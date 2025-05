The Wikipedia Library: Eine Million Links und mehr

The Wikipedia Library (TWL) hat einen bedeutenden Meilenstein überschritten: Mehr als eine Million Links wurden von Nutzer*innen von The Wikipedia Library zu Wikimedia-Projekten hinzugefügt! Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 bietet die The Wikipedia Library für Wikimedianer*innen Zugang zu kostenpflichtigen Inhalten, die sie für ihre Recherchen und Referenzen in Wikimedia-Projekten nutzen können. Dieser Meilenstein zeigt, wie die TWL zu einem wichtigen Begleiter für Wikimedianer*innen auf ihrem Weg zu einer Welt geworden ist, in der jeder einzelne Mensch frei an der Summe allen Wissens teilhaben kann.

Der Meilenstein

Seit Beginn der Datenerfassung durch das Wikilink-Tool im Jahr 2019 wurde The Wikipedia Library von fast 9.000 Autor*innen genutzt, um Links zu 207 Projekten hinzuzufügen. Die Mehrheit der Links (mehr als 610.000) wurde zu Wikipedia-Artikeln hinzugefügt (überwiegend als Referenzen). Die meistgenutzte Sammlung in The Wikipedia Library ist Newspapers.com, auf die mehr als die Hälfte der hinzugefügten Links entfällt! Derzeit greifen monatlich etwa 2.500 Benutzer*innen auf The Wikipedia Library zu.

Geschichte

The Wikipedia Library wurde 2011 von Jake Orlowitz (user:Ocaasi) gegründet und erhielt 2012 eine frühe Unterstützung durch einen Wikimedia Individual Engagement Grant. Wikipedia braucht Zugang zu verlässlichen Informationsressourcen, viele der verlässlichsten Ressourcen befinden sich jedoch hinter Bezahlschranken und sind für die ehrenamtlichen Autor*innen der Wikipedia nicht zugänglich. Jake wollte dieses Problem lösen, indem er akademische, wissenschaftliche und journalistische Verlage davon überzeugte, einer kleinen Anzahl von interessierte Wikimedianer*innen kostenlosen Zugang zu gewähren. Im Gegenzug würden die Verlage zusätzliche Sichtbarkeit und Zugriffe durch Wikipedia-Verweise erhalten. Das Projekt war ein sofortiger Erfolg und gewann unter den Wikimedianer*innen sofort an Popularität. Highbeam, JSTOR, Cochrane und Oxford University Press waren einige der ersten Partner, die sich dem Angebot anschlossen. Im Jahr 2014 wurde The Wikipedia Library im Community-Ressources-Team der Wikimedia Foundation verortet und vollständig finanziert, um zu wachsen und sich zu einem ausgereiften Programm zu entwickeln.

Jake Orlowitz auf der WCNA 2024. Credits: Kevin Payravi, CC BY-SA 4.0

Strategische Partnerschaften

Verlage, die sich am Programm „The Wikipedia Library“ beteiligen, geben den engagiertesten Wikimedia-Autor*innen freien Zugang zu ihren Inhalten. Die Wikimedia Foundation lizenziert diese Inhalte nicht; stattdessen vermitteln wir den Verlagen die vielen Vorteile der Sichtbarkeit innerhalb einer der meistgenutzten Informationsquellen im Internet. Die Wikimedia-Projekte haben jeden Monat etwa 15 bis 20 Milliarden Seitenaufrufe und Wikipedia ist in mehr als 300 Sprachen verfügbar. Die Erwähnung in den Wikimedia-Projekten kann für die Verlage zu einem erheblichen Website-Traffic führen. Dies ist umso wichtiger, als sich das Such-Ökosystem und die Art und Weise, wie Inhalte im Internet konsumiert werden, rasch verändern. Verlage profitieren auch davon, dass die Reichweite ihrer Autoren erhöht wird, wenn ihre Arbeit in Wikipedia-Artikeln zitiert wird.

Das Angebot umfasst inzwischen über 100 Sammlungen von Partnerschaften mit Inhalten in mehr als 34 Sprachen. Viele der weltweit führenden akademischen Verlage, Universitätsverlage, Content-Aggregatoren und Zeitungen sind Partner von The Wikipedia Library. Der Aufbau dieser Partnerschaften erfordert viel Zeit, da es darum geht, mit den richtigen Personen in Kontakt zu treten, sie von den Vorteilen zu überzeugen, rechtliche Bedenken auszuräumen und verschiedene Zugriffskonfigurationen zu implementieren. Im Geschäftsjahr 2023–24 konnten wir jedoch 12 neue Partnerschaften für The Wikipedia Library gewinnen und bestehende Partnerschaften erneuern und erweitern. IEEE Xplore, British Online Archives, ACM Digital Library und The Journal of American Medical Association sind einige der Partnerschaften, welche das Angebot im letzten Geschäftsjahr erweitert haben.

Blick in die Zukunft

Der einmillionste Link ist definitiv ein Grund zum Feiern, aber mit Blick auf die Zukunft gibt es für The Wikipedia Library noch viel mehr zu erreichen. Viele weitere Ressourcen, die Wikimedianer*innen benötigen, sind noch nicht im Angebot verfügbar. Wie bei anderen Wikimedia-Projekten gibt es auch bei The Wikipedia Library ein Ungleichgewicht in Bezug auf Sprache und regionale Vertretung. Die meisten Inhalte im Portfolio sind heute auf Englisch und stammen aus Nordamerika und Europa. Wir bauen neue Partnerschaften auf Anfrage von Freiwilligen auf – und sechs der Partner, die wir im letzten Jahr aufgenommen haben, verfügen über bedeutende Sammlungen in anderen Sprachen als Englisch, wie z. B. Mohr Siebeck und de Standaard. Wenn es Ressourcen gibt, auf die du gern zugreifen würdest, die aber noch nicht verfügbar sind, kannst du diese Sammlungen auf der Vorschlagsseite hinzufügen oder bereits vorhandene Vorschläge unterstützen.

Die Community feiern

Das ist ein wichtiger Meilenstein und wir würden uns freuen, von dir zu hören. Hast du Geschichten oder Erinnerungen, die du mit The Wikipedia Library teilen möchtest? Gibt es etwas, das wir deiner Meinung nach entwickeln oder verbessern sollten? Wir freuen uns auf deine Gedanken, um diesen Meilenstein zu feiern und die Zukunft von The Wikipedia Library gemeinsam zu gestalten.

