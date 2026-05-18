AWA EmpowerHer 2026: Wie Wikipedia und Wikidata Frauen aus Niger, Benin, Togo und Burkina Faso mehr Sichtbarkeit verschaffen

In Afrika sind Frauen in vielen Bereichen tätig, sie sind innovativ und leisten Pionierarbeit. Dennoch findet man über viele dieser Frauen kaum Informationen zu ihren beeindruckenden Lebensläufen, nicht einmal in der Enzyklopädie Wikipedia, wo sie nur sehr selten vertreten sind. Genau diese Lücke möchte das Projekt AWA-EmpowerHer durch Wikimedia-Projekte schließen.

Die African Wikipedian Alliance (AWA) hat in Zusammenarbeit mit Code for Africa (CfA) und der Europäischen Partnerschaft für Demokratie (EPD) für März 2026 das Stipendienprogramm AWA EmpowerHer 2026 ins Leben gerufen. Dieses Programm bringt bis zu vier afrikanische Wikipedianerinnen in Residenz zusammen (2 englischsprachige, 2 französischsprachige), darunter mich, Faizoun Tola-Achabi Michel Tammy, eine französischsprachige Wikipedianerin, um eine gezielte Bearbeitungskampagne auf Wikipedia und Wikidata sowie in den lokalen Sprachprojekten im Sahel, im benachbarten Westafrika und am Horn von Afrika durchzuführen. Dieses Programm zielt darauf ab, die Geschlechterkluft zu verringern und die Sichtbarkeit afrikanischer Frauen in verschiedenen Bereichen zu erhöhen, und wird anlässlich des Internationalen Tages der Frauenrechte organisiert.

Im Rahmen meiner Tätigkeit als Stipendiatin, Ausbilderin und Mitglied der Wikimedianer-Benin-Benutzergruppe habe ich etwa zehn Teilnehmende aus Benin rekrutiert. Die Mehrheit der Teilnehmenden sind junge Männer und Frauen, Studierende oder junge Berufstätige. Für einige war es die erste Begegnung mit Wikipedia, und sie begannen, sich mit den digitalen Werkzeugen vertraut zu machen.

Anschließend nahmen die Mitwirkenden an einer Informations- und Einführungsveranstaltung teil, bei der es um die Zielländer sowie die zu erledigenden Aufgaben ging. Im Laufe dieser Veranstaltung sprachen sie offen über ihre Schwierigkeiten bei der Bearbeitung, Übersetzung und Erstellung von Artikeln.

Im Rahmen dieses Projekts fanden zwei Online- und Präsenzschulungen zu Wikipedia, der gemeinschaftlichen Online-Enzyklopädie, zu Wikipedya, einer Version von Wikipedia in der Sprache Fongbé aus Benin, sowie zu Wikidata, der strukturierten Datenbank der Wikimedia-Projekte, statt. Anschließend folgten Phasen der Nachbetreuung und der Überprüfung der Arbeit der Mitwirkenden.

Am 22. März 2026 organisierte ich die erste Online-Schulung des Monats, die sich mit den Regeln von Wikipedia und der Verbesserung von Artikeln mithilfe der beiden auf der Plattform verfügbaren Bearbeitungswerkzeuge befasste; moderiert wurde sie von Coulibaly Abdoul-Rahim, einem Schulungsleiter aus der Elfenbeinküste.

Später, am 7. April 2026, organisierte ich eine weitere Veranstaltung zum Thema „Artikelbearbeitung auf Wikipedia“, bei der es um den Aufbau eines Wikipedia-Artikels und die Arten von Quellen ging, die in den Wikimedia-Projekten zugelassen sind. Zwischen diesen beiden Veranstaltungen half ich einigen Neulingen unter den Teilnehmenden, den Nutzen und die Funktionsweise von Wikidata zu verstehen.

Im Anschluss an diese Veranstaltungen wurden zwei Artikel auf Wikipedia erstellt, nämlich: Reky_Djermakoye und Nana-Aissa_Ango_Koussa . Allerdings muss man anerkennen, dass diese geringe Repräsentation von Frauen auf Wikipedia auf das Fehlen zuverlässiger Quellen zurückzuführen ist, die die Bearbeitung der Artikel erleichtern würden. Dennoch wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen (siehe Abbildung unten)

Im Rahmen des Projekts AWA EmpowerHer 2026 durchgeführte Aktivitäten

Als Stipendiatin war dieses Programm für mich eine neue Erfahrung, die ich als bereichernd empfinde. Dank dieses Projekts habe ich Kompetenzen im Erstellen und Verwalten von Veranstaltungsseiten auf Meta erworben. Diese Erfahrung hat mich insbesondere in Bezug auf meine Fähigkeiten in den Bereichen Planung, Nachverfolgung von Aktivitäten und Teamleitung herausgefordert. In meiner Rolle als Organisatorin habe ich verstanden, dass für den reibungslosen Ablauf eines solchen Projekts Ressourcen oder Materialien erforderlich sind, um den Teilnehmern die Schulungs- und Lernsitzungen zu erleichtern. Ich bin besonders stolz darauf, dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen zu haben.

Der Erfolg dieses Projekts ist der Unterstützung durch die Wikimedian-Gruppe von Benin sowie der Mitwirkung aller Beteiligten zu verdanken, die zum Projekt AWA-EmpowerHer beigetragen haben.

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