Neue Benutzertrends in der Wikipedia

Isiwal, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons

Im März hat die Wikimedia Foundation die globalen Trends, die unser Movement beeinflussen, angesprochen. Diese Trends haben nicht nur die Wikimedia-Projekte, sondern auch weiterhin das breitere Internet weltweit geprägt. Zu diesen Trends zählt, dass Unternehmen Wikipedia-Inhalte verstärkt nutzen, um neue KI-Erfahrungen zu unterstützen. Im April haben wir beschrieben, wie Bots und Crawler unsere Infrastruktur überlasten, wenn sie Wikipedia-Inhalte durchsuchen.

Bots und Crawler haben weiterhin einen erheblichen Einfluss auf die Traffic-Daten der Wikimedia-Projekte. In diesem Diff-Beitrag erklären wir ein kürzlich vorgenommenes Update der Daten zum Wikipedia-Benutzertraffic, die Trends, die aus diesen Daten ersichtlich sind, wie die Foundation reagiert und wie du helfen kannst.

Ein deutlicheres Bild der Seitenabrufe durch Menschen

Jeden Monat erhalten Wikipedia und die anderen Wikimedia-Projekte Milliarden von Seitenabrufe aus der ganzen Welt. Wenn uns dieser Datenverkehr erreicht, klassifizieren die Algorithmen der Wikimedia Foundation ihn danach, ob er von Menschen oder von Bots stammt. Dies ermöglicht es uns, das genaue Niveau des menschlichen Traffics zu verstehen, und hilft uns, Beschränkungen der Art und Weise, wie Bots von Drittanbietern Daten beziehen, um kommerzielle Such- und KI-Erfahrungen zu unterstützen, durchzusetzen. Viele Bots, die Websites wie unsere scrapen, werden immer ausgeklügelter und versuchen, wie Menschen zu erscheinen. Um unsere Metriken so genau wie möglich zu halten, erneuern wir ständig die Art und Weise, wie wir den Traffic klassifizieren.

Um Mai 2025 herum haben wir ungewöhnlich hohe Mengen von Traffic beobachtet, der augenscheinlich von Menschen stammte, meistens aus Brasilien. In der Folge haben wir unsere Bot-Erkennungssysteme geprüft und erneuert. Nachdem wir mit der neuen Methodik unsere Daten für den Zeitraum März–August 2025 neu klassifiziert hatten, fanden wir heraus, dass ein Großteil des ungewöhnlich hohen Traffics von Mai bis Juni von Bots stammte, die entwickelt wurden, um der automatischen Erkennung zu entgehen.

Wenn wir unsere Daten auf diese Weise anpassen, müssen wir sie sorgfältig interpretieren, da unsere Bot-Erkennungssysteme zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Regeln anwenden. Aber nach dieser Anpassung können wir in den letzten Monaten einen Rückgang der menschlichen Seitenabrufe auf Wikipedia von etwa 8 % im Vergleich zu den gleichen Monaten im Jahr 2024 beobachten. Wir glauben, dass diese Rückgänge die Auswirkungen generativer KI und sozialer Medien auf die Suche nach Informationen widerspiegeln, insbesondere von Suchmaschinen, die den Suchenden die Antworten direkt bereitstellen, oft auf Wikipedia-Inhalten basierend.

Menschliche Seitenabrufe aller Wikipedia-Sprachversionen seit September 2021, mit den angepassten Daten ab April 2025



Ein Internet im Umbruch

Diese Rückgänge sind nicht unerwartet. Suchmaschinen verwenden zunehmend generative KI, um Suchenden die Antworten direkt anzuzeigen, statt auf Websites wie unsere zu verweisen. Und jüngere Generationen suchen Informationen auf sozialen Videoplattformen statt im offenen Web. Diese schrittweise Verschiebung betrifft nicht nur Wikipedia. Viele andere Anbieter und Inhaltsplattformen berichten von ähnlichen Veränderungen, da Nutzende mehr Zeit mit Suchmaschinen, KI-Chatbots und sozialen Medien verbringen, um Informationen zu finden. Auch sie erleben die Belastung, die diese Unternehmen auf ihre Infrastruktur ausüben.

Dies bedeutet zwar, dass einige Nutzende Wikipedia nicht mehr direkt besuchen, um Informationen zu erhalten, aber Wikipedia ist immer noch einer der wertvollsten Datensätze, auf die sich diese neuen Formate der Wissensverbreitung stützen. Fast alle großen Sprachmodelle (LLM) trainieren mit Wikipedia-Datensätzen, und Suchmaschinen und Social-Media-Plattformen priorisieren Informationen aus Wikipedia, um auf Fragen ihrer Nutzenden zu antworten. Das bedeutet, dass Menschen das Wissen, das von Wikimedia-Freiwilligen erstellt wurde, überall im Internet lesen können, auch wenn sie nicht wikipedia.org besuchen – dieses von Menschen erstellte Wissen ist für die Verbreitung zuverlässiger Informationen im Internet noch wichtiger geworden. Und tatsächlich wird Wikipedia weiterhin weltweit als neutrale, genaue Informationsquelle geschätzt, wie aus umfangreichen Umfragen hervorgeht, die regelmäßig von der Wikimedia Foundation durchgeführt werden.

