Edithathon zum libyschen Nationaltag der Musik 2026

Am 18. April 2026 startete die Wikimedia-Gruppe Libyen ihren ersten Editathon, der eine Woche dauerte und sich insbesondere mit libyscher Musik sowie afrikanischer Musik im Allgemeinen befasste. Die Idee dazu wurde von der Initiative „Libyscher Nationaltag der Musik“ inspiriert, die von der Stiftung „Barah für Kultur und Kunst“, einem Partner der Gruppe, vorgeschlagen worden war. Die Übernahme dieser Initiative und die Organisation von Veranstaltungen in mehreren Städten waren für die Wikimedia-Gruppe Libyen ein direkter Anstoß, darüber nachzudenken, wie diese kulturelle Dynamik mit der Schaffung von freiem Wissen verbunden werden könnte.

Die Idee zum Editathon entstand aus unserem Wunsch heraus, dieses wachsende Interesse an Musik zu nutzen und es in zuverlässige Wissensinhalte für die arabische Wikipedia umzuwandeln. Da wir innerhalb der Gruppe auf eine Basis engagierter Mitwirkender zählen konnten, die eine klare Bereitschaft zur Teilnahme zeigten, wurde es möglich, eine gezielte Aktion zu organisieren, die darauf abzielt, die Wissenslücke im Bereich der libyschen Musik zu schließen.

Wir haben eine umfassende Inhaltsliste erstellt, die drei Kategorien umfasst:

Erstellung neuer Artikel über bedeutende libysche Persönlichkeiten aus der Musikszene,

Übersetzung von Artikeln aus anderen Sprachen ins Arabische,

Vorhandene Artikel weiterentwickeln und verbessern.

Diese Liste wurde von Experten der Enzyklopädie überprüft, um die Qualität, Relevanz und Richtigkeit der Themen und Quellen sicherzustellen.

Ein Foto der Mitwirkenden von Wikimedia Libyen zusammen mit der Musikgruppe der Barah-Stiftung.

Dieses Experiment hat eine deutliche Lücke in der Berichterstattung über libysche Musik auf Wikipedia aufgezeigt, was den Anstoß zur Entwicklung eines Konzepts für ein zukünftiges Projekt gab, das darauf abzielt, die Inhalte über libysche Musikschaffende in anderen Sprachen, wie beispielsweise Englisch und Italienisch, zu erweitern, um deren internationale Präsenz zu stärken und die Zugänglichkeit dieser Inhalte zu verbessern.

Im Bestreben, diese Wissenslücke zu schließen, wird im Juni eine Einzelinitiative anlässlich des Internationalen Tages der Musik gestartet, deren Ziel es ist, musikalische Inhalte auf der arabischen Wikipedia zu erstellen und weiterzuentwickeln sowie die Qualität der Berichterstattung zu verbessern und die Dokumentation in diesem Bereich zu verbessern, wobei die Richtlinien und Leitlinien der Enzyklopädie berücksichtigt werden.

Diese Initiative verdeutlicht die Rolle der aktiven Partnerschaft zwischen den Wikimedia-Gruppen und kulturellen Einrichtungen sowie die Möglichkeit, Ideen und Initiativen in einem wirkungsvollen Wissensprojekt zu verwirklichen. Der „Libysche Nationaltag der Musik“ bildete dabei den Ausgangspunkt, während der Editathon als konkrete Maßnahme diente, um diese Dynamik in einen nachhaltigen Beitrag zum freien Wissen umzuwandeln.

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