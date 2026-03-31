Rettung des Schweizer Kulturerbes im Süden Chiles

Einleitung

Wie das alte mittelalterliche Sprichwort sagt, „alle Wege führen nach Rom“. In Traiguén, einer kleinen Stadt in der Region La Araucanía im Süden von Chile mit kaum mehr als 25.000 Einwohnern, könnte man jedoch sagen, dass alle Wege in die Schweiz führen. Das Erbe der Schweizer Einwanderer, die Ende des 19. Jahrhunderts ankamen – zu einer Zeit, als die Republik Chile erst seit wenigen Jahrzehnten als souveräner Staat unabhängig war – ist an jeder Ecke spürbar, in jeder Straße der Stadt. Es verwebt sich in einem komplexen Geflecht mit der lokalen Kultur, mit der von den Spaniern geprägten kreolischen Tradition, mit der Kultur der Mapuche sowie mit jener anderer europäischer Einwanderer derselben Zeit, darunter Deutsche, Franzosen und Briten.

Forschungsreise und Anreise

Im Januar 2026 konnte ich dank eines Microgrants, der mit Unterstützung von Wikimedia CH vergeben wurde, erstmals in meinen 18 Jahren als freiwilliger Wikipedia-Autor und Wikimedianer diese Form der Förderung in Anspruch nehmen. Fünf Tage lang hatte ich die Möglichkeit, die Kommune Traiguén und ihre verschiedenen Orte zu bereisen, um eine Recherche vor Ort durchzuführen und die Texte, die ich zuvor von Santiago aus – der Hauptstadt des Landes, in der ich derzeit bin – gelesen hatte, eingehend zu überprüfen und zu vertiefen.

Am Stadteingang von Traiguén heißt ein „schweizerisches Wahrzeichen“ die Besucher willkommen: Es zeigt ein Paar in traditioneller Schweizer Tracht. Das Willkommensschild ist auf Spanisch, Mapudungun und Deutsch beschriftet.



Bild: José Ignacio Gallardo (CC BY 4.0), via Wikimedia Commons.

So begann meine Reise mit dem Zug bis nach Chillán, dem südlichsten von Santiago aus erreichbaren Bahnhof, mit dem Ziel, die Strecke so umweltfreundlich wie möglich zurückzulegen und ein elektrisches Verkehrsmittel zu nutzen. Anschließend setzte ich meine Reise mit dem Bus nach Traiguén fort und legte dabei etwas mehr als 620 Kilometer zurück – eine Distanz, die in etwa einer Strecke von Zürich nach Dortmund entspricht.

Architektonisches und kulturelles Erbe

Bei meiner Ankunft in der Stadt erlebte ich viele der erhaltenen Kulturgüter aus nächster Nähe – jedoch nicht nur im rein architektonischen Sinne. In manchen Fällen ist der schweizerische Ursprung und Einfluss deutlich erkennbar, sei es durch den Baustil oder durch dekorative Elemente wie das Schweizer Wappen oder die Flagge. In anderen wiederum verweben sich die Geschichten mit jenen anderer Einwanderergruppen und lokaler Kulturen.

Ein Beispiel dafür ist das Stadttheater Traiguén, das ursprünglich 1910 von Rodolfo Weber, dem Sohn schweizerischer Einwanderer, errichtet wurde. Nach einem Brand im Jahr 1943 wurde es an einem anderen Standort im neoklassizistischen Stil wiederaufgebaut und 1952 neu eröffnet. Auch das Gebäude des Deutschen Vereins Traiguén wurde von demselben Architekten schweizerischer Herkunft entworfen.

Im Rahmen meines Aufenthalts besuchte ich zudem das Museo y Archivo Histórico Ricardo Tapia Bucher, das nach Ricardo Tapia Bucher benannt ist – dem Sohn einer Frau schweizerischer Abstammung. Er war es auch, der einen bedeutenden Teil der heutigen Museumssammlung stiftete und damit maßgeblich zur Bewahrung des lokalen Erbes beitrug. Das Museum beherbergt darüber hinaus auch Bücher und Briefe aus der Schweiz sowie zahlreiche weitere Objekte, die mit den Schweizer Einwanderern und ihren Nachkommen in Verbindung stehen. Im Stadtzentrum von Traiguén wird das Schweizer Chalet als Gebäude von besonderem kulturellem Interesse erhalten. Es steht sinnbildlich für das architektonische und kulturelle Erbe der Schweizer Einwanderer und verweist zugleich auf ihren nachhaltigen Einfluss auf die Entwicklung und Identität der Stadt.

