Ein Versuch, das ukrainischsprachige Wikivoyage wiederzubeleben: Fünf Jahre Erfahrung von Studierenden des Fachbereichs Tourismus der Technischen Universität Lemberg

Das ukrainischsprachige Wikivoyage ist bei weitem nicht das aktivste Wiki-Projekt. Es mangelt hier an Freiwilligen, insbesondere an Administratoren und Redakteuren, die regelmäßig Reise-Inhalte erstellen und aktualisieren. Genau deshalb war der Beitrag der Studierenden des Fachbereichs Tourismus der Nationalen Universität „Lviv Polytechnic“ im Hinblick auf die Schaffung von freiem Wissen besonders wertvoll. In gewisser Weise waren es gerade die Tourismusstudenten, die in den letzten Jahren dazu beigetragen haben, dem ukrainischsprachigen Wikivoyage „Leben einzuhauchen“. Der in dieser Veröffentlichung vorgestellte Beitrag basiert auf meinen eigenen Erfahrungen bei der Organisation und Begleitung der Initiative zur Bearbeitung von Wikivoyage durch Studierende im ersten und dritten Studienjahr in den Jahren 2021–2025 und stellt eine Art Zusammenfassung dar.

In den Jahren 2021 bis 2025 haben sich die Studierenden also an der Erstellung und Verbesserung von Artikeln auf Wikivoyage beteiligt. In dieser Zeit hat sich das Format der Aufgaben verändert und weiterentwickelt: vom Hinzufügen einzelner Objekte in den Rubriken „Sehenswürdigkeiten“ oder „Unterkünfte“ bis hin zur Erstellung vollständiger Artikel über Länder, Städte und Reiserouten. Ich versuche auch, die Aufgaben je nach dem behandelten Kontext abwechslungsreich zu gestalten. So kann die Arbeit der Studierenden an die Themen bestimmter Studienfächer angepasst werden und gleichzeitig einen Beitrag zu verschiedenen Arten von Reiseinhalten leisten. Zum Beispiel arbeiten die Studierenden im Jahr 2026 daran, Informationen über Städte in Artikeln über Länder, Bundesstaaten, Provinzen usw. zu ergänzen, sowie touristische Regionen darin zu beschreiben und Karten hinzuzufügen. Es ist allerdings noch zu früh, um über die Ergebnisse dieses Jahres zu sprechen, obwohl bis jetzt bereits über 40 Studierende mindestens eine Bearbeitung vorgenommen haben.

Studierende, die sich 2022 an der Verbesserung von Wikivoyage beteiligt und Souvenirs von Wikimedia Ukraine erhalten haben (MarianaSenkiv, CC BY-SA 4.0)

Diese Aufgaben wurden in die Lehrfächer der Fachrichtungen Geografie und Tourismus integriert, die zudem einen internationalen Bezug haben. Deshalb beschäftigten sich die Studierenden vor allem mit verschiedenen Ländern, Städten und Reiserouten weltweit. So konnte der Lernprozess mit der praktischen Arbeit an einer echten Informationsquelle verbunden werden.

Zu Beginn des Projekts habe ich erfahrene Trainer sowie Administratoren von Wiki-Projekten eingeladen, die Schulungen durchführten und mit den Studierenden kommunizierten. Das half dabei, die Arbeitsweise von Wikivoyage, die Regeln für die Gestaltung von Artikeln sowie die Anforderungen an Stil und Urheberrecht besser zu verstehen. Die Studierenden erhielten von der Wiki-Community wertvolle Tipps und Feedback.

