Saaré Lamou: ein Workshop zur Aufwertung des kamerunischen Kulturerbes

Yaoundé, 26. April 2025

Im Rahmen des Projekts Saaré Lamou organisierte die Nutzergruppe Wikimedians aus Kamerun einen Workshop im Centre Numérique d’Acacia (Yaoundé), an dem 10 Freiwillige und aktive Mitglieder teilnahmen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen: das traditionelle kulturelle Erbe Kameruns in den Wikimedia-Projekten zu dokumentieren und zu würdigen.

Ablauf des Workshops

Die Sitzung begann mit einer Vorstellung des Projekts „Saaré Lambo“, bei der dessen zentrales Ziel in Erinnerung gerufen wurde: die Bewahrung und Förderung des traditionellen kamerunischen Wissens über die Wikimedia-Plattformen. Diese Einordnung ermöglichte es den Teilnehmenden, sich mit den Zielen des Projekts vertraut zu machen, bevor sie zur praktischen Umsetzung übergingen.

Anschließend wurden gemeinsam mehrere Maßnahmen ergriffen:

Verfassen und Veröffentlichen von Wikipedia-Artikeln über traditionelle Stammesgebiete, Persönlichkeiten des traditionellen Systems (Häuptlinge, Königinnen, Würdenträger), Musikinstrumente, Tänze und traditionelle Zeremonien;

über traditionelle Stammesgebiete, Persönlichkeiten des traditionellen Systems (Häuptlinge, Königinnen, Würdenträger), Musikinstrumente, Tänze und traditionelle Zeremonien; Verbesserung bestehender Artikel , um die bereits online verfügbaren Informationen zu vervollständigen und deren Zuverlässigkeit zu erhöhen;

, um die bereits online verfügbaren Informationen zu vervollständigen und deren Zuverlässigkeit zu erhöhen; Erstellung von Wikidata-Elementen zur Strukturierung und Verknüpfung der Daten zu den dokumentierten Kulturgütern.

Was diesen Workshop so erfolgreich gemacht hat

Zwei Aspekte haben diese Veranstaltung besonders geprägt. Zum einen die individuelle Betreuung der Mitwirkenden, insbesondere derjenigen, die die Wikimedia-Tools zum ersten Mal kennenlernten. Zum anderen eine herzliche Atmosphäre der Zusammenarbeit, die den Austausch und das gegenseitige Lernen förderte.

Warum das wichtig ist

Das kulturelle Erbe Kameruns – seine Stammesfürstentümer, mündlichen Überlieferungen und künstlerischen Praktiken – ist in den Wikimedia-Projekten nach wie vor weitgehend unterrepräsentiert. Jeder verfasste Artikel und jeder angelegte Wikidata-Eintrag ist ein weiterer Schritt hin zu einer freien Enzyklopädie, die den Reichtum und die Vielfalt der afrikanischen Kulturen wirklich widerspiegelt.

Das Projekt Saaré Lamou ist Teil dieses langfristigen Vorhabens, und dieser Workshop ist ein schönes konkretes Beispiel dafür.

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