In der Alianza Francesa de Traiguén (Alliance française), der ersten ihrer Art in Hispanoamerika, gegründet im Jahr 1891, war der Beitrag der Schweizer – insbesondere jener aus der Romandie – ebenfalls bemerkenswert. Sogar ihr heutiger Leiter, Jorge Ruff, stammt aus einer Familie schweizerischer Einwanderer. Die Zahl der Schweizer Einwanderer war in jener Zeit so bedeutend, dass Traiguén sogar über ein eigenes schweizerisches Vizekonsulat als diplomatische Vertretung verfügte, das von 1888 bis 1958 tätig war. Das Gebäude des schweizerischen Vizekonsulats, das heute als denkmalgeschütztes Gebäude erhalten ist, konnte im Rahmen dieser Reise ebenfalls dokumentiert werden. Auf dieser Grundlage wurde zudem ein entsprechender Artikel auf Wikipedia erstellt.

Das Schweizer Chalet von Traiguén gilt als ein architektonisches Wahrzeichen der Gemeinde. Der neoklassizistisch geprägte Bau zeichnet sich durch die charakteristischen Farben Weiß und Rot der Schweiz aus und wird durch Schweizer Wappen als dekorative Elemente zusätzlich hervorgehoben.



Bild: José Ignacio Gallardo (CC BY 4.0), via Wikimedia Commons.

Der Begriff „Rettung“ ist dabei keineswegs zufällig gewählt. Dank der offenen und kooperativen Haltung der Behörden der Gemeinde Traiguén – vom Leiter der Bauverwaltung bis hin zum Bürgermeister –, die mit der Arbeit von Wikipedia und ihren Schwesterprojekten vertraut sind und die Prinzipien des freien Wissens ausdrücklich unterstützen, erhielt ich Zugang zu mehreren Orten, die normalerweise nicht öffentlich zugänglich sind. So betrat ich unter anderem die Casa Lorenzo Tapia, die erst 2024 aufgrund ihres historischen und architektonischen Wertes zum Nationaldenkmal Chiles erklärt wurde. Errichtet wurde sie vom chilenischen Unternehmer und Politiker Lorenzo Tapia gemeinsam mit seiner Ehefrau Hedwig Bucher Weibel, die chilenisch-schweizerischer Herkunft war. Der Zugang ist heute stark eingeschränkt, da das Gebäude infolge des schweren Erdbebens von 2010 in Chile erheblich beschädigt wurde, das insbesondere diese Region stark traf. Auch das Stadttheater Traiguén durfte ich betreten, das aus ähnlichen Gründen derzeit nicht für größere Veranstaltungen genutzt werden kann.

Dieses konkrete Beispiel veranschaulicht eindrücklich eine gelungene soziale Integration europäischer Einwanderer in südamerikanischen Kontexten – in einem der südlichsten Länder der Welt, Chile. Es handelte sich um eine freiwillige Auswanderung aus der Schweiz nach Amerika auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen und neuen Chancen. Die Neuankömmlinge passten sich den lokalen sozialen, kulturellen und rechtlichen Rahmenbedingungen an, erlernten die Sprache und beteiligten sich aktiv an der städtischen und industriellen Entwicklung der Region. Auf diese Weise leisteten sie einen nachhaltigen und integrativen Beitrag zur Gesellschaft vor Ort.

Aus diesem Grund ist das „schweizerische Erbe“ nicht als isoliertes Phänomen zu verstehen, sondern als Teil eines vielschichtigen Gefüges, in dem es mit anderen kulturellen und materiellen Erben koexistiert und sich wechselseitig durchdringt. Aus soziologischer Perspektive zeigt sich dies als Prozess kultureller Hybridisierung und sozialer Integration, bei dem unterschiedliche Herkunftstraditionen in einem gemeinsamen sozialen Raum zusammenfinden und neue, lokale Identitäten hervorbringen. Auch aus architektonischer Sicht wird diese Dynamik sichtbar: Das gebaute Erbe bildet kein homogenes Ensemble, sondern ein vielgestaltiges Stadtbild, in dem sich unterschiedliche Stile, Bauweisen und Einflüsse überlagern. Europäische Architekturelemente verbinden sich mit lokalen Materialien, klimatischen Anpassungen und regionalen Bautraditionen, wodurch ein einzigartiger, kontextgebundener Ausdruck entsteht. Dieses Zusammenspiel macht deutlich, dass kulturelles Erbe weniger als statisches Relikt zu begreifen ist, sondern vielmehr als ein lebendiger, sich ständig weiterentwickelnder Prozess.

