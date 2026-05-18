Was die Wiki-Editors von Lx aus den Erfolgen einer langjährigen Partnerschaft gelernt haben

Ende letzten Monats brachten die Wiki Editoras Lx auf Einladung der Architektin, Dozentin, Forscherin und Vizepräsidentin der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universität Beira Interior, Patrícia Pedrosa, Wikipedia in den Hörsaal, um gemeinsam mit den Studierenden des Architekturstudiengangs eine Bearbeitungssitzung durchzuführen, bei der wir einige der bedeutendsten Architektinnen Portugals in Wikipedia und Wikidata eintrugen.

Die Veranstaltung war Teil der Ausstellung „Architektinnen: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“, die von der Aktionsgruppe „Frauen, Architektur und Territorium“ (M_ACT UBI) und der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Universität Beira Interior organisiert wurde, mit Unterstützung des Fachbereichs Architektur und der Bibliothek der UBI sowie der Wiki Editoras Lx.

Die Ausstellung wurde am 26. März, dem Geburtstag von Maria José Estanco, der ersten diplomierten Architektin Portugals, eröffnet und markiert zugleich einen ersten Schritt in Richtung der Einführung eines Nationalen Tages der Architektinnen in Portugal, der an diesem Tag begangen werden soll.

Als feministische Redaktionsgruppe, die sich dafür einsetzt, Ungleichheiten hinsichtlich Sichtbarkeit und Repräsentation auf Wikipedia zu bekämpfen, halten wir die Zusammenarbeit mit Universitäten für unerlässlich, um Themen anzugehen und zu vertiefen, die bereits Gegenstand akademischer Forschung sind. Ein solcher Austausch erweist sich als besonders wertvoll, gerade weil Wikipedia Menschen mit mehr Fachwissen benötigt.

„Diese Einträge über Architektinnen spielen eine entscheidende Rolle bei einer umfassenden Recherche, die die Gesellschaft im Allgemeinen durchführen kann, und unabhängig davon, ob sie vorhanden sind oder nicht, bestimmen sie, ob diese Architektinnen im öffentlichen Bewusstsein präsent sind oder nicht. Es ist also eine Herausforderung, aber es scheint eine Verpflichtung der Wissenschaft zu sein, auf diese Weise auch einen Beitrag zur Rückführung des von ihr erzeugten Wissens an die Gesellschaft zu leisten“, reflektierte Patrícia Pedrosa über die Bedeutung dieser Initiative.

Und es gibt auch einen enormen Gewinn in umgekehrter Richtung: Als Redaktionsteam haben wir die Möglichkeit, den Studierenden die Wissensproduktion ohne Hierarchien auf kollektive Weise näherzubringen – in einem Umfeld, in dem sie das tun, was sie bereits gewohnt sind – also recherchieren, sich mit dem Konzept von Quellen und Bekanntheit auseinandersetzen – und mit der Perspektive, dass wir dies gemeinsam in einem Raum außerhalb der akademischen Welt gestalten können.

Wir müssen uns vor Augen halten: Wenn die Wissenschaft in direktem Zusammenhang mit der übrigen Gesellschaft steht und ihr den Wert der aus ihren Forschungen gewonnenen Erkenntnisse zurückgeben will, schöpft sie auch selbst viel aus dem, was in dieser freien Enzyklopädie zu finden ist; denn für viele Menschen ist das Wiki nicht nur ein Endziel des Wissens, sondern geradezu das Tor zu tiefergehenden Untersuchungen.

„Es war eine äußerst inspirierende Erfahrung, und der Keim für diese Ausgabe wurde definitiv gesät. […] Für diese Aktivität habe ich dabei geholfen, eine kleine Liste von Architektinnen zusammenzustellen, deren Seiten unvollständig oder gar nicht vorhanden waren, und es war überraschend zu sehen, dass mehrere zeitgenössische Architektinnen, die über Ateliers mit umfangreicher architektonischer Produktion und preisgekrönten Werken verfügen, nicht einmal eine eigene Seite hatten. Es ist einerseits etwas frustrierend zu sehen, dass diese Lücke besteht, die ein gewisses Gefühl der Unsichtbarkeit hervorrufen kann, dass es keine Architektinnen gibt, und dies kann sich später auf diese Berufswelt auswirken: Es gibt keine Architektinnen, vielleicht ist es kein geeigneter Beruf für sie, aber das stimmt nicht, und ich freue mich nun, Teil dieses Aufbaus sein zu können“, überlegte Natália Fávero, Architektin und Doktorandin an der UBI.

Die Zusammenarbeit mit Patrícia Pedrosa ist ein Beispiel dafür, wie Partnerschaften zwischen verschiedenen Initiativen für beide Seiten bereichernd sein können. Im Jahr 2020 kamen die Lehrerin und Lia Antunes über die Mulheres na Arquitectura auf uns zu; beide interessierten sich für das Format der „Editathons“ und suchten nach Personen, die Erfahrung mit der Erstellung von Wikipedia-Artikeln hatten.

Im Juni jenes Jahres setzten wir eine erste Partnerschaft in die Tat um – und zwar die erste im Rahmen unseres Gastkuratorenprogramms. Diese Zusammenarbeit zeigte uns, wie die Einbindung externer Fachgemeinschaften die redaktionelle Arbeit stärken kann: Sie bringen kuratorisches Fachwissen und Spezialkenntnisse ein, wir hingegen die Feinheiten des redaktionellen Prozesses und das Know-how darüber, was einen Eintrag nachhaltig macht.

In diesen fast sechs Jahren blieben wir eng in Verbindung. Patrícia nahm gelegentlich an unseren Aktivitäten teil und kehrte auch zu bedeutenden Anlässen zurück, wie beispielsweise zum Editathon Território-Corpo-Terra im Jahr 2023. Die Idee eines neuen gemeinsamen Editathons, die anlässlich der Ausstellung „Arquitectas da Liberdade“ vorgeschlagen wurde, die von Mulheres na Arquitectura im Museu do Aljube organisiert wurde, kann als natürliche Fortsetzung einer Beziehung betrachtet werden, die mit Zeit und Vertrauen aufgebaut wurde, und erinnert uns daran, dass die besten Partnerschaften nicht auf einmal entstehen, sondern im Laufe der Zeit gepflegt werden. Aus dieser Art von echter Verbindung entstehen die nachhaltigsten Ergebnisse.

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