Hier ist der Entwurf für den Jahresplan 2026–2027 der Wikimedia Foundation

Was braucht die Welt jetzt von uns?

Das Internet ist an einem Wendepunkt angelangt. Die globalen Trends, die die Wikimedia Foundation und die Freiwilligen in den letzten Jahren verfolgt haben, sind nicht mehr weit entfernt oder theoretisch; sie beeinflussen Wikipedia und die Wikimedia-Projekte jetzt. Wikipedia erlebt einen Rückgang der Seitenabrufe und des Datenverkehrs über Google-Verweise – und einen beispiellosen Anstieg der Bot-Zugriffe. Wir glauben, dass dies kein vorübergehendes Phänomen ist, sondern eine strukturelle Veränderung. Die Welt erwartet von der Wikimedia Foundation und der Wikimedia-Bewegung, dass sie sich weiterentwickeln und anpassen.

Die Wikimedia-Mission bleibt dringlich. In einer Ära zunehmender Falschinformationen und unzuverlässiger KI-generierter Inhalte bildet Wikipedia weiterhin ein wichtiges Rückgrat zuverlässigen Wissens im Internet – das „faktische Netzwerk, das die gesamte digitale Welt zusammenhält.“ (Quelle) Doch während Inhalte, die von Freiwilligen erstellt werden, für die Welt unerlässlich bleiben, sind sie immer weniger sichtbar, da Menschen Informationen über KI-Zusammenfassungen, Chatbots und andere Formen der Weiterverwendung durch Drittanbieter konsumieren.

Das wirft zentrale Fragen für die Wikimedia-Bewegung auf:

Abrufe: Wie sollten wir auf zurückgehende Seitenabrufe, verringerte Sichtbarkeit und die strukturelle Verschiebung weg vom Datenverkehr über Verweise reagieren?

Wie sollten wir auf zurückgehende Seitenabrufe, verringerte Sichtbarkeit und die strukturelle Verschiebung weg vom Datenverkehr über Verweise reagieren? Verantwortungsvolle Weiterverwendung: Wie sieht verantwortungsvolle Weiterverwendung von Wikimedia-Inhalten aus und wie schützen wir unsere Infrastruktur vor Missbrauch?

Wie sieht verantwortungsvolle Weiterverwendung von Wikimedia-Inhalten aus und wie schützen wir unsere Infrastruktur vor Missbrauch? Das menschliche Element: Was ist der einzigartige Wert der Wikipedia in einer Welt von KI-generierten Inhalten und „Null-Klick“-Erfahrungen? Wie können wir die einzigartige Kraft unserer Community weiter stärken?

Was ist der einzigartige Wert der Wikipedia in einer Welt von KI-generierten Inhalten und „Null-Klick“-Erfahrungen? Wie können wir die einzigartige Kraft unserer Community weiter stärken? Schutz unseres Modells: Wie können wir das Wikipedia-Modell freiwilliger Beitragender und unser Einkommensmodell schützen?

Wie können wir das Wikipedia-Modell freiwilliger Beitragender und unser Einkommensmodell schützen? Langfristige Nachhaltigkeit: We helfen wir Wikipedia und den Projekten, in den nächsten 25 Jahren – und für immer – weiter zu wachsen?

Im Wiki und darüber hinaus erfolgreich sein

Wir glauben, dass die Zukunft von Wikipedia von zwei Dingen abhängt, die zusammenwirken: im Wiki und darüber hinaus erfolgreich sein. Das bedeutet, dass wir in eine stärkere Ziel-Erfahrung in unseren Websites und Apps investieren, die Lesende, Beitragende und Spendende gut finden, sodass sie zurückkommen. Und ein nachhaltiges Weiterverwendungsmodell, das die Konsumierenden dort erreicht, wo sie sind, und wertvolle und zukünftige Beitragende zurück zu Wikipedia bringt – statt nur die Abrufe wegleitet. Um in dieser neuen Umgebung weiter zu wachsen und relevant zu bleiben, ist es notwendig, dass Wikipedia sowohl im Wiki als auch darüber hinaus erfolgreich ist.

