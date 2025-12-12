Die Jahresziele der Wikimedia Foundation 2026–2027: Zentrale Fragen für die Wikimedia-Bewegung

Im Jahresplan beschreibt die Wikimedia Foundation, was wir im kommenden Jahr erreichen wollen. Wir befinden uns in einer Zeit, die von den Wikimedia-Projekten Dringlichkeit und Konzentration fordert: Wie wir in den globalen Trends gesehen haben, verändern sich das Internet und das Informationsökosystem weiterhin rasant. KI ist eine transformative Kraft im Internet, zusammen mit neuen Möglichkeiten, wie junge Generationen Informationen konsumieren, und zunehmenden Eingriffen durch Regierungen und Regulierung. Vor Kurzem haben wir festgestellt, dass die Wikipedia-Seitenabrufe abnehmen.

Während sich diese Trends verwirklicht haben, haben wir Jahrespläne umgesetzt, die auf diese Trends reagiert haben. In unserem nächsten Jahresplan – von Juli 2026 bis Juni 2027 – wollen wir unsere Technik und unsere Erfahrungen weiterentwickeln, um diesem Moment gewachsen zu sein. Wir wollen dies in einem energischen Tempo tun, während wir die Dinge bewahren und verbessern, die die Wikis so wertvoll gemacht haben. Das Ziel ist weiterhin ein generationenübergreifendes Projekt, bei dem zukünftige Generationen auf eine für sie geeignete Weise kostenlos Zugang zu Wissen erhalten und Wissen beitragen.

Wie jedes Jahr bitten wir euch, diesen Plan gemeinsam mit uns zu gestalten. Wir möchten eure Hoffnungen, Bedenken, kühnen Ideen und spezifischen Anforderungen hören, die der Foundation helfen werden, Entscheidungen darüber zu treffen, wie wir unsere Zeit und Ressourcen nutzen.

Für die Arbeit unserer Produkt- und Technologie-Abteilung beginnt die Jahresplanung mit der Veröffentlichung einer ersten Liste von Fragen zur Gesamtsituation. Diese Fragen ähneln naturgemäß jenen, die wir im vergangenen Jahr vorgestellt haben; viele unserer Herausforderungen bleiben relevant und erfordern mehrjährige Arbeit. Darüber hinaus werden wir uns weiterhin durch spezifische Gespräche mit Produktteams oder nach Themenbereichen, durch Umfragen und Forschungsinterviews, durch die Community-Wunschliste, durch Videogespräche, auf Konferenzen und auf unserer Jahresplan-Diskussionsseite informieren und austauschen.

Letztes Mal hat uns dieser Prozess geholfen, Arbeit im aktuellen Jahresplan zu priorisieren, die unseren Communitys und Projekten zugutekommt. Zum Beispiel haben wir von der Community und vom Produkt- und Technologiebeirat gehört, dass mobile Bearbeitungen weiterhin eine große Herausforderung darstellen, weshalb wir beschlossen haben, strukturierte Aufgaben weiterzuentwickeln, Edit-Checks, von denen wir wissen, dass sie die Ergebnisse auf Mobilgeräten verbessern, und weitere Forschung betrieben haben. Wir haben auch Feedback aus der Community und die Richtlinien des Produkt- und Technologiebeirats genutzt, um die Art und Weise neu zu gestalten, wie wir unsere Arbeit gemeinsam mit Lesenden entwickeln und mit diesen kommunizieren, wobei wir die Communitys früher einbringen, um gemeinsame Erwartungen und Schutzmaßnahmen vorauszusetzen, die verantwortungsvolle Produkttests ermöglichen und sicherstellen, dass unsere Arbeit den Bedürfnissen der aktuellen und zukünftigen Generationen von Lesenden und Beitragenden entspricht.

Wir haben auch eine Reihe von Zuhör- und Diskussionsrunden auf Commons abgehalten, über Themen, die im Laufe der Jahre aufgekommen sind, was dazu führte, dass eine Reihe von Infrastrukturverbesserungen für die Commons-Datenbanken, einige Softwarekomponenten und bestimmte Arbeit an unbetreuten Werkzeugen für video2commons priorisiert wurden. Und wir haben die mobile Domain abgeschafft, was die Ladezeit und die Sichtbarkeit der Seiten in Suchmaschinen, insbesondere für Commons, verbessert.

Darüber hinaus haben wir nach jahrelangen Bedenken der Community über die Barrierefreiheit unserer CAPTCHA-Abfragen und nach Anfragen von Benutzer:innen mit erweiterten Rechten, unsere Erkennung von automatisierten Bearbeitungen zu verstärken, einen aktiven Test eines neuen Bot-Erkennungsdienstes für Kontoerstellung und Bearbeitungen mit erhöhten Risiko in der englischsprachigen Wikipedia und mehreren anderen Wikis begonnen.

In Zukunft braucht die Welt die Wikimedia-Projekte – und einen Plan, um sie zu unterstützen – mehr denn je zuvor. Wir versuchen, möglichst alle Fragen zu veröffentlichen, die uns beschäftigen, während wir in den nächsten Planungszyklus eintreten. Wir erwarten nicht, dass ihr auf alle Fragen eine Antwort habt, aber wir hoffen, dass ihr uns mitteilt, was euch am wichtigsten ist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns mitzudenken. Wir werden im Januar weitere Informationen zu den nächsten Schritten in diesem Prozess haben.

Globale Trends

Globale Trends haben weiterhin nicht nur die Wikimedia-Projekte, sondern auch das breitere Internet geprägt. Wir möchten mehr darüber erfahren, wie diese Trends sich auf dich auswirken und wie wir deiner Meinung nach darauf reagieren sollten.

Was sind die wichtigsten Veränderungen, die du in der Welt außerhalb von Wikimedia in diesem Jahr bemerkst? Dies könnten Trends in Technik, Bildung oder Lernweisen sein.

An welchen anderen Online-Communitys außerhalb der Wikimedia-Bewegung beteiligst du dich? Was können wir von den Werkzeugen und Prozessen anderer Community-Plattformen lernen?

Hat sich dein Verhältnis zu KI im letzten Jahr verändert? Siehst oder verwendest du bspw. KI-gestützte Funktionen und Werkzeuge (wie KI-Zusammenfassungen bei der Websuche oder KI-Funktionen, die E-Mails oder Dokumente zusammenfassen oder schreiben) jetzt häufiger, seltener oder gleich oft wie vor einem Jahr? Denkst du häufiger, seltener oder etwa gleich oft wie vor einem Jahr über die Auswirkungen von KI auf Wikipedia nach oder machst dir darüber Sorgen?

Experimente

Um den aktuellen Moment mit Dringlichkeit und Konzentration bewältigen zu können, müssen wir experimentieren und Neues ausprobieren, auf eine Weise, die auch unseren Communitys guttut. Wir bemühen uns, neue Möglichkeiten zu finden, gemeinsam mit unseren Communitys zu experimentieren.

Welche Ideen oder Änderungen wolltest du in deinem Wiki testen? Gibt es Dinge, die du gerne messen würdest, was aber nicht möglich ist? Hast du spezifische Fragen zu Auswirkungen oder Zusammenhängen, die wir berücksichtigen sollten – zum Beispiel, ob eine Funktion oder ein Fehler etwas verursacht, das du in den Wikis beobachtest?

Ein wichtiger Teil unserer Experimente mit neuen Werkzeugen und Funktionen ist die Kommunikation und Zusammenarbeit mit unseren Communitys. Hast du Ideen, wie wir schnell Verbesserungen durchführen können, während wir mit den Communitys zusammenarbeiten?

Neulinge

Studien haben gezeigt, dass Neulinge Schwierigkeiten haben, Wikipedia (längerfristig) zu bearbeiten. Wir haben eine Reihe von Funktionen entwickelt, die nachweislich die Beteiligung von Neulingen erhöhen, sowie Edit-Checks, die Neulingen helfen, einige der Regeln und Richtlinien zu befolgen, die notwendig sind, um konstruktive Bearbeitungen zu tätigen. Wie können wir Neulingen sonst noch helfen, effektiv Beitragende zu werden?

