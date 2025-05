Mehr als 2 Millionen Wikipedia-Artikel dank eines Jahrzehnts ständiger Verbesserungen des Werkzeugs zur Inhaltsübersetzung

Stell dir vor, du stehst mit einer einzelnen Kerze in einem dunklen Raum. Wenn du mit der Flamme der Kerze eine andere Kerze anzündest, wird die Dunkelheit weiter zurückgedrängt, während die ursprüngliche Flamme weiterhin hell brennt. Diese Szene findet sich in einem alten italienischen Sprichwort: „Eine Kerze verliert nichts, wenn sie eine andere entzündet“. Diese Metapher beschreibt eine der eingreifenden Innovationen von Wikipedia: das Werkzeug zur Inhaltsübersetzung. Genau wie Kerzen Licht verbreiten, hat dieses Werkzeug dazu beigetragen, mehr als 2,4 Millionen übersetzte Artikel in verschiedenen Wikipedia-Sprachversionen zu „zünden“.

Screenshot der Anzahl übersetzter Artikel durch das Werkzeug zur Inhaltsübersetzung.

Vor der Einführung des Werzeugs zur Inhaltsübersetzung gab es in Wikipedia-Sprachversionen unterrepräsentierter Sprachen erhebliche Wissenslücken. Während die englischsprachige Wikipedia und andere große Sprachversionen mit Millionen gut belegter Artikel aufwarten konnten, standen kleinere Sprachversionen der entmutigenden Realität gegenüber, dass sie deutlich weniger gut belegte Inhalte hatten. Auch Erkenntnisse aus Scott Hales’ Forschung über die Einflüsse und Bearbeitungsmuster von mehrsprachigen Beitragender auf Wikipedia zeigten, dass mehrsprachige Beitragende, die Muttersprachler:innen unterrepräsentierter Sprachen sind, oft ähnliche Inhalte in mehreren Wikipedia-Sprachversionen bearbeiten. Zum Beispiel hatten westafrikanische Sprachen wie Hausa und Igbo wenige Inhalte in ihren Wikipedia-Sprachversionen und die mehrsprachigen Beitragenden erweiterten das Wissen in diesen Sprachen, indem sie Inhalte aus der englischen und anderen größeren Wikipedía-Sprachversionen übersetzten.

Sprach man nur eine dieser Sprachen, war der eigene Zugang zum kollektiven Wissen der Menschheit stark eingeschränkt. Durch einfachen und besseren Zugang zu Übersetzungswerkzeugen können mehr mehrsprachige Autor:innen sowohl zur Verbesserung der Wissensbasis als auch zur Steigerung der Benutzeranzahl in ihrer Muttersprache beitragen.

Ein Balkendiagramm, der die Anzahl der Artikel zeigt, die im Lauf der Jahre mit und ohne das Inhaltsübersetzungswerkzeug in der westafrikanischen Region erstellt wurden.

Bevor das Werkzeug zur Inhaltsübersetzung eingeführt wurde, standen zweisprachige Beitragende vor Herausforderungen, wenn sie Wikipedia-Artikel übersetzen wollten. Sie mussten den Inhalt in ein separates Dokument kopieren, ihn übersetzen und dann in Wikitext formatieren und die Belege hinzufügen – im Einklang mit Bearbeitungsrichtlinien. Dieser umständliche Prozess behinderte die Freiwilligenbeteiligung, insbesondere in unterrepräsentierten Sprachen, wo digitale Fertigkeiten oft begrenzt sind. Artikel in diesen Sprachen von Grund auf neu zu schreiben war auch zeitaufwendig.

Die Einführung des Werkzeugs zur Inhaltsübersetzung

Das von der Wikimedia Foundation 2015 eingeführte Inhaltsübersetzungswerkzeug hat den mühsamen Übersetzungsprozess automatisiert und die Verbreitung des Wissensschatzes der Wikipedia in mehr Sprachen erleichtert, wobei eine menschliche Überprüfung sicherstellt, dass der für Wikipedia prägende Kontext erhalten bleibt, wie katalanische Teilnehmende an einem runden Tisch hervorgehoben haben. Im Laufe der Jahre, in denen das Team für Sprache und Produktlokalisierung (ehemals das Sprachteam) der Wikimedia Foundation das Tool ständig verfeinert und verbessert hat, haben wir ein bemerkenswertes Wachstum der Inhaltserstellung in unterrepräsentierten Sprachen erlebt, was zur Wissensgerechtigkeit beiträgt. Wichtig ist, dass Wissenslücken in Wikipedia nicht nur die Anzahl der Artikel, sondern auch die Vielfalt der behandelten Themen betreffen. Anfangs hatten Wikipedia-Sprachversionen in Südasien und Westafrika einen deutlichen Fokus auf geografische Einträge und Biografien, wodurch wichtige Themen in MINT, Kultur und Geschichte unterrepräsentiert blieben. Das Werkzeug trägt allmählich dazu bei, diese Themenlücken in den Teilregionen zu schließen.

Die Wissensverbreitung auf allen Kontinenten

Durch Kooperationsinitiativen mit Wikipedia-Freiwilligencommunitys und Kampagnen zur Förderung der Wissensgerechtigkeit haben Beitragende mit diesem Werkzeug erhebliche Fortschritte erzielt, indem sie Inhalte hinzugefügt und die Anzahl und Abdeckung von Artikeln in verschiedenen Wikipedias erhöht haben. Beispiele sind:

In den Wikipedia-Sprachversionen in Igbo und Hausa wurden 80 Prozent der Inhalte durch das Werkzeug erstellt und damit zentrale Themen aus MINT, Kultur, Geschichte und Gesellschaft beschrieben, die davor in diesen Sprachen nicht zugänglich waren. Der freiwillige Autor Aliyu aus Nigeria erklärte in einem Artikel, dass er sich nicht vorstellen kann, wie er vor dem Werkzeug Gesundheitsartikel manuell aus dem Englischen für die Hausa-Wikipedia übersetzt hätte.

Ein Balkendiagramm über die Anzahl der veröffentlichten Übersetzungen in verschiedenen Wikipedias (hervorgehoben: Igbo- und Hausa-Wikipedia).

Die Balkendiagramme zeigen die Bedeutung des Inhaltsübersetzungswerkzeugs für die Artikelerstellung in vier Themenbereichen in der Igbo- und der Hausa-Wikipedia.

In den indischen Wikipedia-Sprachversionen (wie Telugu, Tamil, Nepali, Bengali, Kannada, Marathi, Urdu, Odia, Assamese und Kashmiri) gab es ein konsequentes jährliches Wachstum bei den übersetzten Artikeln. In diesen Sprachen, die in Südasien weit verbreitet sind, ist die Anzahl der übersetzten Artikel im MINT-Themenbereich in nur drei Jahren von weniger als 11.000 auf über 59.641 gestiegen.

Ein Diagramm, das den Anstieg der mit dem Inhaltsübersetzungswerkzeug erstellten Artikel in einigen indischen Wikipedia-Sprachversionen.

Während der COVID-19-Pandemie half das Werkzeug der Übersetzungs-Taskforce, COVID-19-Artikel im Rahmen der COVID-19-Initiative in kurzer Zeit in mehr als 130 Sprachen verfügbar zu machen. Dies half, das Risiko von Falschinformationen über COVID-19 zu reduzieren und die Welt während und nach dem Lockdown zuverlässig zu informieren.

Insbesondere wurden Artikel, die durch das Übersetzungswerkzeug erstellt wurden, weniger wahrscheinlich gelöscht als Artikel, die von Grund auf neu erstellt wurden. Dies zeigt, dass diese maschinenunterstützten Texte bei sorgfältiger Bearbeitung und Überprüfung durch Menschen in vielen Wikipedia-Sprachversionen hochwertige Inhalte liefern.

Ein Jahrzehnt ständiger Verbesserungen

Wie Gärtner:innen Setzlinge pflegen, hat das Team für Sprache und Produktlokalisierung der Wikimedia Foundation das Inhaltsübersetzungswerkzeug im vergangenen Jahrzehnt gepflegt. Ein chinesisches Sprichwort lautet „Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit einem einzigen Schritt“. Die Aktivierung des Minimum Viable Product markierte diesen ersten Schritt – das Team hat Samen in den weiten Wikipedia-Garten gepflanzt. Jede Verbesserung hat das Tool weiterentwickelt, was zu bemerkenswerten Verbesserungen geführt hat:

Integration der Google-Maschinenübersetzung (2016) , wodurch automatische Übersetzungsentwürfe von Google Translate eingebaut wurden, was den Übersetzungsprozess in mehr Wikipedia-Sprachversionen beschleunigt hat. Mehr über die Auswirkungen ist in diesen Forschungsergebnissen nachzulesen.

, wodurch automatische Übersetzungsentwürfe von Google Translate eingebaut wurden, was den Übersetzungsprozess in mehr Wikipedia-Sprachversionen beschleunigt hat. Mehr über die Auswirkungen ist in diesen Forschungsergebnissen nachzulesen. Verbesserter Umgang mit Vorlagen und Fußnoten (2018) , wodurch komplexe Vorlagen in wissenschaftlichen Artikeln während der Übersetzung einfach umgewandelt werden, ohne die Belege und die Integrität der Inhalte zu beeinträchtigen.

, wodurch komplexe Vorlagen in wissenschaftlichen Artikeln während der Übersetzung einfach umgewandelt werden, ohne die Belege und die Integrität der Inhalte zu beeinträchtigen. Kollaborative Übersetzungserfahrung auf Mobilgeräten (2021), wodurch mehrere Beitragende gleichzeitig an verschiedenen Abschnitten eines Artikels arbeiten können, was die Zusammenarbeit verbesserte.