Ziele der Foundation 2026–27

Wie werden wir das erreichen? Indem wir uns 2026–27 auf vier zentrale Ziele konzentrieren:

Unsere Reichweite vergrößern: Unsere Abrufe über die traditionelle Suche hinaus diversifizieren. Fast 90 % der Wikipedia Besucher:innen sind historisch gesehen über die Google-Suche zu uns gekommen. Dieser „kostenlose“ Datenverkehr ist nun strukturell rückläufig – eine Verschiebung, die Veröffentlichungsplattformen überall im Internet beeinflusst, nicht nur Wikipedia. Das bedeutet, dass wir neue Formen der direkten Abrufe (z. B. neue Quellen für Verweise und Downloads der mobilen Apps) ausbauen und unsere Besuchsquellen so diversifizieren müssen, dass wir weniger auf eine einzige Quelle angewiesen sind. Die Menschen stolpern wahrscheinlich nicht mehr so wie früher über Wikimedia-Inhalte, was ihre allgemeine Sichtbarkeit und unsere Einnahmen sowie die Motivation der Beitragenden beeinträchtigt. Dies erfordert Investitionen in neue (und oft schwierigere und teurere) Möglichkeiten, zukünftige Lesende und Beitragende zu erreichen. Interaktion vertiefen: Unsere Beitragenden unterstützen und gelegentliche Lesende in wiederkehrende Lesende, Beitragende und Spendende verwandeln. Viele Wikipedia-Nutzende besuchen Wikipedia kurz, finden eine Information und gehen wieder. Wir müssen das Lese-Erlebnis attraktiver machen, damit Gelegenheitslesende zurückkehren, aktive Lesende werden und sich in größerer Zahl zu Beitragenden und Spendenden entwickeln. In einer Welt, in der jeder Zugriff noch mehr zählt, werden wir uns auf einen Zielgruppentrichter konzentrieren (siehe unten), der Menschen von „Offwiki“-Inhalten zurück zu „Onwiki“-Erfahrungen bringt, Gelegenheitslesende in aktive Lesende und aktive Lesende in Teilnehmende, Spendende und eine neue Generation von Leitungsfiguren der Community verwandelt. Unsere Projekte schützen: Unser Modell erhalten und verteidigen. Die Freiwilligen und die Werte der Wikipedia werden zunehmend bedroht. Wir werden den Freiwilligen die notwendige Sicherheit und rechtliche Unterstützung bieten und die neutrale Sichtweise in einer Welt verteidigen, in der Tatsachen zunehmend in Frage gestellt und politisiert werden. Wir werden den Schutz der Wikimedia-Infrastruktur vor Bot-Missbrauch stärken und auf verantwortungsvolle Weiterverwendung setzen, die auch für Wikipedia wertvoll ist und nicht nur die Abrufe wegleitet.

Diese Ziele werden durch ein viertes Ziel ermöglicht:

Schnelligkeit und Resilienz entwickeln: Die Menschen und Systeme hinter dieser Arbeit unterstützen. Erhöhung der Geschwindigkeit und Effizienz der Angestellten, der Systeme und der technischen Infrastruktur der Foundation. Dieses Ziel umfasst die Arbeit, die wir durchführen werden, um die finanziellen Mittel zu generieren, die für die Erfüllung unserer Mission notwendig sind, einschließlich der Weiterentwicklung diversifizierter Einnahmequellen wie Wikimedia Enterprise und dem Endowment, um die zukünftige Nachhaltigkeit der Wikimedia-Projekte zu sichern.

Warum dieser Ansatz?

Veränderungen im Datenverkehr und in der Weiternutzung von Inhalten bedeuten, dass zukünftige Lesende, Spendende und Beitragende anders zu Wikipedia kommen als in der Vergangenheit. Die strategische Ausrichtung der Wikimedia-Bewegung von 2017 – als „essenzielle Infrastruktur des Ökosystems des freien Wissens“ zu dienen – ist weitgehend erreicht worden. Aber die „essenzielle Infrastruktur“ zu werden, reicht nicht aus, um die Zukunft des freien Wissens zu sichern. Die Frage ist nun, wie man diese Rolle auf eine Weise ausübt, die das Modell der Beitragenden, die Kernwerte und die finanzielle Nachhaltigkeit der Wikipedia schützt. Da wir uns weiterhin von den Empfehlungen zur Strategie der Wikimedia-Bewegung 2030 leiten lassen, wird es für uns erforderlich sein, stark auf die Empfehlung „Auswerten, Wiederholen und Anpassen“ zu setzen, um auf die globalen Trends zu reagieren, denen unsere Bewegung jetzt gegenübersteht.