Wichtig ist, dass sich der gesamte Beitrag der Studierenden nachverfolgen und analysieren lässt. Ich führe eine Statistik der Bearbeitungen nach Jahren, und Informationen zur Beteiligung der Studierenden, zur Anzahl der Bearbeitungen, zu den erstellten Artikeln und anderen Kennzahlen sind auf der Plattform Outreach Dashboard (genauer gesagt in meinem Dashboard) verfügbar. Die Analyse der Entwicklung zeigt, dass die Zahl der Vollzeit- und Teilzeitstudierenden des Fachbereichs Tourismus der Technischen Universität Lemberg, die mindestens eine Bearbeitung in Wikivoyage vorgenommen haben, im Zeitraum 2021–2025 insgesamt gestiegen ist. Während es 2021 noch 13 und 2022 17 solcher Studierenden waren, gab es 2023 einen vorübergehenden Rückgang auf 6 Teilnehmer. Gleichzeitig stieg die Zahl der aktiven Studierenden in den Jahren 2024–2025 deutlich an – auf 35 bzw. 48 Personen. Diese Entwicklung hängt zum Teil mit der Größe der Studierendengruppen in den verschiedenen Jahren zusammen: Mit der steigenden Zahl der Studierenden, die an den entsprechenden Lehrfächern und praktischen Aufgaben teilnahmen, wuchs auch die Zahl der Teilnehmer am Wiki-Projekt.

Anzahl der Studierenden des Fachbereichs Tourismus der Technischen Universität Lemberg, die zwischen 2021 und 2025 an der Verbesserung der ukrainischsprachigen Wikivoyage-Seiten mitgewirkt haben (MarianaSenkiv, CC BY 4.0)

Gleichzeitig kann nicht jeder Beitrag der Studierenden als gleichermaßen erfolgreich bewertet werden. Zu den größten Herausforderungen zählen die mangelnde Verantwortung einzelner Studierender bei der Bearbeitung solcher Aufgaben, Verstöße gegen die Regeln der Wiki-Projekte oder ein unvollständiges Verständnis der Arbeitsprinzipien im Wikivoyage-Umfeld. In der Praxis ergibt sich oft die Notwendigkeit, zusätzlich die Wichtigkeit der Einhaltung des Urheberrechts, die Unzulässigkeit des Kopierens von Texten aus anderen Quellen, die Regeln für den Umgang mit Quellen und die Notwendigkeit eines neutralen Stils bei der Darstellung von Informationen zu erklären.

Mir ist auch bewusst, dass die Einbindung einer großen Anzahl neuer Mitwirkender eine zusätzliche Belastung für die wenigen aktiven Administratoren des ukrainischsprachigen Wikivoyage darstellt. Genau deshalb schätze ich ihr Verständnis, ihre Hilfe, ihre Geduld und ihre Bereitschaft, den Studierenden die Regeln und Grundsätze der Arbeit an Wiki-Projekten zu erklären, ganz besonders. Diese Unterstützung ist nicht nur für die erfolgreiche Eingewöhnung der Neulinge wichtig, sondern auch für die Zukunft von Wikivoyage selbst, denn die Studierenden können zu potenziell langfristig Mitwirkenden des Projekts werden. Ich versuche meinerseits auch, den Prozess der Einbindung von Studierenden in die Arbeit bei Wikivoyage zu erleichtern: Ich habe die Erstellung eines kurzen Lehrvideos über die Grundlagen der Bearbeitung bei Wikivoyage initiiert, das ich unter den Studierenden verbreite, und erstelle regelmäßig zusätzliche Videoerklärungen und Anleitungen zur Erledigung von Aufgaben und zur Einhaltung der Regeln von Wiki-Projekten.

Gleichzeitig gibt es deutlich mehr positive Ergebnisse (nicht nur für Wikivoyage, sondern auch für die Studierenden selbst). Durch das Hinzufügen von Informationen zu Wikivoyage behalten die Studierenden den Stoff über Städte, Sehenswürdigkeiten und Attraktionen besser im Gedächtnis. Sie lernen, Informationen zusammenzufassen, mit Quellen im Internet umzugehen, Informationen zu überprüfen, sie zu analysieren und ihre Gedanken kurz und prägnant darzulegen. Außerdem hilft diese Arbeit dabei, wichtige technische Fähigkeiten zu erwerben – vom Bearbeiten von Texten bis hin zum Umgang mit Online-Plattformen und strukturierten Informationen.

