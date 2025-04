Was gibt es Neues rund um The Wikipedia Library? (Januar–März 2025)

Es war ein arbeitsreicher Jahresbeginn mit neuen Partnerschaften, Wikimedia-Konferenzen und der Anerkennung von Wikipedia als digitales öffentliches Gut.

Neue Partnerschaften

Im Rahmen unserer Bemühungen, die Repräsentation bislang unterrepräsentierter Regionen, auf die sich die Inhalte von The Wikipedia Library fokussieren, zu erhöhen, sind wir eine Partnerschaft mit The Africa Report eingegangen. Das in Paris ansässige, vierteljährlich erscheinende englischsprachige Magazin befasst sich mit afrikanischer Politik und Wirtschaft. Zugangsberechtige Ehrenamtliche können sich nun für den kostenlosen Zugang im Rahmen eines digitalen Jahresabonnement bewerben. Wir hoffen, dass diese Partnerschaft dazu beitragen wird, die Inhalte über den afrikanischen Kontinent in den Wikimedia-Projekten zu erweitern und zu verbessern.

Im letzten Quartal sind wir auch eine Partnerschaft mit der University Press of Mississippi eingegangen. Der Verlag ist vor allem für seine Werke über afroamerikanische Geschichte, Kinderliteratur, popkulturelle Medien und Regionalstudien bekannt. Kostenpflichtiges Forschungsmaterial, darunter auch Bücher, sind nun für alle zu The Wikipedia Library zugangsberechtigten Personen via JSTOR verfügbar.

Zugangserneuerungen

Sowohl Oxford University Press als auch Cambridge University Press haben den Zugang für ein weiteres Jahr verlängert. Ihre Sammlungen sind im Library Bundle verfügbar.

Die American Psychological Association und die American Psychiatric Association haben den Zugang für ein weiteres Jahr verlängert.

Arcanum hat uns aufgrund des großen Interesses von Ehrenamtlichen, die über Osteuropa schreiben, weitere Zugangscodes zur Verfügung gestellt. Für den Zugang kannst du dich hier bewerben.

WikiLibCon-Teilnehmende an den Wandmalereien der Ciudad Universitaria. ProtoplasmaKid, CC BY-SA 4.0

Wikimedia-Konferenzen zum Thema Quellen und Desinformation

Das Team von The Wikipedia Library Wikipedia Library hat in diesem Quartal an zwei Community-Konferenzen teilgenommen. Die zweite Ausgabe der Wikimedia+Libraries International Convention 2025 fand im Januar in Mexiko-Stadt statt. Das Konferenzthema, „Desinformation als Bedrohung“ („Disinformation as a threat“) sprach das gemeinsame Ziel von Wikimedianer*innen, Bibliothekaren und anderen Informationsexpert*innen an. Sam Walton vom Team von The Wikipedia Library bot eine Unkonferenz-Session an, um The Wikipedia Library den Konferenzteilnehmenden vorzustellen und Feedback von Nutzer*innen zu erhalten, welche Verbesserungen sie gerne sehen würden und welche Sammlungen oder Themen fehlen. Weitere Sessions von Mitarbeitenden der Wikimedia Foundation umfassten den Vortrag Wikipedia’s role in the AI ecosystem und einen Workshop darüber, wie Wikipedia ein Gegenmittel zu Desinformation sein kann.

WikiCredCon fand im Februar in San Francisco im Internet Archive statt. Das Thema der diesjährigen Konferenz war „Zuverlässige Quellen“ („Reliable Sources“). Die Konferenz bot ein breites Spektrum an Veranstaltungen, die sich mit der Glaubwürdigkeit von Informationen im Internet, den für Wikimedianer*innen verfügbaren Werkzeugen zur Bekämpfung von Fehlinformationen, den Auswirkungen von KI und mehr befassten. Vipin SJ vom Team von The Wikipedia Library stellte in einem Lightning Talk neue Ressourcen vor, die im Portfolio von The Wikipedia Library verfügbar sind, und nahm an einer Session zum Thema Rückgang des Vertrauens in Online-Informationen teil.

Weitere Neuigkeiten

Wikipedia wurde von der Digital Public Goods Alliance (DPGA) als digitales öffentliches Gut („Digital Public Good“) anerkannt. Die DPGA ist eine von den Vereinten Nationen unterstützte Initiative, die Open-Source-Lösungen für die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) fördert. Wikipedia wird nun in der Kategorie „Offene Inhalte“ für seinen Beitrag zu den SDGs wie „Qualitativ hochwertige Bildung“, „Gleichstellung der Geschlechter“, „Abbau von Ungleichheiten“, „Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen“ und „Partnerschaften für die Ziele“ anerkannt.

Taylor & Francis, Partner von The Wikipedia Library, hat in Zusammenarbeit mit University of Michigan Press an eine Studie über die Einstellung von Autor*innen zu Wikipedia als vertrauenswürdige Informationsquelle durchgeführt. Siehe hierzu: Research Citations Building Trust in Wikipedia (2024) von von Michael Taylor, Carlos Areia, Kath Burton und Charles Watkinson.

