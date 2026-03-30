Wikimedia auf Assamesisch im Jahr 2025

Wikipedia ist heutzutage ein sehr geläufiger Begriff. Ähnlich wie Social-Media-Plattformen wie Facebook und YouTube hat sich Wikipedia einen festen Platz in der Welt des Internets gesichert. Heute ist Wikipedia eine der wichtigsten Quellen für offene Bildungsressourcen. Wikipedia ist eine kostenlose, webbasierte, gemeinschaftlich erstellte, mehrsprachige Enzyklopädie, die von der gemeinnützigen Organisation Wikimedia Foundation verwaltet wird. Wikipedia ist weltweit in insgesamt 342 Sprachen verfügbar. Die assamesische Wikipedia wurde am 2. Juni 2002 gestartet. Seitdem hat die assamesische Wikipedia, bereichert durch die Beiträge vieler assamesischer Freiwilliger in Assam und im Ausland, nun eine lange Reise von 23 Jahren hinter sich gebracht. In dieser Zeit schlossen sich zwei weitere Schwesterprojekte, Wikisource und das assamesische Wikiquote, als Wegbegleiter der assamesischen Wikipedia an. Daneben haben drei weitere mehrsprachige Wikimedia-Projekte – Meta-Wiki, Wikimedia Commons und Wikidata – ihre Entwicklung ebenfalls vorangetrieben. Die Reise des assamesischen Wikis, die mit nur wenigen Wikimedianern begann, zählt heute über hundert Wiki-Mitstreitenden. Mein herzlicher Dank gilt diesen Wiki-Kämpfenden, die sich bereit erklärt haben, das Internet-Archiv durch Wikimedia mit verschiedenen Ressourcen zur assamesischen Sprache und Kultur zu bereichern.

Wie schon in den vergangenen Jahren hat die assamesische Wikimedia-Bewegung auch im Jahr 2024 neben ihrer regulären Bearbeitungsarbeit zahlreiche außerplanmäßige Aufgaben durchgeführt. Neben der Förderung und Verbreitung der assamesischen Sprache und Kultur haben sich die assamesischen Wikimedia-Projekte kontinuierlich darum bemüht, die assamesische Sprache im Internet zu etablieren, indem sie politische, soziale, wirtschaftliche, religiöse und kulturelle Elemente aus verschiedenen Ländern der Welt einbezogen haben. Im Jahr 2025 wurden von der Assamesischen Wikipedia mehrere Workshops, Edit-a-thons, Seminare, Wikikonferenzen, Online-Treffen und Wettbewerbe organisiert.

Assamesische Wikimedia-Community

Im Jahr 2025 besteht eine sehr wichtige Aufgabe für die Assamesische Wikipedia darin, innerhalb der Wikimedia-Community als assamesische Wikimedia-Benutzergruppe anerkannt zu werden. Eine Wikimedia-Benutzergruppe ist eine organisierte Form oder ein Team von Benutzern, das sich nach einer Region oder Sprache richtet. Die Arbeit im Rahmen einer solchen Gruppe anstelle von Einzelaktionen ermöglicht besser geplante, systematischere und organisiertere Bemühungen und erhöht zudem die Wahrscheinlichkeit, Finanzmittel für verschiedene Gemeinschaftsprojekte zu erhalten. Es ist zu hoffen, dass die Anerkennung der assamesischen Wikimedia-Community die Zukunft der Assamesischen Wikipdia weiter sichern wird.

