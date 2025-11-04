Ankündigung des Veranstaltungsorts der Wikimania 2027

Das Wikimania-Steuerungskomitee, das Kern-Orga-Team 2027 und die Wikimedia Foundation freuen sich, die Stadt Santiago de Chile als Veranstaltungsort der Wikimania 2027 bekannt zu geben.

Wikimania Santiago findet 2027 statt, wahrscheinlich im August. Die genauen Termine werden bekanntgegeben, sobald die Tagungsorte im nächsten Jahr bestätigt sind. Es wird die zweite Wikimania in Südamerika und die dritte in Lateinamerika, nach den vorherigen Ausgaben in Buenos Aires (2009) und Mexiko-Stadt (2015).

Wikimania ist die wichtigste jährliche internationale Wikimedia-Konferenz, die Wikimedia-Beitragenden aus der ganzen Welt Gelegenheit bietet, sich zu treffen, bewährte Lösungen auszutauschen, Erfolge zu feiern und Möglichkeiten zu diskutieren, um das freie Wissensökosystem zu verbessern, das Wikipedia einschließt. In einem globalen Kontext, der durch kulturelle Veränderungen und den Fortschritt neuer Technologien geprägt ist, bietet Wikimania auch die Möglichkeit, gemeinsame Herausforderungen zu identifizieren und ein nachhaltigeres, widerstandsfähigeres und inklusiveres Movement aufzubauen. Die Konferenz ist die zentrale Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten aus der ganzen Welt zu vernetzen, und wird sowohl für Vor-Ort- als auch für virtuelle Veranstaltungen und Teilnehmende offenstehen.

Gran Torre Santiago by Deensel Creative Commons Attribution 2.0

Hola Wikimania in Santiago

Chile, das längste Land der Welt, liegt an der Pazifikküste Südamerikas und blick auf eine vielfältige Geografie und ein reiches kulturelles Erbe. Santiago liegt im Zentrum des Landes, in einem fruchtbaren Tal am Fuße der Anden und der küstennahen Bergketten, wo Demokratie und Kultur in einer Stadt mit mehr als 7 Millionen Einwohnern gedeihen. Seit Anfang dieses Jahrhunderts ist Santiago eine moderne Metropole nach globalen Standards geworden, mit guter Infrastruktur und Angeboten wie dem Santiago Metropolitan Park (dem größten Stadtpark in Südamerika und dem viertgrößten der Welt); Chile gehört zu den Ländern mit der besten und schnellsten digitalen Anbindung der Welt.

Die Geschichte Chiles ist auch tief verwurzelt im Wissen seiner indigenen Bevölkerung. In den letzten Jahrzehnten hat das Land größeren Wert auf die kulturelle Verwaltung und Erhaltung gelegt, wobei öffentliche und private Einrichtungen großangelegte Initiativen zum Schutz der natürlichen Biodiversität sowie des kulturellen und sprachlichen Erbes unternommen haben.

Es gibt mehrere Direktflüge nach Santiago aus Europa, Nord- und Südamerika sowie aus der ESEAP-Region, einschließlich Australien und Neuseeland. Viele Länder können auch von einer 90-tägigen Visumfreiheit Gebrauch machen – Reisenden aus diesen Ländern wird bei der Ankunft eine einfache Touristenkarte ausgestellt. Chile und Santiago sind auch LGBTQ-freundliche Reiseziele.

Das Team der Wikimania Santiago

Das Kern-Orga-Team (COT) hat Mitglieder aus Chile und der Region, die vielfältige Erfahrungen und Werdegänge innerhalb der Wikimedia-Bewegung und im breiteren Management mitbringen. Unter ihnen sind einige erfahrene technische Beitragende, aktive Autor:innen aus spanischsprachigen Wikimedia-Projekten und Personen mit Leitungserfahrung und nachgewiesenen Erfolgen bei der Durchführung großer Initiativen. Gemeinsam geben sie schon jetzt ihr Bestes, um Wikimania Santiago für alle Teilnehmenden zu einem wunderbaren Erlebnis zu machen.

Sie werden aktiv vom nationalen Chapter Wikimedia Chile unterstützt, das mehr als 100 Community-Mitglieder im ganzen Land zusammengebracht hat und auf eine Geschichte von mehr als 15 Jahren bei der Förderung von offenem, gerechtem und zugänglichem Wissen blicken kann. Wikimedia Chile fördert die Schaffung, Erhaltung und Sichtbarkeit des kulturellen Erbes und der Vielfalt des Landes.

Luis Cristóbal Carrasco, der Vorsitzende des COT: „Wir freuen uns sehr, hier in Chile so ein wichtiges Ereignis zu veranstalten. Wir sehen es als eine große Chance, um als Community, die sich für freies Wissen interessiert, zusammenzuwachsen, und wir sind zuversichtlich, dass alle Beteiligten eine zentrale Rolle dabei spielen werden, Wikimania Santiago zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen“.

Herzlichen Glückwunsch dem Wikimania-Team 2027! Gemeinsam freuen wir uns auf ein sicherlich unvergessliches Ereignis und begrüßen alle, ob vor Ort oder online, in Santiago.

