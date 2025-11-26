Was gibt es Neues in The Wikipedia Library? (Juli–September 2025)

Das Team von The Wikipedia Library nahm am CEE Meeting 2025 in Thessaloniki, Griechenland im September teil. Wir haben den Teilnehmenden und haben Affiliates und andere Gruppen dazu eingeladen, die für ihre Region am dringendsten benötigten Ressourcen zu identifizieren. Darüber hinaus haben wir die neue Partnerschaft mit Times of Malta gefeiert, welche die Zeitung mit der größten Reichweite auf Malta ist. Diese Partnerschaft entstand in Zusammenarbeit mit Professor Toni Sant, der Mitglied der Wikimedia Community Malta und als Wikimedian in Residence für die Zeitung tätig ist. Zugangsberechtigte Wikipedia-Autor*innen sind herzlich eingeladen, eine Bewerbung für den Zugang zu dieser Ressource einzureichen.

Gruppenfoto der Teilnehmenden des Wikimedia-CEE-Meetings 2025 (Foto: Nikolaos Zisiadis, CC BY-SA 4.0).

Auch ein Blick über die CEE-Region hinaus zeigt Positives, Springer Nature hat den Zugang für ein weiteres Jahr verlängert und der Zugang zum Project MUSE konnte wiederhergestellt werden. Außerdem haben wir eine Partnerschaft mit Indigo Publications, einem in Paris ansässigen Medienunternehmen, begonnen, wodurch zugangsberechtigte Autor*innen sofortigen Zugang zu den folgenden Sammlungen erhalten:

Eine breitere Abdeckung von unterrepräsentierten Regionen und Sprachen ist eine Priorität für The Wikipedia Library und wir hoffen, dass die englisch- und französischsprachigen Ausgaben von Africa Intelligence unserer Community dabei helfen können, Wissenslücken über den afrikanischen Kontinent zu verkleinern.