Konferenz

Im vergangenen Jahr wurden von der assamesischen Wikimedia-Community zwei Wiki-Konferenzen organisiert. Dieses Mentorenprogramm mit dem Namen „Wikisangom“ wurde von der Assamese Wikimedia Society ins Leben gerufen, um vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2024 allen neuen Interessierten, die zu verschiedenen assamesischen Wikimedia-Projekten beitragen möchten, Unterstützung und Anleitung zu bieten. Die Abschlusszeremonie dieses Programms fand am 5. Januar 2025 statt und wurde gemeinsam von der Assamese Wikimedia Society und CIS-A2K am Indian Institute of Bank Management in Guwahati (IIBM, Guwahati) organisiert. Die erste assamesische Wikikonferenz fand mit einem ganztägigen Programm statt. Am 26. Juli 2025 wurde im IRIS Hotel in Guwahati eine gemeinsame Konferenz des GranthYatra-Projekts und des Wiki Loves Assamese Culture-Projekts abgehalten. Auf dieser Konferenz wurde den Urheberrechtsinhabern der für Wikisource gesammelten Bücher, genannt „GranthYatra“, gedankt, und das Projekt „Wiki Loves Assamese Culture“ wurde ins Leben gerufen. Bemerkenswert ist, dass durch das Granthayatra-Projekt fast zweihundert Bücher verschiedener Autoren auf Wikisource zur freien Verfügung für Lesende bereitgestellt wurden.

Auszeichnung „Wikimedian des Jahres“

Die Sandan Chiring Phukan Foundation verleiht jährlich den Preis „Asomiya Wikimedian des Jahres“ an eine/n Wikimedian, der/die einen besonderen Beitrag zu den assamesischen Wikimedia-Projekten geleistet hat.

1. Der Preis „Assamese Wikimedian des Jahres 2024“ wurde Jyoti Chiring auf der ersten assamesischen Wiki-Konferenz verliehen, die am 5. Januar 2025 in Guwahati stattfand.

2. Auf der Wikimedia-Konferenz, die am 26. Dezember 2025 in Guwahati stattfand, wurde Babul Baishya die Auszeichnung „Assamese Wikimedian des Jahres 2025“ verliehen.

Wiki-Projekte

1. Wiki Loves Assamese Culture: Eines der Projekte, die von der assamesischen Wikimedia-Community im Jahr 2025 ins Leben gerufen wurden. Dieses Projekt, das unter der Leitung der Wikimedia-Mitwirkenden Nayan Jyoti Nath, Bikash Dhingiya, Pawan Barman, Hanif Ali, Kamal Das und Papri Bora ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, Inhalte zur assamesischen Kultur in verschiedenen Wikimedia-Projekten verfügbar zu machen. Dieses im Juli 2025 gestartete Projekt wurde am 25. Dezember 2025 erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen dieses Projekts wurden zahlreiche audiovisuelle Materialien zur assamesischen Kultur auf Wikimedia Commons bereitgestellt, indem zwei Wiki-Konferenzen, ein Fotowettbewerb und mehrere Fotowanderungen organisiert wurden.

2. Sarapatar Sourovo: „Sarapatar Sourovo“ ist eine Initiative assamesischer Wikimedians zur Dokumentation von Inhalten im Rahmen des Projekts „Wiki Loves Documentation“. Im Rahmen dieses Projekts werden Palmblatt-Manuskripte, die durch private Bemühungen an verschiedenen Orten in Assam erhalten geblieben sind, von assamesischen Wikimedians mit Unterstützung der Wikimedia Foundation digitalisiert.

3. Glam-Projekt mit dem Jagnath Barua College: Im Rahmen dieses 2025 gestarteten Projekts hat das Jagnath Barua College in Jorhat zahlreiche in assamesisch, englisch, bengali und anderen Sprachen vorliegende seltene Bücher und Zeitschriften und viele alte assamesische Lithografien digitalisiert und in Unicode konvertiert.

4. GLAM-Projekt mit der Nanda Talukdar Foundation: „Digitising Assam“ Die urheberrechtsfreien, eingescannten Bücher des Projekts werden in Zusammenarbeit mit der Nanda Talukdar Foundation und der Assamese Wikimedia Society auf Wikimedia Commons hochgeladen und am 1. April 2025 für Druckkorrekturen in Unicode konvertiert. Das Projekt wurde am 1. April 2025 in Zusammenarbeit mit der Nanda Talukdar Foundation und der Assamese Wikimedia Society ins Leben gerufen, um die urheberrechtsfreien, gescannten Bücher des Projekts auf Wikimedia Commons einzustellen und sie für die Druckkorrektur auf Assamese Wikisource in Unicode zu konvertieren. Die Arbeit an diesem Projekt wurde unter der Leitung der Wikimedianer Pranjyoti Nath und Chanakya Kumar Das initiiert.