Was hat dir geholfen, Vertrauen zu gewinnen und zu verstehen, wie du beitragen kannst, und wie können wir für Neulinge von heute etwas Hilfreiches entwickeln?

Wenn du Erfahrung im Training, Anleiten oder Mentoring von Neulingen hast: Was hast du darüber erfahren, wie Neulinge sich die Fähigkeiten aneignen können, um beizutragen?

Benutzer:innen mit erweiterten Rechten

Der Anstieg von Falschinformationen, Desinformation, Vandalismus und Sicherheitsbedrohungen bedeutet, dass die Arbeit von Benutzer:innen mit erweiterten Rechten immer wichtiger ist, doch ihre Anzahl in den größten Wikipedias nimmt ab. Bei der Wikimania haben wir in diesem Jahr Benutzer:innen mit erweiterten Rechten zusammengebracht, um bewährte Praktiken auszutauschen und Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Wie können wir unsere Community aus Beitragenden und Benutzer:innen mit erweiterten Rechten weiter stärken und wachsen lassen?

Wie priorisiert du, was in deinem Wiki deine Aufmerksamkeit benötigt? Welche Seiten, Kategorien, Prozesse oder Werkzeuge hat deine Community entwickelt, um Anfragen sichtbar zu machen oder Rückstände abzuarbeiten?

Welches von Freiwilligen entwickelte Werkzeug ist für deine Arbeit am wichtigsten und warum?

Welche Verbesserungen würden mehr Beitragende dazu anregen, sich mit Kontrolltätigkeiten zu beschäftigen?



Zusammenarbeit

Wir wollen es den Beitragenden erleichtern, einander zu finden und gemeinsam an Projekten zu arbeiten, wodurch die allgemeine Zusammenarbeit und Vernetzung in den Wikis gestärkt wird.

Hast du dir selbst oder einer Gruppe, zu der du gehörst, schon einmal Bearbeitungsziele oder Herausforderungen vorgegeben? Wie setzt du diese Ziele und teilst sie mit anderen? Hättest du gerne mehr Möglichkeiten dazu und um deine Arbeit mit anderen zu teilen?

Was ist deine größte Herausforderung, wenn du Veranstaltungen organisierst (wie Editathons, Workshops oder Treffen)? Welche technische Lösung könnte die Foundation zur Verfügung stellen, die deinen Erfolg am meisten beeinflussen würde?

Wie zeigst du heute deine Anerkennung für die Arbeit anderer in den Wikis? Was könnte es den Beitragenden erleichtern, einander Wertschätzung auszusprechen?

Lesen

Neue Benutzertrends zeigen, dass Menschen über das Internet auf Wikimedia-Inhalte zugreifen, auch wenn sie nicht Wikipedia.org besuchen. Aber wenn weniger Menschen Wikipedia besuchen, können auch weniger Freiwillige den Inhalt ausbauen und bereichern, und weniger individuelle Spendende können diese Arbeit unterstützen. Wir führen derzeit Experimente durch, die sich sowohl auf die Verbesserung der bekannten Lernmethoden für aktive Lesende als auch auf die Entwicklung neuer Lernmethoden für neue Lesende konzentrieren. Was wäre deiner Meinung nach am wirksamsten, um Lesende auf Wikipedia zu lenken und dort zu halten?

Was könnte die neuen Generationen davon abhalten, Wikipedia-Inhalte interessant und ansprechend zu finden? Wie können wir das mit unseren vorhandenen Inhalten überwinden?

Chatbots und KI-gestützte Suchen werden immer beliebter als Methoden zur Informationssuche. Was können wir angesichts dieses Trends tun, um mehr Menschen zu ermutigen, Wikipedia als ihr Hauptziel bei der Wissenssuche zu nutzen?

Welche effektiven Möglichkeiten hast du beobachtet, wie andere Menschen außerhalb von Wikipedia sich Wissen aneignen und Wissen erkunden? Kann einer dieser Wege als Inspiration für Wikipedia genutzt werden?

Onwiki-Diskussion

