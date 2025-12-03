600 Jugendliche entdecken Wikimedia bei mikrobiologischer Ausstellung in Nordargentinien

Mehr als 600 junge Menschen entdeckten die Wikimedia-Projekte und die Mikrobiologie durch die Ausstellung Micromundo in Jujuy, Argentinien. An zwei Tagen, vom 26. bis 27. November, zeigte die Initiative, wie im Video zu sehen, wie Mikroben und freies Wissen Neugier wecken und neue Generationen auf sinnvolle Weise mit Wikimedia verbinden können.

Micromundo ist eine wissenschaftliche Ausstellung zur Mikrobiologie, die auf offenen Ressourcen von Wikimedia basiert und von Wikimedistas de Jujuy im Norden Argentiniens durchgeführt wird. Die Gruppe ist eine unabhängige Freiwilligengemeinschaft, die die Präsenz der Wikimedia-Projekte in Jujuy durch Partnerschaften mit Bildungs-, Wissenschafts- und Regierungsinstitutionen stärkt. Luis Fernando Flores, ehemaliger Stipendiat der Wikimedia Youth Conference 2025 sowie ehemaliger Stipendiat der Agentur für Bildung und Internationalisierung (Österreich) und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes DAAD (Deutschland), koordiniert diese Arbeit. Als Freiwilliger konzentriert er sich darauf, neue Zugangsmöglichkeiten zur Teilnahme zu schaffen, innovative Strategien der Wissenvermittlung zu entwickeln und den Zugang zu freiem Wissen in Regionen zu erweitern, die in Argentinien nach wie vor unterrepräsentiert sind.

Die Ausstellung griff die anhaltend negative Wahrnehmung von Mikroorganismen auf, die häufig nur mit Krankheit oder Verunreinigung in Verbindung gebracht werden. Sie zeigte, dass Mikroben entscheidende Funktionen für die Gesundheit von Ökosystemen, die Lebensmittelproduktion und biotechnologische Innovationen erfüllen. Die Förderung des Bewusstseins für ihre Vielfalt und ihre alltägliche Bedeutung ist entscheidend für die Stärkung der mikrobiologischen Grundbildung.

Das Projekt begann vor drei Monaten mit Schulungen für angehende Biologielehrkräfte in Wikimedia-Bearbeitung und der Erstellung audiovisueller Ressourcen auf der Grundlage von Wikimedia Commons. Studierende führten die Besuchenden durch ein dynamisches Programm, das Kunst, Wissenschaft und Technologie verband. Über 50 Wikipedia-Artikel zum Thema Mikrobiologie wurden verbessert, und mehr als 30 frei lizenzierte Dateien von Wikimedia Commons bereicherten die Ausstellung und erklärten mikrobielle Prozesse auf klare und zugängliche Weise.

Mehr als 600 Schülerinnen und Schüler aus Grund- und Sekundarschulen beobachteten mikrobielle Kulturen von Alltagsoberflächen, betrachteten Mikroben unter dem Mikroskop, erkundeten Modelle und beteiligten sich an interaktiven Spielen zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung, mikrobiologischen Konzepten und dem Wikimedia-Ökosystem. Während der Aufnahmen wurden die Schülerinnen und Schüler, wann immer möglich, von hinten gefilmt, und wenn dies nicht möglich war, wurden ihre Gesichter unkenntlich gemacht. Das Programm stellte zudem offene Lizenzen vor und hob die Rolle von Wikipedia im Zeitalter der künstlichen Intelligenz hervor.

Micromundo wurde ermöglicht durch das Engagement der angehenden Biologielehrkräfte des Instituto de Educación Superior Número 5 José Eugenio Tello, die Schulungen von Wikimedistas de Jujuy, die akademische und technologische Unterstützung des Instituto de Estudios Celulares Genéticos y Moleculares sowie die Koordination durch die Agentur für Wissenschaft, Technologie und Innovation der Regierung von Jujuy. Die audiovisuelle Ausstellung war kostenlos und wurde vollständig ehrenamtlich organisiert. Sie stellt ein kollaboratives, institutionsübergreifendes Modell dar, das für Wikimedia-Communities und -Mitglieder wertvoll sein kann, besonders in einer Zeit, in der sich die Bewegung auf das 25-jährige Jubiläum von Wikipedia im Jahr 2026 vorbereitet.

Der vollständige Projektbericht mit Kennzahlen und allen Multimedia-Materialien wird in den kommenden Wochen veröffentlicht. Weitere Videos, Interviews und Einblicke hinter die Kulissen werden auf dem Instagram-Account von Wikimedistas de Jujuy geteilt, und die internationale Öffentlichkeit ist eingeladen, diesen zu verfolgen.

