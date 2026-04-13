Wiki für Minderheiten startet im April 2026 die erste „Minderheiten in Afrika“-Kampagne

Im April 2026 startete Wiki für Minderheiten (WfMin) offiziell seine erste Kampagne „Minderheiten in Afrika“ unter dem Motto „Lasst uns unsere eigenen Geschichten erzählen“. Diese wegweisende Initiative stellt einen bedeutenden Schritt dar, um die Stimmen, Geschichten und Wissenssysteme von Minderheitengemeinschaften auf dem afrikanischen Kontinent stärker sichtbar zu machen.

Die Kampagne wird in fünf Ländern umgesetzt: Nigeria, Uganda, Tansania, Kamerun und Burkina Faso. Sie bringt ein vielfältiges Netzwerk aus Organisatoren, Mitwirkenden und Unterstützern zusammen, die sich dafür einsetzen, die Wissenslücken über Minderheitengruppen auf den Wikimedia-Plattformen zu schließen.

Die virtuelle Auftaktveranstaltung wurde erfolgreich von Benutzer:Fulani215 koordiniert und von Benutzer:Igallards7 aus der chilenischen Wikimedia-Community sowie Gründer von Wiki für Minderheiten moderiert. Die Sitzung diente als grundlegendes Treffen und bot den Organisatoren eine Plattform, um ihre Visionen vorzustellen, gemeinsame Ziele abzustimmen und Strategien für eine wirkungsvolle Einbindung der Community festzulegen.

Stärkung der Gemeinschaft für die Repräsentation von Minderheiten

Im Zentrum von Wiki für Minderheiten steht eine klare und überzeugende Vision: inklusive Wissensökosysteme zu fördern, indem die Repräsentation von Minderheitengruppen in Afrika verbessert wird. Die Initiative setzt sich dafür ein, dass unterrepräsentierte Gemeinschaften einen gleichberechtigten Zugang zu Informationen erhalten und zugleich ihre eigenen Narrative in den globalen Wissensbestand einbringen.

Durch die Priorisierung von Inklusion und Zusammenarbeit zielt die Kampagne darauf ab, nachhaltige Gemeinschaften von Autorinnen und Autoren, Forschenden und Geschichtenerzählenden aufzubauen, die sich leidenschaftlich der Dokumentation von Erfahrungen und Perspektiven von Minderheiten widmen.

Onboarding und Kapazitätsaufbaug

Um diese Vision in die Tat umzusetzen, nahmen die Organisatoren an umfassenden Onboarding- und Kapazitätsaufbau-Sitzungen teil. Diese praxisorientierten Schulungen vermittelten den Teilnehmenden die technischen Fähigkeiten, Werkzeuge zur strategischen Planung sowie Methoden zur Community-Einbindung, die für eine erfolgreiche Umsetzung der Kampagne in ihren jeweiligen Ländern erforderlich sind.

Die virtuellen Sitzungen behandelten zentrale Themen wie Inhaltserstellung, Projektmanagement, Outreach-Strategien und die effektive Nutzung der Wikimedia-Plattformen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass jedes Länderteam gut vorbereitet ist, wirkungsvolle Beiträge zu leisten und ein langfristiges Engagement aufrechtzuerhalten.

In Verbindung bleiben

Um mehr über die Aktivitäten und die Wirkung von Wiki für Minderheiten zu erfahren, kann man der Initiative über ihre Social-Media-Kanäle folgen, Aktualisierungen auf ihrer Meta-Seite einsehen oder direkt über die Diskussionsseite mit dem Koordinator in Kontakt treten. Wiki für Minderheiten auf Meta-Wiki.

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