Die allererste zentralasiatische WikiCon: Ein historisches Treffen in Taschkent

Am 19. und 20. April fand in Taschkent, Usbekistan, die allererste Zentralasiatische WikiCon statt. Diese historische Veranstaltung wurde von den Wikimedians der usbekischsprachigen Benutzendengruppe mit großzügiger Unterstützung der Wikimedia Foundation und engagierter Wikimedia-Freiwilliger organisiert. Die Konferenz brachte Teilnehmende aus fast 20 Wikimedia-Affiliates aus drei Kontinenten zusammen, nämlich aus Asien, Europa und Nordamerika. Es war eine wahrhaft internationale Veranstaltung, geprägt von Energie, Zusammenarbeit und einem bereichernden Austausch.

Langjährige Wikimedianer/innen träumten schon seit Jahrzehnten davon, eine regionale Wiki-Konferenz in Zentralasien zu veranstalten. Die Idee, die Eröffnungsveranstaltung in Taschkent abzuhalten, entstand während Gesprächen auf der Wikimania 2024. Dort trafen sich Aida Akhmedova, User:Darafsh und User:Batyrbek.kz und waren sich einig, dass Taschkent der ideale Ort wäre, um dieses lang ersehnte Treffen zu starten. Sie wandten sich an unsere Benutzendengruppe, und wir stimmten begeistert zu. Von diesem Moment an arbeiteten wir unermüdlich daran, diese Vision zu verwirklichen.

Teilnehmende, die während einer Session am ersten Tag der Central Asian WikiCon 2025 aufmerksam zuhören. Красный, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Das Kernteam der Organisierenden, bestehend aus Aida Akhmedova, User:Darafsh, User:Красный, User:Artemev Nikolay und mir, hat sich mit ganzem Herzen dafür eingesetzt, die Konferenz zu einem Erfolg zu machen. Das Programmkomitee, zu dem User:Batyrbek.kz, User:Daria Cybulska (WMUK), User:Lvova, User:Mamatkazy und User:Красный gehörten, hat viel Zeit und Mühe darauf verwendet, die besten Beiträge auszuwählen und ein spannendes Programm zusammenzustellen. Unterdessen hat das Stipendienkomitee fleißig daran gearbeitet, sicherzustellen, dass die verdienstvollsten Beitragenden die Unterstützung erhielten, die sie für ihre Teilnahme benötigten.

Die Konferenz hatte großen Einfluss und brachte über 90 Teilnehmende aus ganz Zentralasien zusammen, wie die usbekischen Staatsmedien berichteten. Für viele war es die erste Teilnahme an einer Wikimedia-Veranstaltung. Die Sessions deckten eine Vielzahl von Themen ab, darunter Wikidata, Wikisource, Wikimedia Commons sowie Strategien für das Wachstum und Engagement der Community. Die Teilnehmenden erwarben wertvolle Fähigkeiten im Bereich der Bearbeitung, in der Projektzusammenarbeit und im Verständnis für das gesamte Wikimedia-Ökosystem. Viele kehrten mit neuer Energie und dem festen Vorsatz nach Hause zurück, ihre Beiträge zu verstärken. Eine Teilnehmende bemerkte, dass es vor der Konferenz eine zentralasiatische Community gab und danach eine andere – was verdeutlicht, wie transformativ die Veranstaltung für die regionale Zusammenarbeit und Dynamik war.

Die Sessions fanden in mehreren Sprachen statt, darunter Englisch, Russisch und Usbekisch, was die Diversität unserer Region und der Bewegung widerspiegelte. Es war mir eine Ehre, gemeinsam mit User:Hasan Xamidovich eine Session zu leiten, in der es um die Herausforderungen ging, die sich durch minderwertige maschinelle Übersetzungen auf Wikipedia ergeben. User:Batyrbek.kz und User:Il Nur trugen ebenfalls wertvolle Erkenntnisse aus ihren eigenen Erfahrungen bei der Bewältigung dieses Problems bei.

Die wunderschönen visuellen Materialien der Konferenz wurden von Benutzer:Kurmanbek gestaltet. Kurmanbek, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Da wir zum ersten Mal eine Veranstaltung dieser Größenordnung organisierten, gab es viele Unsicherheiten. Doch die Begeisterung und die Ermutigung durch die Community haben uns während des gesamten Prozesses motiviert. Auch die Anleitung und Unterstützung durch die Wikimedia Foundation haben entscheidend dazu beigetragen, die Konferenz zu einem unvergesslichen und bedeutungsvollen Ereignis zu machen.

Ich möchte dem gesamten COT und der Wikimedia Foundation von ganzem Herzen für ihre unermüdliche Unterstützung danken, ebenso wie allen Freiwilligen, die dazu beigetragen haben, diese Veranstaltung zu verwirklichen. Ein besonderer Dank gilt der Diplomat International School und Schulleiterin Elena Kushner für die großzügige Gastfreundschaft sowie User:Kurmanbek für die Gestaltung der wunderschönen visuellen Materialien, die der Konferenz ihre unverwechselbare Identität verliehen haben. Ich hoffe, dass dies die erste von vielen solchen Veranstaltungen in der Region sein wird, die eine noch stärkere Zusammenarbeit und ein weiteres Wachstum in ganz Zentralasien fördern.

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation