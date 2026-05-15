Zwei Wochen der frankophonen Autorinnen 2026 in der Demokratischen Republik Kongo

Die Wikimedia-Community in der Demokratischen Republik Kongo beteiligte sich an der „Quinzaine des autrices francophones 2026“ mit einer Veranstaltung, die am 21. März 2026 in Goma stattfand. Diese Initiative, die auf internationaler Ebene von LesSansPages getragen und vor Ort von Wikimedia RDC unterstützt wird, ist Teil einer Bewegung zur Förderung von Autorinnen im frankophonen Raum.

Eine einmalige Veranstaltung, ein starkes gemeinsames Engagement

In der Demokratischen Republik Kongo konzentrierte sich die Teilnahme auf einen einzigen Tag intensiver Aktivitäten, der in den Räumlichkeiten der Youth Alliance for Reproductive Health (YARH) in Goma stattfand. An dem Workshop nahmen 10 Personen teil, darunter Freiwillige und engagierte Wikimedia-Mitwirkende.

Der Tag verband Schulung und Praxis im Rahmen eines Edit-a-thons. Die Teilnehmer*innen erhielten eine Einführung in die Bearbeitung von Wikipedia und konnten ihre diesbezüglichen Fähigkeiten vertiefen, während sie direkt an Inhalten zu französischsprachigen Autorinnen arbeiteten.

Die während der Sitzung geleisteten Beiträge waren beachtlich:

Es wurden 6 neue Artikel auf Wikipedia erstellt,

46 Artikel wurden verbessert oder überarbeitet,

wobei besonders viel Wert auf die Quellenangaben, die Qualität und die Neutralität der Inhalte gelegt wurde.

Französischsprachige Autorinnen ins Rampenlicht rücken

Das Hauptziel dieser Initiative bestand darin, die Sichtbarkeit von Autorinnen zu stärken, unabhängig davon, ob sie aus der Demokratischen Republik Kongo oder anderen französischsprachigen Regionen stammen. Die Beiträge trugen dazu bei, die Biografien zu ergänzen und gewisse Lücken in der Dokumentation ihrer Werdegänge und Werke zu schließen.

Die „Quinzaine des autrices francophones“ ist eine Initiative von LesSansPages, die die Wikimedia-Gemeinschaften dazu ermutigt, Frauen in der Literatur und im geistigen Schaffen zu dokumentieren und zu würdigen. In der Demokratischen Republik Kongo spielte Wikimedia RDC eine zentrale Rolle bei der lokalen Umsetzung dieser Aktivität, indem es die Organisation und Mobilisierung der Teilnehmer unterstützte.

Fazit

Mit 10 teilnehmenden Personen, 6 neu erstellten Artikeln und 46 überarbeiteten Artikeln zeigt diese Ausgabe 2026 der „Quinzaine des autrices francophones“ in der Demokratischen Republik Kongo die konkrete Wirkung lokaler Wikimedia-Initiativen. Über die Zahlen hinaus hat dieser Tag das Engagement der Mitwirkenden für eine bessere Repräsentation von Frauen im freien Wissen gestärkt.







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