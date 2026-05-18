„Passen alle Museen eines Landes auf Wikipedia?“

Die Antwort auf diese Frage haben wir nicht am Schreibtisch gesucht, sondern vor Ort. In Nordzypern, wo wir in kurzer, aber intensiver Zeit ein Museum nach dem anderen besucht haben.

Im Rahmen des Projekts Museen auf Zypern: Kulturerbe bewahren, Wissen teilen haben wir innerhalb von 7 Tagen insgesamt 25 Museen in 6 verschiedenen Städten besucht. Dabei handelte es sich nicht nur um eine Reise, sondern um eine systematische Dokumentationsarbeit. Wir haben die Museen in Nikosia, Kyrenia, Famagusta, Iskele, Güzelyurt und Lefke Schritt für Schritt durchlaufen und die Ausstellungsräume, architektonischen Details, Sammlungen und ausgestellten Objekte umfassend fotografiert. Das Ergebnis übertraf unsere ursprünglichen Erwartungen bei weitem. Wir haben mehr als 2.000 Fotos gemacht. Dabei ist nicht nur ein umfangreiches Archiv entstanden, sondern eines, das auch inhaltlich und dokumentarisch von großem Wert ist.

Natürlich lief aufgrund der Natur der Feldforschung nicht alles wie geplant. Einige Museen, die wir besuchen wollten, konnten wir wegen Restaurierungsarbeiten oder vorübergehender Schließungen nicht betreten. Aber selbst diese Ausfälle haben uns an etwas Wichtiges erinnert: Das kulturelle Erbe ist kein statisches Gebilde, sondern unterliegt einem ständigen Wandel.

Diese Erfahrung hat uns eines ganz klar gezeigt:

Alle Museen eines Landes passen allein nicht in Wikipedia. Aber sie passen mehr als gut ins Wikimedia-Ökosystem.

Denn es geht nicht nur darum, Artikel zu schreiben.

Wikipedia ist ein etwas wählerisches Projekt. Aufgrund der Kriterien für die Relevanz und die Quellenangaben ist es nicht immer möglich, für jedes Museum einen Artikel zu erstellen. Vor allem in Regionen mit begrenzter internationaler Sichtbarkeit, wie zum Beispiel Nordzypern, sind viele Museen im digitalen Raum fast gar nicht vertreten.

Genau an dieser Stelle kommen die anderen Wikimedia-Projekte ins Spiel.

Wikimedia Commons speichert die Fotos, die wir machen, nicht nur als Bilder, sondern auch als Dokumente. Jedes einzelne Bild wird zu einem eindeutigen und überprüfbaren Nachweis für die Existenz eines Museums.

Wikidata verwandelt diese Einträge in eine sinnvolle Struktur. Jedes Museum wird zusammen mit seinem Standort, seiner Art und anderen Merkmalen zu einer Dateneinheit und in das globale Informationsnetzwerk aufgenommen.

So ergibt sich eine dreischichtige Struktur:

Wikipedia erklärt

Commons zeigt

Wikidata verlinkt

Und wenn diese drei zusammenwirken, wird der Begriff „Platz finden“ neu definiert.

Diese Arbeit, die wir in Nordzypern durchführen, ist nicht nur ein Dokumentationsprojekt. Es ist zugleich der Versuch, das kulturelle Erbe einer Region mit begrenzter Sichtbarkeit in die digitale Welt zu übertragen. Projekte dieser Art produzieren Wissen, anstatt es nur zu konsumieren. Sie machen Orte sichtbar, die auf der Landkarte nicht verzeichnet sind. Sie verewigen Orte, die in der digitalen Welt keine Spuren hinterlassen haben.

Und, wie sieht das Ergebnis aus?

Passen alle Museen eines Landes auf Wikipedia?

Nein.

Aber sobald du dich vor Ort begibst, alles dokumentierst und teilst, passen alle Museen eines Landes in Wikimedia.

Und vielleicht ging es gar nicht um die Kapazität. Es ging darum, durch die Türen dieser Museen zu gehen, das Gesehene festzuhalten und sagen zu können: „Wir waren hier.“

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