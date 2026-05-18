WikiClub-Marathon 2026: 100 Zitate in weniger als 24 Stunden – eine Herausforderung, die von der Wikiquote-Community angenommen und gelobt wurde

Der WikiClub-Marathon 2026, die dritte Ausgabe dieser gemeinschaftlichen Initiative, mobilisierte Mitwirkende aus mehreren Städten der Elfenbeinküste, darunter Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Dabou, San-Pédro, Dimbokro, Daloa, Korhogo und Man. Diese Veranstaltung wurde im Rahmen der Aktivitäten der WikiClubs von Wikimedia Côte d’Ivoire organisiert und hatte zum Ziel, die Präsenz ivorischer Inhalte auf Wikiquote auf Französisch zu stärken.

Unter dem Motto „100 Zitate ivorischer Persönlichkeiten in 24 Stunden hinzufügen“ steht diese Ausgabe ganz im Zeichen der Würdigung ivorischer Prominenter anhand ihrer Worte und Ideen.

Der Marathon fand am 11. April 2026 von 9 bis 18 Uhr (UTC) online über Google Meet statt, was die Teilnahme von Mitwirkenden aus dem ganzen Land erleichterte.

Ziele und Ergebnisse

Das Hauptziel bestand darin, innerhalb von weniger als 24 Stunden 100 verifizierte Zitate hinzuzufügen und gleichzeitig neue Teilnehmende in die Regeln für Beiträge auf Wikiquote einzuführen.

Am Ende des Tages wurde das gesetzte Ziel erreicht, da die geplanten Zitate tatsächlich hinzugefügt wurden. Dieses Ergebnis zeugt von einer gut strukturierten Organisation und einer aktiven Beteiligung der Mitwirkenden.

Schulung und Betreuung

Im Rahmen einer Schulung mit dem Titel Einführung in das französische Wikiquote konnten sich die Teilnehmer mit den Grundprinzipien vertraut machen, darunter die Suche nach zuverlässigen Quellen, die Überprüfbarkeit von Zitaten und die Strukturierung der Seiten.

Nachverfolgung der Beiträge

Die Beiträge wurden mithilfe von Tools wie Outreach Dashboard und Hashtag Wikimedia verfolgt, wodurch eine umfassende Nachverfolgung der Aktivitäten und die Messung der Ergebnisse gewährleistet werden konnten.

Anerkennung durch die Gemeinschaft

Die Initiative stieß auf positives Echo in der Wikiquote-Community, die die gute Organisation, die Nachverfolgung der Beiträge sowie die Bereitstellung von Schulungsmaterialien lobte, die auch für andere Initiativen nützlich sind.

Schulungen

Diese Aktivität trug zur Stärkung der Kompetenzen der Teilnehmer, zur Verbesserung der Bearbeitungspraktiken und zur Strukturierung der Aktivitäten der WikiClubs von Wikimedia Côte d’Ivoire bei.

Der WikiClub-Marathon 2026 bestätigt damit das große Interesse an gemeinschaftlichen Initiativen zur Entwicklung lokaler Inhalte und an der aktiven Beteiligung der Gemeinschaften an Wikimedia-Projekten.

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