5. Glam-Projekt mit der Jorhat Normal School: Im Rahmen dieses Projekts, das am 15. Oktober 2025 begann, werden urheberrechtsfreie assamesische Bücher aus der seltenen Bibliothek der Jorhat Normal School digitalisiert und auf Assamese Wikisource archiviert. Das Projekt wurde unter der Leitung der Wikimedianer Pranjyoti Nath und Chanakya Kumar Das ins Leben gerufen.

6. Projekt „Digitalisierung und Fortgeschrittenen-Workshop für die assamesische Wikisource 2025“: Dieses Projekt, das am 15. Oktober 2025 beginnt, zielt darauf ab, die assamesische Wikisource und die assamesische Sprachgemeinschaft zu stärken.

7. Wiki Loves Birds – Assam Chapter: Wiki Loves Birds im Rahmen der Kampagne „Wiki Loves Birds India 2025“ eine regionale Foto- und Dokumentationsinitiative im Rahmen der Kampagne „Wiki Loves Birds India 2025“. Als Teil dieser Kampagne fand vom 28. bis 30. Dezember ein Fotospaziergang statt, und die Fotos wurden zu Wikipedia-Artikeln hinzugefügt.

Workshops

Im vergangenen Jahr hat die assamesische Wikimedia-Community mehrere Workshops in verschiedenen Teilen von Assam organisiert. Durch diese Workshops wurden die assamesischen Wikimedia-Projekte gefördert und bekannt gemacht, und es haben sich auch viele neue Freiwillige gemeldet.

1. Wikimedia-Workshop, organisiert vom Fachbereich Assamesisch des North Lakhimpur College (Autonomous): 18. Januar 2025 am North Lakhimpur College (Autonomous) wurde vom Assamesischen Fachbereich organisiert. Den Vorsitz des Workshops hatte der Leiter des Assamesischen Fachbereichs des Colleges, Dr. Arvind Rajkhowa, inne. An dem Workshop nahm Bhaskara Bhuiyan teil, ein aktiver Mitwirkender bei Assamese Wikimedia, Gastprofessor am Assamesischen Institut der Tezpur University und Wikimedianer.

2. Workshop „Celebrate Women Digitisation and Assamese Wikisource“, 2025: an der Tezpur-Universität fand ein Workshop mit Übernachtung unter dem Titel „Celebrate Women Digitisation and Assamese Wikisource Workshop, 2025“ am 8. März 2025 anlässlich des Internationalen Frauentags statt.

3. Workshop zur assamesischen Wikipedia an der Universität Bodo: Am 19. März 2025 fand an der Universität Bodo ein Workshop zur assamesischen Wikipedia statt.

Ein eintägiger Workshop zu Wikiquote und Wikisource in assamesischer Sprache. „Erinnerung und Entschlossenheit“. Nagaon, Book Nook.

Ein Wikipedia-Workshop, der unter der Schirmherrschaft des Fachbereichs für Assamesisch am North Lakhimpur College (Autonomous) stattfand.

4. Eintägiger Workshop zum Thema „Erinnerung und Entschlossenheit“: Am 27. April 2025 fand in Zusammenarbeit mit der Booknook Library in Nagaon ein eintägiger Workshop zum Gedenken an Chandran Sirirang Phukan statt.

5. Gemeinsamer Wiki-Citations-Workshop mit sozialen Einrichtungen: Am 3. Dezember 2025 fand in Melang, Jorhat, ein gemeinsamer Wiki-Citations-Workshop mit sozialen Einrichtungen statt. Die Wikimedianerin Pranamika Adhikari nahm als Referentin an dem Workshop teil.

