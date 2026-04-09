72-Stunden-Virtueller-Marathon-Edit-a-thon in der Benutzergruppe der Igbo-Wikimedianer/innen – Ausgabe Januar 2026

Der 72-stündige virtuelle Edit-a-thon der Igbo Wikimedianer/innen-Benutzergruppe markierte einen weiteren Meilenstein bei der Bewahrung der Igbo-Sprache durch offenes Wissen, wobei der Schwerpunkt klar auf Qualität statt Quantität lag. Dieses Projekt, das im April 2025 startete, verzeichnete dank der gemeinsamen Anstrengungen und der Beteiligung unserer gesamten Community bemerkenswerte Erfolge. Die Ausgabe vom Januar 2026 war darauf ausgelegt, die laufenden Bemühungen fortzusetzen und gleichzeitig die Kompetenzen der Teilnehmenden zu stärken.

Ein Blick auf die Teilnehmenden der Eröffnungssession des 72-stündigen virtuellen Edit-a-Thons, Januar 2026

Wir begannen wie üblich mit einer motivierenden Eröffnungssitzung, um die Teilnehmenden mit dem Arbeitsablauf und allen zugewiesenen Aufgaben vertraut zu machen. Als Organisationsteam zeigten wir den Teilnehmenden, wie man Fehler praktisch behebt, und gaben ihnen auch eine Einweisung in die Tools. Die Schreibenden widmeten vom 28. bis zum 31. Januar 2026 insgesamt 72 Stunden der Verbesserung der Igbo-Wikipedia. Während des Marathons konzentrierten sich die Teilnehmenden insbesondere auf:

Hinzufügen von {{DEFAULTSORT}} zu Biografieseiten für eine bessere Organisation und Zugänglichkeit. Behebung von Referenzfehlern in Artikeln der Igbo-Wikipedia, um die Integrität sicherzustellen. Hinzufügen von Website-Links zu Wikidata-Elementen mit bestehenden Artikeln in der Igbo-Wikipedia mithilfe des Duplicity-Tools.

Die Ergebnisse waren sowohl inspirierend als auch messbar. 742 Artikel mit Fehlern an den Quellen wurden korrigiert, und 749 Biografieseiten wurden mit {{DEFAULTSORT}} verbessert. Es wurden 117 Links zu Artikeln der Igbo-Wikipedia hinzugefügt. Über die Zahlen hinaus sticht vor allem das Engagement der Teilnehmenden hervor, die sich mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten einbringen. Dieses Projekt verbessert nicht nur die Qualität der Inhalte, sondern stärkt auch das Engagement der Community und den Kapazitätsaufbau unter den Igbo-Wikimedianern/innen.

Ein Schnappschuss der Teilnehmenden bei der Abschlusssession des 72-stündigen virtuellen Edit-a-Thons, Januar 2026

Gemeinsam gestalten wir mit jeder einzelnen Bearbeitung eine lebendige digitale Zukunft für die Igbo-Sprache und das offene Wissen im Allgemeinen. Mein tiefster Dank gilt allen Teilnehmenden sowie meinen Mitorganisierenden – Lucy Iwuala, Mark Lapang und Hilary Ogali – für die unglaubliche Teamarbeit und das große Engagement. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung dieses Projekts in den kommenden Ausgaben.

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