Wir freuen uns über neue Wege, wie Menschen Wissen erlangen können. Jedoch müssen LLMs, KI-Chatbots, Suchmaschinen und soziale Plattformen, die Wikipedia-Inhalte nutzen, auch dafür sorgen, dass mehr Menschen Wikipedia direkt besuchen, damit das freie Wissen, von dem so viele Menschen und Plattformen abhängen, nachhaltig weiterfließen kann. Wenn es weniger Besuche der Wikipedia gibt, können weniger Freiwillige den Inhalt erweitern und bereichern und weniger individuelle Spendende diese Arbeit unterstützen. Wikipedia ist die einzige Website dieser Größenordnung mit Grundregeln der Verifizierbarkeit, Neutralität und Transparenz, die Informationen für das ganze Internet anbietet, und sie ist weiterhin essenziell für die täglichen Informationsbedürfnisse der Menschen, auch auf unsichtbare Weise. Damit die Menschen den Informationen, die im Internet verbreitet werden, vertrauen können, sollten Plattformen klarstellen, woher die Informationen stammen, und auf die Möglichkeiten hinweisen, diese Quellen direkt zu besuchen und sich daran zu beteiligen.

Wie wir auf diesen Moment reagieren

Unsere regelmäßige Prüfung der globalen Trends hat uns dazu veranlasst, im Vorfeld dieser Veränderungen im Internet Maßnahmen zu ergreifen. Wir arbeiten derzeit angestrengt daran, um unsere Mission weiterhin zu erfüllen, während sich die Welt um uns herum verändert:

Um sicherzustellen, dass Dritte verantwortungsvoll auf Wikipedia-Inhalte zugreifen und sie wiederverwenden, setzen wir Richtlinien durch, entwickeln einen Rahmen für die Namensnennung und entwickeln neue technische Funktionen, einschließlich über Wikimedia Enterprise. Wir schätzen die Zusammenarbeit dieser Plattformen und die Mitglieder des Ökosystems, die konstruktiv mit uns zusammenarbeiten, um einen nachhaltigen Weg für ein gesundes, offenes Web zu zu schaffen.

Unsere beiden neuen Lese-Teams (Reader Growth und Reader Experience) bringen neue Gedanken und einen experimentellen Ansatz ein, wie Menschen Wikipedia finden und lesen.

Auf der Grundlage direkter Rückmeldungen unserer Freiwilligen haben wir unseren Fokus auf die Möglichkeiten erhöht, wie Menschen Wikipedia von ihren mobilen Geräten aus bearbeiten können, wie neue Freiwillige erfreulichere und produktivere erste Bearbeitungserfahrungen haben können und wie wir die nächste Generation sehr aktiver Freiwilliger entwickeln können, die die „schwere Arbeit“ bei der Erstellung der Wikipedia leisten.

Das Future-Audiences-Projekt experimentiert mit neuen Möglichkeiten, um jüngeren Zielgruppen, die Zeit auf anderen Plattformen wie YouTube, TikTok, Roblox und Instagram verbringen, freies Wissen aus Wikipedia zu vermitteln, einschließlich über Videos, Spiele und Chatbots.

Wie du helfen kannst

Mehr denn je muss die Wikimedia-Bewegung jetzt zusammenarbeiten, um auf die Veränderungen um uns herum und in unseren Projekten zu reagieren und uns weiterzuentwickeln. Während diese Traffic-Trends und andere Daten eine Veränderung bei unseren Nutzenden und bei der Verwendung unserer Inhalte zeigen, können wir viele Dinge unternehmen, um die langfristige Nachhaltigkeit von Wikimedia-Inhalten zu gewährleisten.

Zunächst können wir alle uns online so verhalten, dass wir die Integrität und die Erstellung von Inhalten unterstützen. Wenn du Informationen online suchst, such nach Quellenangaben und klick auf das Originalmaterial. Unterhalte dich mit den Menschen, die du kennst, über die Bedeutung vertrauenswürdigen, menschlich gepflegten Wissens und hilf ihnen, zu verstehen, dass die Inhalte, die der generativen KI zugrunde liegen, von echten Menschen geschaffen wurden, die Unterstützung verdienen.

Aktive Freiwillige können ferner helfen, indem sie mit den Teams der Wikimedia Foundation zusammenarbeiten, um neue Erfahrungen und Werkzeuge in Wikipedia zu testen. Da sich das Internet rasant verändert, ist dies ein Moment, um zu überlegen, welche Teile von Wikipedia sich verändern sollten (und welche nicht), während wir dem Versprechen des menschenorientierten, freien Wissens für die Welt treu bleiben.

Ein spezifischer Bereich, wo Freiwillige helfen können, sind unsere neuen Lese-Teams. Wir laden dich ein, die aktuellen Experimente zu prüfen und uns dabei zu helfen, wichtige Fragen dazu zu beantworten, was Lesenden am meisten helfen wird. Bitte tritt mit den Lese-Teams auf ihrer Diskussionsseite in Kontakt und melde dich für ihren Newsletter an, um Gedanken auszutauschen und mehr über ihre Arbeit zu erfahren. Wir werden auch in Kürze die Communitys kontaktieren, um online wie offline über diese Trends und darüber, was sie für die Wikimedia-Projekte bedeuten, zu sprechen.

25 Jahre nach der Gründung ist das menschliche Wissen der Wikipedia für die Welt wertvoller als je zuvor. Unsere Vision ist eine Zukunft, in der jeder an der Erstellung und dem Austausch von Wissen teilhaben kann – eine Zukunft, die möglich ist, wenn alle das freie Wissensökosystem verantwortungsvoll nutzen. Während wir alle dazu aufrufen, unsere Wissensplattformen über alte und neue Wege zu unterstützen, sind wir optimistisch, dass Wikipedia da sein wird, um sicherzustellen, dass das Internet auch kommenden Generationen freies, genaues und menschliches Wissen bieten wird.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation