen auf der ganzen Welt mit Voreingenommenheit und Desinformation kämpfen. Stärkere, von der Community angeleitete Regeln zur Inhaltsmoderation, die vor allem von den lokalen Communitys durchgesetzt werden, schützen Wikipedia und Wikipedianer:innen gleichermaßen.

Um diese wesentlichen Selbstverwaltungsmechanismen zu unterstützen, wird diese Arbeitsgruppe die Frage stellen, wie gemeinsame Standards für Neutralitätsrichtlinien für Wikimedia-Projekte die Projekte schützen und verbessern sowie Freiwillige unterstützen können, ausgehend von den sorgfältigen Überlegungen, aus denen die Neutralitätsrichtlinien in den letzten zwei Jahrzehnten hervorgegangen sind. Die Absicht der Arbeitsgruppe ist es, den Wissensaustausch über von der Community angeleitete Regeln zu erleichtern, die Wikipedia zu einer Ressource gemacht haben, die weltweit so viel Vertrauen genießt. Dabei wird Feedback aus bereits laufenden Arbeiten zur Festlegung von Richtlinien einfließen, die die von der globalen Wikimedia-Community geteilten Werte widerspiegeln.

Eine erste Reihe von Empfehlungen wird dem Kuratorium der Wikimedia Foundation auf der bevorstehenden Sitzung im Juni 2025 vorgestellt, zusammen mit der Genehmigung des Jahresplans und des Budgets der Foundation.

Wir freuen uns über Beiträge von allen, die sich für diese Themen innerhalb und außerhalb der Wikimedia-Bewegung interessieren, entweder auf dieser Meta-Seite oder als Teil der Gespräche zum Jahresplan der Foundation.

Die Abhängigkeit der Welt von Wikipedia (und Wikimedia insgesamt) wächst weiter – von KI-Chatbots über Suchmaschinen bis hin zu Sprachassistenten und unzähligen Weiternutzer:innen im Internet. In einer Zeit, in der wir mehr denn je genutzt werden (und benötigt werden!), müssen wir unsere Grundprinzipien stärken und uns auf unsere gemeinsamen Werte besinnen. Die Neutralität der Wikipedia zu stärken, wird das Vertrauen in uns vergrößern, dass wir Inhalte liefern können, auf die sich Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt verlassen.