Viele dieser Bauwerke sind heute weitgehend ungenutzt und zeigen deutliche Spuren des natürlichen Verfalls. Gerade hier eröffnet freies Wissen konkrete Handlungsmöglichkeiten: Durch das Anfertigen von Fotografien und deren Veröffentlichung auf Wikimedia Commons unter freien Lizenzen lässt sich der aktuelle Zustand dieser Orte sichtbar machen und dokumentieren. Dadurch kann Transparenz geschaffen werden, die im besten Fall dazu beiträgt, ein breiteres Bewusstsein zu fördern und langfristig konkrete Maßnahmen zum Erhalt dieses kulturellen Erbes anzustoßen.

Industrielles und natürliches Erbe

Während meines Aufenthalts dokumentierte ich auch das industrielle Erbe, das mit der lokalen Schweizer Gemeinschaft verbunden ist, insbesondere im Zusammenhang mit Getreidespeichern und Mühlen. Diese zeugen von einer Phase wirtschaftlicher Blüte zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als der Weizenanbau in der Region eine zentrale Rolle spielte.

Ein weiteres Beispiel ist die Fábrica de Muebles Traiguén, eine bedeutende Möbelfabrik, die vom deutschen Einwanderer Josef Beller gegründet und später von seinem Neffen Josef Brünner weitergeführt wurde, der schweizerischer Herkunft war. Das avantgardistische Fabrikgebäude im Bauhaus-Stil ist bis heute erhalten und gilt als eines der frühesten Beispiele dieser Architekturrichtung in der Region. Heute wird es von der Gendarmería de Chile – der für das Strafvollzugswesen in Chile zuständigen Behörde – als öffentliche Einrichtung genutzt.

Der Parque Weber ist ein 14 Hektar großer Privatpark, der vom Schweizer Rudolf Weber angelegt wurde und eine Vielzahl jahrzehntealter Nadelbäume bewahrt, die aus Samen aus verschiedenen Teilen der Welt hervorgegangen sind. Bild: José Ignacio Gallardo (CC BY 4.0), via Wikimedia Commons.

Das Naturerbe blieb dabei ebenfalls nicht unberücksichtigt. Der Parque Weber, ein etwa 14 Hektar großer Privatpark, ist landesweit bekannt für seine außergewöhnliche Vielfalt an Nadelbäumen aus verschiedenen Teilen der Welt. Gegründet wurde er von Rudolf Weber, der schweizerischer Herkunft war und als leidenschaftlicher Philatelist Kontakte in zahlreiche Länder pflegte. Der Überlieferung nach bat er seine Tauschpartner, ihm in den Briefumschlägen Samen von Nadelbäumen mitzusenden – so entstand nach und nach eine bemerkenswerte Sammlung, die sich heute mit der einheimischen Flora vermischt.

Ein großer Waldbrand im Januar 2025, der das Gemeindegebiet von Traiguén betraf, beschädigte auch die Anlagen des Liceo Agrícola y Forestal Suizo La Providencia (auf Deutsch etwa: Schweizerische Landwirtschafts- und Forstschule La Providencia). Die Einrichtung diente ursprünglich als Waisenhaus und Internat für Schüler schweizerischer Herkunft sowie für Kinder anderer Herkunft. Gegründet wurde sie vom Schweizer protestantischen Pfarrer Arnold Leutwyler, dessen Biografie dank dieser Recherchen inzwischen ebenfalls auf Wikipedia verfügbar ist.

Dokumentation und Erhalt des Kulturerbes

Darüber hinaus dokumentierte ich während meines Aufenthalts auch das funeräre Erbe, insbesondere durch den Besuch des städtischen Friedhofs von Traiguén. Dort ruhen die sterblichen Überreste schweizerischer Familien neben jenen anderer Herkunftsgruppen, weshalb der Ort häufig als „multietnischer Friedhof“ bezeichnet wird.

An der Avenida Suiza (auf Deutsch: Schweizer Allee), einer der wichtigsten Verkehrsachsen der Stadt, finden sich zudem restaurierte historische Lokomotiven, die heute als dekorative Elemente dienen und zugleich ein sichtbares Zeugnis des eisenbahnhistorischen Erbes des Landes darstellen. Ein weiterer bedeutender Aspekt des lokalen Kulturerbes zeigt sich im Bereich des Straßenbildes: Die historischen Pflastersteine von Traiguén gelten als ein charakteristisches Element der Stadt, sind jedoch in vielen Bereichen gefährdet, da sie bislang über keinen formellen Denkmalschutz verfügen und zunehmend entfernt werden.

