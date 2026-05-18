„Wiki for Minorities“ startet im April 2026 die erste „Kampagne für Minderheiten in Afrika“

Im April 2026 startete Wiki for Minorities (deutsch: Wiki für Minderheiten) offiziell seine erste „Minority in Africa“-Kampagne unter dem Motto „Lasst uns unsere eigenen Geschichten erzählen“. Diese wegweisende Initiative ist ein bedeutender Schritt, um den Stimmen, der Geschichte und den Wissenssystemen von Minderheitengemeinschaften auf dem gesamten Kontinent Afrika mehr Gehör zu verschaffen. Die Kampagne wird in fünf Ländern implementiert: Nigeria, Uganda, Tansania, Kamerun und Burkina Faso. Sie bringt ein diverses Netzwerk von Organisator*innen, Beitragenden und Fürsprecher*innen zusammen, die sich dafür einsetzen, die Wissenslücke rund um Minderheitengruppen auf Wikimedia-Plattformen zu schließen. Die virtuelle Auftaktveranstaltung wurde erfolgreich von User: Fulani215 koordiniert und von User: Igallards7 aus der chilenischen Wikimedia-Community sowie Gründerin von Wiki for Minorities moderiert. Die Sitzung diente als grundlegendes Treffen und bot den Organisator*innen eine Plattform, um ihre Visionen vorzustellen, sich auf gemeinsame Ziele abzustimmen und Strategien für ein wirkungsvolles Engagement der Community festzulegen.

Stärkung der Community für die Vertretung von Minderheiten

Im Mittelpunkt von „Wiki for Minorities“ steht eine klare und überzeugende Vision: die Förderung inklusiver Wissensökosysteme durch eine bessere Repräsentation von Minderheitengruppen in ganz Afrika. Die Initiative setzt sich dafür ein, dass unterrepräsentierte Gemeinschaften einen gleichberechtigten Zugang zu Informationen erhalten und gleichzeitig ihre eigenen Erzählungen in den globalen Wissenspool einbringen. Durch die Priorisierung von Inklusion und Zusammenarbeit zielt die Kampagne darauf ab, nachhaltige Communities aus Schreibenden, Forschenden und Geschichtenerzählern aufzubauen, die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, die Erfahrungen und Perspektiven von Minderheiten zu dokumentieren.

Einarbeitung und Kapazitätsaufbau

Um diese Vision in die Tat umzusetzen, nahmen die Organisierendenan umfassenden Einführungs- und Fortbildungsmaßnahmen teil. Diese praxisorientierten Schulungen vermittelten den Teilnehmenden die technischen Fähigkeiten, strategischen Planungsinstrumente und Methoden zur Einbindung der Community, die für eine erfolgreiche Implementierung der Kampagne in ihren jeweiligen Ländern erforderlich sind. Die virtuellen Sessions deckten Schlüsselbereiche wie die Erstellung von Inhalten, Projektmanagement, Strategien zur Öffentlichkeitsarbeit und die effektive Nutzung der Wikimedia-Plattformen ab. Dieser Ansatz stellt sicher, dass jedes Länderteam gut vorbereitet ist, um wirkungsvolle Beiträge zu leisten und ein langfristiges Engagement aufrechtzuerhalten.

Bleib auf dem Laufenden

Wenn du mehr über die Aktivitäten und den Einfluss von „Wiki for Minorities“ erfahren möchtest, kannst du der Initiative über ihre Social-Media-Kanäle folgen, Updates auf ihrer Meta-Seite entdecken oder dich über die Diskussionsseite direkt mit dem Koordinator in Verbindung setzen. Wiki for Minorities auf Meta-Wiki

Can you help us translate this article? In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out? Start translation