Bis 2021 hatte sich das Werkzeug so weit entwickelt, dass sowohl soziale als auch technische Herausforderungen bewältigt waren und es zu einem robusten Werkzeug für Desktop- und Mobilnutzer:innen wurde, mit dem Artikel abschnittsweise übersetzt werden können und gleichzeitig der Missbrauch von Maschinenübersetzung erkannt werden kann.

Weitere technische Entwicklungen, um den Anwendungsbereich des Werkzeugs zu vergrößern:

MinT-Maschinenübersetzung : Erweiterung der Übersetzungsunterstützung zu mehr als 40.000 Sprachkombinationen. Damit wurde die Produktivität von Übersetzer:innen in 55 Wikipedia-Sprachversionen, die erstmals MinT-Übersetzungsunterstützung erhielten, erhöht. Weitere Einzelheiten gibt es in diesem Artikel.

: Erweiterung der Übersetzungsunterstützung zu mehr als 40.000 Sprachkombinationen. Damit wurde die Produktivität von Übersetzer:innen in 55 Wikipedia-Sprachversionen, die erstmals MinT-Übersetzungsunterstützung erhielten, erhöht. Weitere Einzelheiten gibt es in diesem Artikel. Personalisierte Übersetzungsvorschläge : Das ist eine neue Funktion. Diese Arbeit des Teams hat die Unterstützung der Artikel-Vorschlagliste des Inhaltsübersetzungswerkzeugs verbessert, sodass Benutzer:innen Artikelempfehlungen auf der Basis von 41 themenbasierten Filtern anpassen und erhalten können. Das bedeutet, dass sie Artikel in ihrem Interessen- und Kenntnisgebiet entdecken und übersetzen können sowie von der Community gepflegte Listen namens Sammlungen durchsuchen können, die von Initiativen für die Entwicklung von Inhalten ausgehen. Derzeit umfasst die Funktion über 50 Sammlungen, und weitere Verbesserungen sind geplant.

: Das ist eine neue Funktion. Diese Arbeit des Teams hat die Unterstützung der Artikel-Vorschlagliste des Inhaltsübersetzungswerkzeugs verbessert, sodass Benutzer:innen Artikelempfehlungen auf der Basis von 41 themenbasierten Filtern anpassen und erhalten können. Das bedeutet, dass sie Artikel in ihrem Interessen- und Kenntnisgebiet entdecken und übersetzen können sowie von der Community gepflegte Listen namens Sammlungen durchsuchen können, die von Initiativen für die Entwicklung von Inhalten ausgehen. Derzeit umfasst die Funktion über 50 Sammlungen, und weitere Verbesserungen sind geplant. Ein einheitliches Dashboard hat es vereinfacht, auf Desktop- und Mobilgeräten auf die gleichen Funktionen zuzugreifen. Damit erhielten Desktopnutzer:innen die Möglichkeit, Artikel abschnittsweise zu übersetzen, sowie personalisierte Filter, um Übersetzungsvorschläge aus ihrem Interessengebiet zu erhalten.

Die Verbesserungsübersicht dieses Werkzeugs zeigt die Fortschritte und unterstreicht eine Philosophie: Kontinuierliche, durchdachte Weiterentwicklung mit zunehmenden Verbesserungen führt im Laufe der Zeit zu echten Ergebnissen und bietet zahlreiche Möglichkeiten.

Dein Beitrag zur Wissensgerechtigkeit

Die Entwicklung dieses Werkzeugs steht für kontinuierliche Verbesserung, um den Zugang zu hochwertigen, von Menschen überprüften Informationen in verschiedenen Bereichen, einschließlich MINT, Kultur und Geschichte, zu erweitern. Jeder übersetzte Artikel schafft neue Verbindungen und ermutigt mehr Menschen, an dieser weltweiten Anstrengung teilzunehmen. So kannst du dich beteiligen:

Mehrsprachige Beitragende: Verwende das Werkzeug zur Inhaltsübersetzung, um einen Artikel in die Sprachen zu übersetzen, die du beherrscht. Schon ein einziger Artikel kann jemandem helfen, Informationen in seiner bzw. ihrer Muttersprache zu finden.

Organisator:innen von Initiativen zur Inhaltserstellung: Organisiere Übersetzungsveranstaltungen, die sich auf Themen konzentrieren, die für unterrepräsentierte Sprachen wichtig sind, und nutze die Seiten-Sammlungs-Markierung, um mehr Übersetzer:innen für deine Artikelliste zu gewinnen.

Das Inhaltsübersetzungswerkzeug spiegelt Wikipedias Einsatz, Wissen für alle verfügbar zu machen, wider. Gemeinsam können wir helfen, indem wir Wissen austauschen und anderen Wege aufzeigen, wie sie ihre Neugier und ihr allgemeines Verständnis erweitern können.