Diese Reise – ermöglicht durch all die zuvor genannten Aspekte und Unterstützungen – erlaubte es mir zudem, zahlreiche relevante Artikel zu einzelnen Kulturerbe-Elementen sowohl in der spanischsprachigen als auch in der deutschsprachigen Version von Wikipedia zu erstellen und zu erweitern sowie strukturierte Daten zu diesen Objekten in Wikidata zu erfassen. Auf diese Weise wird das lokale Erbe nicht nur vor Ort dokumentiert, sondern auch systematisch in den digitalen Raum überführt, vernetzt und langfristig gesichert.

Im Hinblick auf soziale Aspekte und das immaterielle Kulturerbe spielt der Club Helvético de Traiguén (Helvetischer Club Traiguén) eine besondere Rolle. Er ist eine kleine Gemeinschaft von Nachkommen Schweizer Einwanderer, die sich in den Räumlichkeiten eines öffentlichen Sozialzentrums treffen, das von der Gemeinde zur Verfügung gestellt wird. Dort pflegen sie ihr kulturelles Erbe, teilen historische Fotografien und organisieren verschiedene Aktivitäten – jedoch unter begrenzten Ressourcen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt meiner Reise war die Erkenntnis, dass in Traiguén eine bemerkenswerte Anzahl neoklassizistischer Bauwerke erhalten ist. In einigen Fällen stehen sie in direktem Zusammenhang mit der Schweizer Gemeinschaft, in anderen nicht – doch gerade diese Vielfalt unterstreicht die architektonische Breite des lokalen Erbes. Diese Beobachtung vor Ort motivierte mich dazu, die „Neoklassizistische Route von Traiguén“ als touristischen Routenvorschlag auf Wikivoyage zu entwickeln und dort entsprechend zu dokumentieren.

Fazit und Bedeutung

Ein Fondue-Set im Club Helvético de Traiguén. Nachkommen von Schweizer Einwanderern und Liebhaber der Schweizer Kultur kommen hier zusammen, um Traditionen zu pflegen und gemeinsam gesellige Momente zu erleben.



Bild: José Ignacio Gallardo (CC BY 4.0), via Wikimedia Commons.

Vor diesem Hintergrund lässt sich abschließend festhalten, dass diese Reise nicht nur eine persönliche Annäherung an das schweizerische Erbe im Süden von Chile darstellte, sondern zugleich einen konkreten Beitrag zur Sichtbarmachung und nachhaltigen Dokumentation dieses kulturellen Reichtums leistete. Durch die Arbeit mit freiem Wissen – sei es auf Wikipedia, Wikidata oder Wikimedia Commons – können solche Geschichten bewahrt, global zugänglich gemacht und langfristig geschützt werden.

Gleichzeitig wird deutlich, wie wichtig es ist, das kulturelle Erbe ethnischer Minderheiten in allen Ländern der Welt zu bewahren und wertzuschätzen, da gerade diese Perspektiven wesentlich zur Vielfalt und zum historischen Verständnis unserer Gesellschaften beitragen. In diesem Sinne kann diese Erfahrung auch als ein erster Impuls für zahlreiche neue Initiativen verstanden werden, die in eine ähnliche Richtung wirken.

Damit wird digitale Dokumentation zu einem zentralen Instrument der Denkmalpflege im 21. Jahrhundert: Sie ermöglicht Sichtbarkeit über geografische Grenzen hinaus, fördert die internationale Forschung und schafft zugleich eine offene Grundlage für zukünftige Initiativen zur Bewahrung des kulturellen Erbes.

Die auf Wikimedia Commons hochgeladenen Fotografien können hier eingesehen werden; eine Auswahl spezifischer Bilder, die unmittelbar mit der Schweizer Minderheit in Verbindung stehen, ist hier separat verfügbar.

Mit der Hoffnung, dass diese Inhalte nicht nur informieren, sondern auch inspirieren, weitere Initiativen zum Erhalt dieses einzigartigen Erbes anzustoßen, endet dieser Bericht – als Einladung, weiterhin gemeinsam Wissen zu teilen und kulturelle Vielfalt sichtbar zu machen.

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