Es ist besonders schön, konkrete Ergebnisse dieser Arbeit zu sehen. Zum Beispiel ist der Artikel über Hurghada, den eine der Studentinnen ins Leben gerufen hat, jetzt auf der Startseite von Wikivoyage zu finden. Natürlich ist dieser Artikel nicht perfekt und muss noch weiter überarbeitet und verbessert werden, aber allein die Tatsache, dass er im Wiki-Projekt entstanden ist, ist schon ein wichtiges Ergebnis. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie der Beitrag eines Studierenden zu einem bemerkenswerten Artikel werden kann, der für ein breites Publikum von Reisenden nützlich ist.

Im Gegensatz zu herkömmlichen schriftlichen Aufgaben ist es bei Wikivoyage viel schwieriger, sich auf automatisch generierten Text zu beschränken, denn die Studierenden müssen die Struktur der Artikel selbstständig analysieren, mit Vorlagen arbeiten, Informationen hinzufügen und überprüfen, Karten einbinden und die Inhalte an die Anforderungen des Wiki-Projekts anpassen. Solche Aktivitäten fördern die Entwicklung von kritischem Denken, digitaler Kompetenz und praktischen Fähigkeiten im Umgang mit Informationen im Zeitalter der KI.

Neben ihrer Arbeit bei Wikivoyage lernen die Studierenden auch andere Wiki-Projekte kennen – vor allem Wikidata und Wikimedia Commons – und wie man diese drei Plattformen miteinander verknüpft. So können sie das Ökosystem der Wiki-Projekte besser als ein einheitliches System strukturierten und vernetzten Wissens verstehen und nicht nur als einzelne Tools.

In den höheren Semestern ergibt sich die Möglichkeit, schrittweise zur praktischen Bearbeitung von Wikipedia überzugehen (darüber sollte man aber einen eigenen Artikel schreiben). Zu diesem Zeitpunkt verfügen die Studierenden in der Regel bereits über ausreichende Fähigkeiten – den Umgang mit Quellen, das Verständnis für einen neutralen Stil, die Grundprinzipien der Wiki-Markup-Sprache sowie Erfahrung mit der Bearbeitung anderer Projekte. Dadurch wird Wikipedia nicht mehr als komplexes oder „beängstigendes“ Umfeld wahrgenommen, sondern eher als logische Fortsetzung der bereits erlernten Werkzeuge für den Umgang mit offenem Wissen. Eine zusätzliche Motivation für die Studierenden sind thematische Souvenirs, die Wikimedia Ukraine für aktive Beiträge zur Entwicklung von Wiki-Projekten verschenkt.

Also braucht Wikivoyage als Wiki-Projekt insgesamt mehr Freiwillige, vor allem solche, die sich im Tourismus und in der touristischen Infrastruktur auskennen. Studierende der Tourismusfachrichtungen erwerben solche Kenntnisse im Laufe ihres Studiums, daher ist ihre Einbindung in die Bearbeitung für beide Seiten von Vorteil: Einerseits können sie die erworbenen Kompetenzen in der Praxis anwenden und festigen, andererseits leisten sie einen echten Beitrag zur Entwicklung offener Tourismusressourcen. Ich schätze ihren Beitrag (auch wenn er noch so klein ist) sehr, besonders wenn die Studierenden nicht nur vorhandene Inhalte bearbeiten, sondern auch neue Artikel anlegen, die sich später weiterentwickeln und für ein breiteres Publikum nützlich werden. Gleichzeitig ist die Koordination einer solchen Teilnehmerzahl ein ziemlich komplexer Prozess und erfordert viel Aufwand und Zeit. Trotz dieser Schwierigkeiten möchte ich diese Initiative nicht aufgeben, da ich ihren pädagogischen und praktischen Wert sowohl für die Studierenden als auch für die Entwicklung von Wikivoyage insgesamt sehe.

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