Wikidata-Diagramme zur Datenvisualisierung gefährdeter Pferderassen in Wikipedia

Hallo, ich bin Tsaag Valren, und wer mich kennt, hat meinen Accountnamen sicher schon in Artikeln der französischen Wikipedia über Pferderassen gesehen. Weniger bekannt ist, dass ich auch bei Wikidata mitarbeite, um die Stammbäume der wichtigsten Pferderassen der Welt zu rekonstruieren. Einen Teil dieser Arbeit habe ich auf der französischsprachigen Wikikonferenz in Quebec City im Jahr 2024 vorgestellt.

Wie wäre es mit einer kleinen genealogischen Reise zu Pferd, die dich durch Frankreich, die Vereinigten Staaten, Russland und Ungarn führt? Die französische Wikipedia bietet einen umfassenden Überblick über die Pferderassen der Welt, von den bekanntesten, wie dem Vollblüter, den man auf Rennbahnen sieht, bis hin zu den weniger bekannten, wie den kanadischen Ponys, die im 18. Jahrhundert auf einer Sandbank ausgesetzt wurden. Ob es nun um Rennpferde oder vom Aussterben bedrohte Ponys geht – die Kenntnis ihres Stammbaums ist äußerst wichtig, um die Inzucht bei diesen Tieren und die potenziellen genetischen Krankheiten, die daraus resultieren könnten, in den Griff zu bekommen. Im Falle kleiner, vom Aussterben bedrohter Tierpopulationen ist diese Arbeit entscheidend für den Erhalt dieses tierischen Erbes, das der gesamten Menschheit gemeinsam ist.

Deshalb habe ich einen anklickbaren Link zu den Artikeln über verschiedene Pferderassen in der französischen Wikipedia hinzugefügt, der zu einem Stammbaum führt, der mit dem Wikidata Graph Builder erstellt wurde. Das folgende Beispiel zeigt das berühmteste Pferd Russlands, den Orlow-Traber. Alle heutigen Orlow-Traber stammen von demselben Stammvater, dem Hengst Smetanka, ab. Wenn du auf diesen Link klickst, der direkt im französischen Wikipedia-Artikel erscheint, kannst du die Abstammungslinie dieses Stammvaters visualisieren.

Ein anklickbarer blauer Button im französischen Wikipedia-Artikel über Orlov-Traber, Tsaag Valren, CC0.

Diese Grafik wurde unter Verwendung der Eigenschaft P22 in Wikidata erstellt, und zwar genau so, wie es VZP10224 bei Vollblütern getan hat; Quelle für die Methode, mit der die Grafik erstellt wurde, ist dessen Beitrag:

Screenshot des Wikidata Graph Builders während der Arbeit, Tsaag Valren, CC0.

Wikidata-Wissengraph: Smetanka-Stammbaum. Tsaag Valren, CC0.

Ich habe eine weitere Methode zur Visualisierung dieser Daten ausprobiert, nämlich den klassischen Stammbaum, und zwar mithilfe eines Modells, das Wikidata und Wikipedia miteinander verknüpft, im Artikel über ungarische Shagya-Pferde – eine vom Aussterben bedrohte und angesehene Rasse, deren Abstammung sich insbesondere auf einen syrischen Hengst namens … Shagya zurückführen lässt.

Diesmal handelt es sich um eine Vorlage, die ursprünglich für Menschen erstellt wurde, aber auch bei Pferden sehr gut funktioniert. Wie du sehen kannst, haben Pferde, die bereits einen eigenen Artikel in der französischen Wikipedia haben, automatisch einen anklickbaren internen Link.

Die „Genealogie“-Vorlage von Wikipedia, die Daten aus Wikidata abruft und diese in Form eines Stammbaums anzeigt. Tsaag Valren, CC0.

Unsere Reise zu Pferd wäre nicht vollständig ohne ein Beispiel für einen sehr umfangreichen Stammbaum, in dem ein sehr großes Zugpferd vorkommt, das derzeit für Zwecke der Forschung nützlich ist. Es handelt sich um die französische Percheron-Pferderasse, die dadurch bekannt ist, dass sie in großer Zahl in die Vereinigten Staaten exportiert wurde. Die Erstellung dieses Stammbaums erforderte monatelange Arbeit, um die Wikidata-Elemente zu erstellen, die den in Papier-Stammbaumregistern seit 1883 erfassten Pferden entsprechen:

Wikidata-Wissengraph: Die Abstammungslinie von Jean-le-Blanc. Tsaag Valren, CC0.

Es ist in diesem Format und als Teil eines Stammbaums über den Wikipedia-Artikel zu diesem Stammvater, Jean-le-Blanc, verfügbar.

Wenn du dich für Tierpopulationen interessierst – auch wenn Pferde nicht so dein Ding sind –, kannst du diese Arbeit gerne weiterverwenden; diese Datenvisualisierung eignet sich auch für wilde Orcas, rote Pandas und Pangoline.

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