Unser sichtbarstes und am meisten weiterverwendetes Wikimedia-Projekt ist Wikipedia. Für das kommende Jahr werden wir auf der grundlegenden Rolle von Wikipedia im Informationsökosystem aufbauen, um die Abrufe und die Sichtbarkeit von Wikimedia-Inhalten zu steigern. Dies umfasst Bemühungen, den Datenverkehr auf Wikipedia zu erhöhen, die Unterstützung für Beitragende zu verstärken und Benutzer:innen mit erweiterten Rechten bessere Werkzeuge und Unterstützung zu bieten, die sie angesichts wachsender Herausforderungen benötigen. Indem wir auch „über das Wiki hinaus“ investieren, um neue Lesende, Beitragende und Spendende zurück zu Wikipedia zu bringen, können wir dazu beitragen, sicherzustellen, dass Wikimedia-Projekte finanziell nachhaltig, gesellschaftlich glaubwürdig, öffentlich relevant und strukturell unabhängig bleiben.

Von Lesenden zu Beitragenden und Spendenden: Der Zielgruppentrichter

Um in größerem Umfang gelegentliche Lesende in aktive Lesende, Beitragende und Spendende umzuwandeln, werden wir uns darauf konzentrieren, Menschen durch einen Zielgruppentrichter zu bewegen, der schrittweise gezielte Experimente, Verbesserungen der Benutzungserfahrung und Metriken verwendet, um passive Konsumierende in aktive Teilnehmende zu verwandeln.

Hier liegt eine wirklich große Chance. Wir schätzen, dass ungefähr 5 Milliarden Internetnutzende bereits Wikipedia-Inhalte in irgendeiner Form konsumieren, sei es auf unseren Websites oder über Weiternutzung durch Dritte. Von diesen wissen 3,3 Milliarden, dass Wikipedia existiert. Und etwa 1,5 Milliarden – etwa 27 % aller Internetnutzenden – lesen jeden Monat Wikipedia-Inhalte im Wiki.

Abbildung: Der aktuelle Zielgruppentrichter

„Über das Wiki hinaus“

– Alle Internetnutzenden: ungefähr 5,5 Milliarden

– Nutzen weiterverwendete Wikipedia-Inhalte: ungefähr 5,0 Milliarden

– Kennen Wikipedia: ungefähr 3,3 Milliarden „Im Wiki“

– Lesende: ungefähr 1,5 Milliarden (27 % aller Internetnutzenden)

– Spendende: ungefähr 7,7 Millionen (0,51 % der Lesenden)

– Beitragende: ungefähr 273.000 (0,02 % der Lesenden)

Dies gibt Wikipedia einen massiven strategischen Vorteil, um uns zu helfen, diesen Moment des Übergangs zu meistern. Aber wir müssen diese Stärke jetzt nutzen, wenn unsere Reichweite und unser Markenbewusstsein noch stark sind. Die Abnahme der Abrufe, die wir derzeit beobachten, bedeutet, dass wir die Zahlen in der Nähe der Öffnung des Trichters – die allgemeine Weiterverwendung von Wikimedia-Inhalten und das Bewusstsein für Wikipedia – und auch unsere Umwandlungsrate von Lesenden in wiederkehrende Lesende, bleibende Beitragende und Spendende am Ende des Trichters erhöhen müssen. Dieses Jahr werden wir uns weiter auf die Messung unseres Zielgruppentrichters konzentrieren, um sicherzustellen, dass wir korrekt experimentieren, um diese Ziele zu erreichen.

Bearbeiten einfacher und effizienter machen

Eine gesunde, wachsende Community aus Beitragenden ist für die Zukunft von Wikipedia von entscheidender Bedeutung. Zu diesem Zweck werden wir in ein System personalisierter Dashboards investieren, die Lesenden helfen, Beitragende zu werden, und neue Beitragende auf ihrem Weg zu erfahrenen Beitragenden und Moderator:innen unterstützen. Diese Dashboards können neuen Beitragenden helfen, in fortgeschrittenere Rollen hineinzuwachsen, und erfahreneren Freiwilligen dabei helfen, herauszufinden, was möglicherweise ihre Aufmerksamkeit benötigt, etwa aktive Diskussionen oder möglicher Vandalismus in Artikeln, die ihnen wichtig sind. Klarere Ziele, Wirkungsmetriken und Vernetzung zwischen Beitragenden können auch dazu beitragen, die Motivation, die Anbindung von Beitragenden und die langfristige Beteiligung zu erhöhen.