6. Workshop zur assamesischen Wikipedia anlässlich des Wikipedia-Asien-Monats: Dieser Workshop fand am 13. Dezember 2025 an der Silaraigh National School in Mulagaw im Bezirk Bongaon anlässlich des Wikipedia-Asien-Monats 2025 statt. Der Wikimedianer Kandarjit Kallol war als Fachreferent bei dem Workshop anwesend.

Redaktion, Messe und Wettbewerb

Im Jahr 2025 fanden mehrere Edit-a-thons statt, um den Inhalt zu erweitern und neue Freiwillige für die verschiedenen Wikimedia-Projekte in assamesischer Sprache zu gewinnen.

1. Kampagne zu indischen Schriftsystemen, 2025: Vom 23. Januar bis zum 29. Februar 2025 fand im Rahmen des WikiProjekts „Schriftsysteme“ ein Edit-a-thon statt, dessen Schwerpunkt auf der Erhaltung und Dokumentation südasiatischer Schriftsysteme lag.

2. Editathon „Feminismus und Folklore 2025“: Eine jährliche Feier der kulturellen Vielfalt und der Gleichstellung der Geschlechter auf Wikipedia. Dieser Editathon findet vom 1. Februar bis zum 31. März 2025 statt, um die Inhalte auf Wikipedia über Volkskultur, Folklore und Frauen aus verschiedenen Regionen der Welt zu erweitern.

3. Wiki Loves Folklore 2025, Assam: Wiki Loves Folklore ist ein internationaler Fotowettbewerb, der organisiert wird, um die kulturelle Vielfalt der Welt durch Wikimedia-Projekte zu würdigen und zu feiern. Im Rahmen der nationalen Ausgabe dieses internationalen Wettbewerbs veranstaltet die assamesische Wikimedia-Community vom 1. Februar bis zum 31. März 2025 „Wiki Loves Folklore 2025, Assam“ für die Wiki-Projekte in der Landessprache.

4. Wikiquote Connect-a-thon 2025: Vom 18. bis 24. April 2025 fand auf der assamesischen Wikiquote-Seite ein Online-Connect-a-thon statt.

5. Edit-a-thon zur Erweiterung der assamesischen Wikipedia 2025: Vom 16. bis 30. Mai 2015 fand im Rahmen des „Assamese Wikipedia Pokhali Birodh Samprasaran Sanga Editors’ Meet“ ein Edit-a-thon statt, um unvollständige Artikel der assamesischen Wikipedia zu erweitern.

6. Mahatma-Gandhi-Editathon 2025: Dieser Editathon findet vom 30. September bis zum 2. Oktober 2025 anlässlich des Gandhi-Jayanti statt.

7. Interwiki-Bearbeitungsmarathon Assamesisch-Nepalesisch-Bengalisch 2025: Vom 5. bis 14. November 2025 fand ein gemeinsam von der assamesischen Wikipedia, der nepalesischen Wikipedia und der bengalischen Wikipedia (Bangladesch) organisiertes zehntägiges „Assamesisch-Nepalesisch-Bengalisches Inter-Wiki-Kollaborationsfestival 2025“ statt.

8. Wikipedia Asiatischer Monat 2025: Dieser Editathon fand vom 15. November bis zum 15. Dezember 2025 statt und hat den guten Willen unter den asiatischen Wikipedia-Communities gefördert.

9. Fotowettbewerb „Wiki Loves Assamese Culture“: Im Rahmen des Projekts „Wiki Loves Assamese Culture“ fand vom 25. November bis zum 20. Dezember 2025 ein Fotowettbewerb statt.

10. Korrekturlesewettbewerb, Dezember 2025: Im Rahmen des Projekts „Workshop zur Digitalisierung und Weiterentwicklung der assamesischen Wikisources 2025–26“ wurde vom 15. Dezember bis zum 15. Januar 2026 ein einmonatiger Wettbewerb zur Korrektur von Transkriptionen auf den assamesischen Wikisources organisiert.

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