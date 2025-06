Melde dich jetzt für die Wikimania in Nairobi an!

Die Anmeldung für die Wikimania 2025, die in Nairobi, Kenia und online stattfinden wird, hat nun begonnen! happening in Nairobi, Kenya, and online, is now open! Sei vom 6. bis 9. August dabei, wenn wir gemeinsam 20 Jahre Wikimania feiern.



In diesem Jahr ist die Kapazität für die Präsenzveranstaltungen leicht reduziert, weshalb wir eine frühzeitige Anmeldung empfehlen, um deine Vor-Ort-Teilnahme sicherstellen zu können. Die Anmeldung für die Vor-Ort-Teilnahme ist bis zum 13. Juli bzw. solange Plätze verfügbar sind möglich. Für die Online-Teilnahme via Eventyay, unserer Open-Source-Plattform für die Online-Veranstaltungen, kannst du dich jederzeit anmelden.

Die Aktivitäten in Nairobi beginnen am 5. August mit einem Vorkonferenztag, an dem verschiedene Treffen und Rahmenprogrammaktivitäten stattfinden, darunter auch ein Treffen für Benutzer*innen mit erweiterten Rechten, der WikiWomen Summit und kulturelle Touren durch die Stadt und ihre Umgebung für all diejenigen, die Nairobi erkunden möchten.

Vom 6. bis 9. August wird die Hauptkonferenz an verschiedenen Orten in Gigiri, Nairobi – einem kleinen und sicheren Viertel, das für seinen internationalen Charakter bekannt ist und an den wunderschönen Karura-Wald grenzt – stattfinden. Die Sessions, Workshops und Treffen werden alle nur einen kurzen Fußweg voneinander entfernt sein.

Sobald du dich für die Vor-Ort-Teilnahme angemeldet hast, erhältst du alle Details – den vollständigen Zeitplan, Karten der Veranstaltungsorte und alles, was du für ein gutes Wikimania-Erlebnis brauchst.

Karibu Nairobi

Nairobi bietet eine Vielzahl von Unterkünften. Wir arbeiten mit lokalen Hotels zusammen, um Wikimedia-Teilnehmenden exklusive Rabatte zu ermöglichen. In dieser interaktiven Karte findest du eine Übersicht der besten Hoteloptionen. Zudem gibt es einige Partnerschaften mit Fluggesellschaften, die Rabatte für Flüge für die Reisen von Wikimania-Teilnehmenden nach und von Nairobi (NBO) aus zurück anbieten.



Nairobi skyline illustration.

Für weitere Informationen zur Vorbereitung deiner Reise, zur Fortbewegung in Nairobi und zur bestmöglichen Nutzung deiner Zeit in Kenia, empfehlen wir dir das Lesen des Reiseführers, welchen wir für dich vorbereitet haben! Solltest du Fragen haben, melde dich gern bei wikimania@wikimedia.org.

Hinweis: Das Ticket für die Vor-Ort-Teilnahme wird von der Wikimedia Foundation subventioniert und kostet 100 USD, welche die Eröffnungs- und Abschlussveranstaltungen sowie die Mittagessen an den Hauptkonferenztagen abdecken. Stipendiat*innen erhalten Codes für die Anmeldung zur Vor-Ort-Teilnahme. Die Online-Konferenz wird vollständig von der Wikimedia Foundation finanziert und ist für die Teilnehmenden weiterhin kostenlos.

Datenschutzhinweise für die Anmeldung