Wir werden auch neue Möglichkeiten entwickeln, um Beitragenden zu helfen, zu sehen, wann und wie Lesende mit unseren Inhalten interagieren. Dies kann die Darstellung aggregierter Daten umfassen, wie oft Seiten auf anderen Websites wie Google oder TikTok verlinkt werden. Das Ziel ist es, Beitragenden die Möglichkeit zu geben, ihre Bearbeitungen aufgrund von Erkenntnissen zum meist nachgefragten Wissen zu priorisieren. (Wenn beispielsweise ein häufiger Suchbegriff zu einem falschen Artikel führt, können Beitragende Weiterleitungen erstellen oder Inhalte erweitern, um den Erwartungen der Lesenden besser gerecht zu werden.)

In Übereinstimmung mit der Empfehlung unseres Produkt- und Technologiebeirats (PTAC) werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, das Bearbeiten über Mobilgeräte zu erleichtern. „Strukturierte Bearbeitungen“ beispielsweise können dabei helfen, mobile Bearbeitungen in kleinere, erklärte Aufgaben zu unterteilen. Für Benutzer:innen mit erweiterten Rechten (UWER) kann eine intelligentere Automatisierung (wie vorgeschlagene Prüfungen verdächtiger Aktivitäten) dazu beitragen, die repetitive Moderationsarbeit zu reduzieren, die oft mit einem Zuwachs neuer Benutzer:innen verbunden ist, wodurch UWER sich auf Aufgaben mit höherer Wirkung konzentrieren kann. Wir werden auch dazu beitragen, Benutzerkonten mit verstärkten Sicherheitsvorkehrungen zu schützen.

Screenshot des Artikels zum Shepherd’s Tree (Schäferbaum) in der englischsprachigen Wikipedia



Ein lebendiges Ökosystem für Wissen

Wie andere Wikimedianer:innen bemerkt haben, sind Wikipedia und unsere Projekte wie ein lebendiges Ökosystem, das sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt und anpasst. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde Wikipedia durch einen weitgehend zufälligen „Wasserfall“ von kostenlosen Abrufen über Google-Verweise – einen stetigen Strom von Lesenden, Spendenden und Beitragenden – unterstützt. Jetzt verändert sich der Lauf dieses Wasserfalls und möglicherweise trocknet er ganz aus. Und wie Wikipedia-Freiwillige schon lange beobachtet haben (1, 2), ist der Eckpfeiler der Community – die aktivsten Admins und Benutzer:innen mit erweiterten Rechten – nicht so schnell wieder aufgebaut, wie es für eine erfolgreiche Wikipedia für zukünftige Generationen notwendig wäre.

Wenn lebende Pflanzensysteme unter Wasserstress leiden, tun sie normalerweise zwei Dinge:

Neue Wasserquellen finden. Deshalb unser Schwerpunkt auf der Diversifizierung der Abrufe, um unsere Reichweite über den traditionellen Fluss der Google-Suchverweise hinaus zu vergrößern. Tiefere Wurzeln schlagen. Deshalb unser Schwerpunkt auf der Vertiefung der Interaktion – wobei wir gelegentliche Lesende in wiederkehrende Lesende verwandeln, und wiederkehrende Lesende in Beitragende und Spendende.

Wenn der Jahresplan 2026–27 ein Symbol hätte, wäre das der Hirtenbaum (Boscia albitrunca), eine Pflanze, die dafür bekannt ist, die tiefste bekannte Wurzelstruktur der Erde zu haben. Die Wurzeln erreichen Tiefen von bis zu 68 Metern. Der Hirtenbaum sucht nicht nach Oberflächenwasser. Er geht in die Tiefe. Und damit gedeiht er in einer der unwirtlichsten Umgebungen auf der Welt, der Kalahari-Wüste.

Wir glauben, dass Wikipedia sich in einem ähnlichen Moment des Umweltstresses befindet und eine ähnliche Anpassung benötigt. Sie muss tiefer verwurzelt werden und Gelegenheitslesende zu aktiven Lesenden, Beitragenden und Spendenden machen, die dabeibleiben und im Laufe der Zeit ihre Beteiligung vertiefen. Und damit das Modell erneuern, das Wikipedia, wie den Hirtenbaum, zu einer Quelle von Nahrung und Inspiration in einer zunehmend unwirtlichen Online-Landschaft gemacht hat.

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