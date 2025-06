Audio zur deutschen Wikipedia hinzufügen

Eines Tages im Juni erhielt ich plötzlich eine Nachricht mit einem Foto vom deutschen Wikimedianer M.: „Ich bin jetzt in Namba, Osaka!“ Ich war überrascht, aber er sagte, er würde Shikoku und dann Tokio bereisen, also verabredeten wir uns in Tokio. Danach schickte er mir täglich Fotos von Orten, die er während seiner Shikoku-Reise besucht hatte, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Als ich mir die Wikipedia-Artikel ansah, stellte ich fest, dass es auch in der deutschen Version Artikel über diese Orte gab. Also dachte ich, ich könnte versuchen, diesen Artikeln japanische Aussprachen hinzuzufügen. Ich hatte das schon einmal für ein anderes Projekt gemacht, also habe ich es übernommen.

Tengu-dake, der höchste Punkt des Berges Ishizuchi in der Präfektur Ehime (Dokudami, CC BY-SA 3.0)

Die erste Aufnahme betraf den Berg Ishizuchi. Er ist 1.982 Meter hoch und liegt im Westen der Präfektur Ehime. Er ist als Shugendo-Berg bekannt, aber ich kannte seinen Namen nicht yet. Er wird „Ishizuchi-san“ ausgesprochen, also habe ich ihn so mit meinem Smartphone aufgenommen. Da Audiodateien nur im OGG-Dateiformat auf Wikimedia Commons hochgeladen werden können, habe ich sie mithilfe einer Konvertierungssoftware in eine OGG-Datei konvertiert. Anschließend habe ich sie auf die gleiche Weise wie das Foto auf Commons hochgeladen. Ich nannte die Datei „Ishizuchi-san“, gab ihr den Caption „Aussprache des japanischen Namens „Ishizuchi-san“ durch einen japanischen Muttersprachlerin“ und verlieh ihr die Kategorie „Mount Ishizuchi“. Anschließend habe ich den deutschen Wikipedia-Artikel geöffnet und der ersten Beschreibung die Aussprache hinzugefügt.

Kotohira-Schrein Hauptschrein in der Stadt Kotohira, Präfektur Kagawa (Toto-tarou, CC BY-SA 3.0)

Als Nächstes nahm ich auf, wie er den Namen des Kotohira-gu Schreins in der Präfektur Kagawa aussprach, den er nach dem Erklimmen von 1.368 Stufen besuchte. In der deutschen Version sprach ich ihn „Kotohira-gu“ aus, im selben Eintrag sprach ich ihn „Konpira Daigongen“ aus.

Orizuru (Laitche, PD)

Er schickte mir einige Fotos von Papierkranichen, die er während seiner Reise gefaltet hatte. Ich habe also die gleichen Schritte unternommen, um die Aussprache in den deutschen Artikel für „Orizuru“ einzufügen. Im „Origami“-Artikel war die Aussprache bereits eingetragen. Ich bin froh, dass jemand anderes die gleiche Idee hatte.



Kaminarimon-Tor des Sensoji-Tempels in Asakusa, Tokio (Daderot, Public domain)

Schließlich kam er nach Tokio, also aßen wir zusammen in Asakusa zu Abend und machten ein Erinnerungsfoto vor Kaminarimon. Ich fügte die Aussprache auch dem Artikel über „Kaminarimon“ hinzu. Am nächsten Tag schickte er mir ein Video von einem Fest, das er am Namiyoke-Schrein in Tsukiji miterlebt hatte. Als er mir fragte, was das sei, sagte ich ihm, es sei ein Mikoshi (tragbarer Schrein). Anschließend fügte ich die Aussprache von „Mikoshi“ und „Omikoshi“ dem Wikipedia-Artikel über „Mikoshi“ hinzu.

Ein tragbarer Schrein, der durch die Stadt zieht (Syced, CC0)

Es kam mir vor, als würde ich durch Orte gehen, an denen ich noch nie zuvor gewesen war, und gleichzeitig konnte ich mir vertraute Dinge in einem neuen Licht vorstellen, sodass ich das Gefühl hatte, dank Wikimedia eine großartige Reise gehabt zu haben.

