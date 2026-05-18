Die Kraft der Zusammenarbeit: Wie „WikiGap 2026“ das Swahili-Wiktionary verändert

In der Welt des offenen Wissens erzählen Zahlen eine Geschichte, doch die Zusammenarbeit verleiht ihr Seele. Zwischen Januar und Mai 2026 machte sich Jenga Wikipedia ya Kiswahili (JWK) auf, um nicht nur im Rahmen der weltweiten WikiGap-Kampagne die Geschlechterkluft zu überbrücken, sondern auch die Landschaft des Swahili-Wiktionary (Wikamusi) grundlegend zu verändern.

Gruppenfoto während der Wiktionary-Veranstaltung am 11. April 2026.

Unser Ziel war klar: das Swahili-Wiktionary auf die historische Marke von 80.000 Einträgen zu bringen. Hier erfährst du, wie wir dieses Ziel in zwei Phasen und dank einer starken Zusammenarbeit mit der Community verwirklicht haben.

Phase I: Das Tempo vorgeben

Die erste Phase unserer WikiGap-Kampagne (6. Januar – 31. März) war eine echte Ausdauerprüfung. Wir konzentrierten uns auf eine kuratierte Liste von Artikeln für Wikipedia und sorgten gleichzeitig für zahlreiche neue Einträge im Wiktionary.

Laut unserem Phase-I-Öffentlichkeitsarbeit-Dashboard waren die Ergebnisse überwältigend:

17.000 Artikel erstellt (insgesamt über alle Projekte hinweg)

(insgesamt über alle Projekte hinweg) 23.400 Bearbeitungen insgesamt

157.000 Artikelaufrufe

Während Wikipedia ein solides Wachstum von 1.460 neuen Artikeln verzeichnete, war das Swahili-Wiktionary mit 15.600 neuen Einträgen der eigentliche Star. Diese Phase bewies, dass unsere interne Dynamik stark war, doch um den Meilenstein von 80.000 zu erreichen, mussten wir unseren Kreis erweitern.

Phase II: Der Workshop „Gemeinsam sind wir stark“

Der Wendepunkt der Kampagne wurde am 11. April 2026 in der neuen Bibliothek der UDSM (Raum 221) erreicht. Dies war nicht nur ein weiterer Workshop, sondern eine gemeinsame Initiative von JWK und den Wikimedianern/innen von Arusha.

Der Grundstein für diese Zusammenarbeit wurde Ende März während der nationalen Klausurtagung auf Sansibar gelegt. Eben, der Leiter der Arusha-Gemeinschaft, äußerte den starken Wunsch, dass sein Team die technischen Feinheiten von Wiktionary erlerne. Wir sind diesem Aufruf gefolgt. Unter der Leitung von Dr. Aneth David und mit Unterstützung von Anuary Rajabu (Wikimedia Tabora) veranstalteten wir eine Session, die geografische und technische Lücken überbrückte.

Der Einfluss dieser Partnerschaft ist in unserem Phase-II-Öffentlichkeitsarbeit-Dashboard festgehalten:

Bearbeiter/innen: Von 16 auf 45 gestiegen.

Von 16 auf gestiegen. Wachstum bei Wiktionary: 7.940 neue Artikel wurden in nur einem Monat erstellt.

wurden in nur einem Monat erstellt. Multimedia: 124 Uploads auf Wikimedia Commons, die unserer Arbeit den dringend benötigten visuellen Kontext verleihen.

Warum das wichtig ist

Seit 2024 ist Jenga Wikipedia ya Kiswahili die einzige Affiliate-Organisation in der Region, die sich gezielt und konsequent auf Wiktionary konzentriert. Der Beitritt der Arusha-Community zu dieser spezialisierten Initiative war eine echte Ermutigung – ein Zeichen dafür, dass die gemeinsame Energie allmählich Gestalt annahm.

Als wir die Daten aufschlüsselten, wurde das Bild klarer. Ein engagierter Kern von Schreibenden hielt die Wikipedia-Maschinerie am Laufen und verfasste in Phase II 135 neue Artikel. Die eigentliche Energiewelle ging jedoch von Wiktionary aus. Von den 22 gemeinsamen Schreibenden konzentrierte sich die Mehrheit auf das Wörterbuch-Projekt. Dieser redaktionelle Ansturm führte dazu, dass allein in Phase II mehr als 356.000 neue Wörter hinzugefügt wurden.

Die Zahlen sprechen für sich: Wikipedia wächst weiterhin stetig, doch Wiktionary hat sich zu einer Plattform entwickelt, auf der kollektives Engagement zu einem exponentiellen Einfluss führt. Was als Nischenprojekt begann, ist heute ein Movement, das die Art und Weise neu definiert, wie regionale Inhalte im Internet verbreitet werden.

Fazit

Das dritte Quartal 2026 hat gezeigt, dass es bei der Swahili-Bewegung nicht mehr nur um einzelne Beiträge geht, sondern um strategische Bündnisse. Während wir die Marke von 80.000 Einträgen erreichen, tragen wir die Erkenntnis im Herzen, dass Umoja ni Nguvu (Einigkeit macht stark) gilt.

Wenn wir unser Wissen in Arusha, Tabora und Daressalam austauschen, überlebt die Swahili-Sprache online nicht nur – sie blüht regelrecht auf. Hier geht es zum Meilenstein-Tagebuch: Wiktionary:Matukio ya hivi karibuni – Wiktionary

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