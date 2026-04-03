Der Online-Minikurs „Wikipedia für Hochschullehrende“ geht in die vierte Runde: Lehre, Forschung und Weiterbildung mithilfe der freien Enzyklopädie

Fotodokumentation des zweiten Fortbildungsworkshops im Rahmen des Projekts Mehr Geschichtstheorie im Wiki mit der Klasse des Geschichtslabors (Bachelorstudiengang Geschichte am CERES/UFRN).

Autor: Evansantos81

Verfügbar unter CC BY SA 4.0 auf Wikimedia Commons.

Um Hochschullehrende dazu anzuregen und dabei zu unterstützen, Wikipedia, Wikimedia Commons und Wikidata in ihre Lehrmethoden zu integrieren, veranstaltet das Projekt „Mehr Geschichtstheorie auf der Wiki“ vom 13. April bis zum 19. Juni 2026 eine neue Ausgabe des Online-Minikurses „Wikipedia für Hochschullehrer“. Wer Interesse hat, sollte sich bis zum 8. April über dieses Formular anmelden.

Das Projekt „Mehr Geschichtstheorie im Wiki” ist eine Initiative zur öffentlichen Geschichtsvermittlung, die darauf abzielt, Debatten über Geschlecht, Sexualität, Rasse und Erkenntnistheorien des Globalen Südens auf Wikipedia, Wikimedia Commons und Wikidata zu fördern. Das Projekt wird von der Wikimedia Foundation gefördert und in Zusammenarbeit mit der Brasilianischen Gesellschaft für Theorie und Geschichte der Geschichtsschreibung (SBTHH) durchgeführt.

Der Minikurs „Wikipedia für Hochschullehrer“ ist aus einer Zusammenarbeit zwischen dem Projekt „Mais Teoria da História na Wiki“ und Wikimedia Argentina (WMAR) entstanden. Um den Besonderheiten des brasilianischen Bildungskontextes gerecht zu werden, wurde der Minikurs auf der Grundlage von Änderungen und Anpassungen des Online-Kurses „Wikipuentes“ entwickelt, der seit 2015 von WMAR angeboten wird.

Werbeplakat für den Wikipedia-Minikurs für Hochschullehrer mit den Dozentinnen Hevelly Acruche und Mariana Silveira.

Autor: Projekt „Mehr Geschichtstheorie auf der Wiki“

Verfügbar unter CC BY SA 4.0 auf Wikimedia Commons.

In dieser Ausgabe werden die Dozentinnen Hevelly Ferreira Acruche, Professorin für amerikanische Geschichte an der Bundesuniversität von Juiz de Fora (UFJF) und des Graduiertenprogramms für Geschichte derselben Einrichtung, sowie Mariana de Moraes Silveira, Dozentin für Geschichtstheorie und Geschichte der Geschichtsschreibung an der Bundesuniversität von Minas Gerais (UFMG) und Gesamtkoordinatorin des Projekts Mehr Geschichtstheorie im Wiki.

Der Minikurs gliedert sich in fünf Module, die Themen wie enzyklopädisches Schreiben, die Einbindung von Wikipedia in die Hochschulbildung und die Entwicklung digitaler Kompetenzen behandeln, die für das Leben als Bürger im 21. Jahrhundert unerlässlich sind. Alle Module werden asynchron über die Plattform Moodle angeboten.

Jedes Modul enthält praktische Übungen, die von den Kursleiterinnen analysiert und besprochen werden. Als Abschlussaufgabe des Kurses sollen die Teilnehmenden einen Vorschlag erarbeiten, wie sie eines der drei behandelten Wikimedia-Projekte – Wikipedia, Wikidata oder Wikimedia Commons – in ihren Bildungskontext integrieren können.

Die Absolvent/innen können vom Projekt „Mais Teoria da História na Wiki“ fortlaufende Unterstützung erhalten, um die pädagogischen Aktivitäten umzusetzen, die sie mithilfe von Wikipedia oder anderen Wikimedia-Projekten entwickeln. Diese individuelle Betreuung wird bis zu 5 Monate lang angeboten, wobei Expert/innen bei der Durchführung und Anpassung der Projekte helfen. Absolvent/innen des Minikurses erhalten außerdem für die Umsetzung ihrer Projekte ein äußerst nützliches Hilfsmittel nach Hause geschickt: die drei Bände der Reihe „Coleção Humanidades Digitais“, herausgegeben von der Brasilianischen Gesellschaft für Theorie und Geschichte der Geschichtsschreibung (SBTHH). Die Reihe enthält spezifische Materialien, um das Studium zu vertiefen und bei der Umsetzung von Aktivitäten zur wissenschaftlichen Verbreitung mit Wikipedia zu helfen.

Drei Bücher aus der Reihe „Digitale Geisteswissenschaften“ – praktische Handbücher, die von Danielly Campos Dias Figueredo und Flávia Florentino Varella mit finanzieller Unterstützung der Wikimedia Foundation entwickelt wurden.

Autor: João Paulo Mota (Projekt Mais+)

Verfügbar unter CC BY SA 4.0 auf Wikimedia Commons.

Wikipedia als Alternative für pädagogische Innovationen im akademischen Bereich

Wikipedia hat sich in Brasilien als wichtiges pädagogisches Instrument und Mittel zur universitären Öffentlichkeitsarbeit etabliert und trägt so zur Förderung der Lehre und zur Verbreitung von akademischem Wissen bei. Die Initiativen der Lehrkräfte, die an der dritten Ausgabe des Minikurses „Wikipedia für Hochschullehrer“ im Jahr 2025 teilgenommen haben, sind Beispiele dafür.

Eine dieser Teilnehmenden war Mylene Santiago, Dozentin am Fachbereich Pädagogik und im Graduiertenprogramm für Pädagogik der UFJF. Inspiriert von dem, was sie während des Kurses gelernt hatte, motivierte sie ihre Studierenden im Fach „Bildung und Vielfalt“, Wikipedia-Artikel zu den Themen Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion zu verfassen.

Die Lehrerin erklärt, dass das Verfassen der Einträge den Lernenden geholfen hat, „zu verstehen, dass Wissenschaft nicht auf akademische Kreise beschränkt ist, sondern die Öffentlichkeit auf offene und kooperative Weise erreichen kann“. Die Klasse hat neun Einträge zu Begriffen verfasst, die im Kurs behandelt wurden: religiöse Intoleranz, sprachliche Vorurteile, Sonderpädagogik, Multikulturalismus, Ableismus, Psychophobie, akademischer Elitismus, Interkulturalismus und Aporophobie.

In dieser Ausgabe wird Santiago wieder gemeinsam mit dem Projekt Mais+ am Aufbau von freiem Wissen mitwirken und als eine der Referierenden des Webinars 2026 auftreten.

Ein weiteres Beispiel ist Aline Couri, Dozentin an der Bundesuniversität von Rio de Janeiro. In ihrem Wahlfach „Kunst und Schreiben – Wikipedia-Schreibwerkstatt“ haben sich ihre 17 Studierenden vorgenommen, den Eintrag über den Ort, an dem sie studieren – die Kunsthochschule der UFRJ – zu überarbeiten.

Die Lehrerin war beeindruckt davon, wie sich das Projekt auf die Klasse ausgewirkt hat: „Studierende, die in anderen, eher theoretischen und weniger praxisorientierten Fächern eher zurückhaltend waren, haben sich im Fach ‚Wikipedia-Schreiben‘ viel aktiver eingebracht.“

Die dritte Ausgabe des Wikipedia-Minikurses für Lehrkräfte an Hochschulen verzeichnete ein deutlich gesteigertes Interesse: 101 Personen hatten sich angemeldet – ein Anstieg von 124,4 % gegenüber der ersten Ausgabe.

Von den Teilnehmenden haben 19 alle Phasen abgeschlossen und Projekte entwickelt, die Wikipedia und Wikimedia Commons als Lehr- und Lernwerkzeuge im universitären Kontext nutzen. Von diesen Projekten konzentrierten sich 17 auf Wikipedia, eines auf Wikimedia Commons und eines nutzte sowohl Wikipedia als auch Commons.

Die Vielfalt der in den Projekten behandelten Themen – Kunst, brasilianische Geschichte, amerikanische Geschichte, Bildung, Permakultur, Diversität, Sportunterricht und vieles mehr – zeigt das Potenzial von Wikipedia und anderen Wikimedia-Projekten für das Lehren und Lernen in verschiedenen Wissensbereichen.

Der Minikurs bekräftigt seine Rolle als Fortbildungsplattform für Lehrkräfte, die daran interessiert sind, innovative Ansätze im Unterricht und bei der gemeinsamen Wissensgenerierung anzuwenden.

Weitere Informationen zum Minikurs „Wikipedia für Hochschullehrer“ findest du auf der Seite auf Meta-Wiki.

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